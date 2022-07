A pple Tv+ rilascia la serie tv Black Bird, basata su una storia realmente accaduta e legata a uno dei (presunti) serial killer più folli d’America.

Debuttano venerdì 8 luglio su Apple Tv+ i primi due episodi della serie tv Black Bird, ispirata a un caso di cronaca accaduto negli Stati Uniti e legato a un ciclo di omicidi seriali avvenuti tra gli anni Ottanta e i Novanta.

Protagonista di Black Bird è l’attore Taron Egerton, meglio conosciuto per i suoi ruoli in film come Kingsman, Rocketman ed Eddie the Eagle. Ma la serie tv sarà ricordata anche per essere l’ultima in cui ha recitato l’attore Ray Liotta, recentemente scomparso.

La trama della serie tv Black Bird

La serie tv Black Bird, composta da sei puntate rilasciate da Apple Tv+ a cadenza settimanale, sovverte i cliché del giallo avvalendosi dell’aiuto di un protagonista incarcerato per risolvere il mistero al centro della storia. Dichiaratosi colpevole dell’accusa di spaccio di droga e possesso illegale di armi da fuoco, Jimmy Keene viene condannato a dieci anni di carcere. Nessuno sconto di pena lo aspetta e non ha alcuna possibilità di libertà condizionata. Dotato di un carisma naturale, Jimmy riesce ad ambientarsi bene tra i gruppetti che popolano la prigione. E ciò non passa inosservato agli occhi di Lauren McCauley (Sedipeh Moafi), agente dell’FBI.

Lauren è colei che ben presto offre a Jimmy quello che è a tutti gli effetti un accordo insolito. L'Fbi vuole che faccia amicizia con Larry Hall, già condannato per l’omicidio di una giovane donna e sospettato di essere il responsabile della morte di altre tredici ragazze. Qualora ottenga ulteriori confessioni da Larry prima che passi la sua richiesta di appello, Jimmy otterrà in cambio la possibilità di tornare alla sua vita fuori dalle sbarre. In particolar modo, a Lauren interessa che Larry riveli dove ha nascosto i corpi delle ragazze.

Accettando la proposta, Jimmy passerebbe da un carcere di media sicurezza a uno di massima sicurezza in cui sono reclusi alcuni dei criminali più folli d’America. Qualora Larry confessasse i crimini, Jimmy lascerebbe subito quel posto, considerato uno dei peggiori mai visti. Se invece Jimmy commettesse qualche errore, rimarrebbe bloccato tra quelle orribili mura per tutto il tempo della sua condanna.

Spaventato dalla seconda opzione, in un primo momento, Jimmy rifiuta l’offerta dell’Fbi. Nella sua ottica, i rischi sono superiori ai benefici e il fumo non varrebbe la candela. Tuttavia, la sua prospettiva cambia quando scopre che l’amato padre (Ray Liotta) è gravemente malato. Molto probabilmente l'uomo non sopravvivrà così a lungo da vedergli scontare tutta la condanna a lui inflitta. Finisce così per accettare un accordo che, se suo padre non fosse malato, non avrebbe mai accettato. Ma non può permettersi di non stare vicino a colui che è stato sempre il suo miglior amico, il suo tutto.

Si ritrova così faccia a faccia con Hall e ad ascoltare le sue parole. Hall dirà mai la verità o le sue parole saranno ancora una volta quelle di un bugiardo patologico?

Taron Egerton in Black Bird.

La vera storia del presunto serial killer

Black Bird, la serie tv targata Apple Tv+, si basa sul libro di memorie scritto dal vero James Keene. Come accade al Jimmy impersonato da Egerton, anche il vero Keene ha finito con il trovare la sua umanità all’interno di uno degli ambienti più misogini possibile. Tra psicopatici con cui avere a che fare, buio e privazioni, Keene ha fatto leva sul suo carisma, sulla sua vulnerabilità e sul suo saper essere intimidatorio per venire a capo di una matassa difficile da sbrigliare.

Larry Hall, nato nel 1962, non è un serial killer come tutti gli altri e da sempre è considerato un enorme enigma da decifrare. Ancora oggi, non si sa con certezza quante vittime abbia mietuto tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Su di lui, grava il sospetto di essere responsabile della sparizione e della morte di ben 45 donne e ragazze. Molte delle presunte vittime sono state mutilate sessualmente e/o trovate vicino ai monumenti dedicati alla Guerra Civile. E in più molte di loro non sono mai state ritrovate o identificate.

L’unica condanna a lui affibbiata è stata quella per il rapimento e l’omicidio di Jessica Roach, avvenuti nel 1993. Arrestato e detenuto in una prigione federale della Carolina del Nord, non ha ricevuto nessun'altra accusa formale di omicidio. Cresciuto con il fratello gemello Gary in Indiana, è figlio di un guardiano cimiteriale e di una casalinga.

La storia vuole che sin da bambino aiutasse il padre a seppellire i cadaveri al Falls Cemetry, aneddoto che ne rende ancora più macabra l’intera parabola personale. Il gemello Gary ha inoltre raccontato in diverse occasioni di aver vissuto in uno stato di continua allerta perché Larry avrebbe più volte tentato di ucciderlo.

Le indagini della polizia hanno poi portato alla scoperta di altri dettagli sulla sua crescita. Asociale sin dai tempo della scuola, era spesso allontanato dalla classe a causa dei suoi comportamenti, spiegati superficialmente da un indice intellettivo considerato basso (80). Tra gli anni Settanta e gli Ottanta, ha cominciato a farsi notare anche per i suoi atti di vandalismo ai danni dei concittadini, dagli incendi dolosi ai furtarelli.

Nella serie tv Apple Tv+ Black Bird, Larry Hall è interpretato dall’attore Paul Walter Hauser. Per entrare nei panni di Hall, Hauser ha perso più di 18 kg.

