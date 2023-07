A occhi bendati per salvarsi della morte: su Netflix l’espansione di un film che ha terrorizzato tutti

B ird Box: Barcellona espande su Netflix l’universo lanciato dal film con protagonista Sandra Bullock. L’entità che sta distruggendo il mondo è arrivata a Barcellona e un padre è pronto a tutto per salvare sua figlia.

Arriva in esclusiva su Netflix il film Bird Box: Barcellona, un dramma fantascientifico a sfondo thriller. Dagli stessi produttori del fenomeno Bird Box con protagonista Sandra Bullock (film disponibile sempre su Netflix), Bird Box: Barcellona è un’espansione dell’universo che ha ipnotizzato il pubblico nel 2018.

La storia ruota intorno a Sebastian che, quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.

La trama del film

Bird Box: Barcellona, il film proposto da Netflix, è un’estensione della storia di Bird Box e si svolge contemporaneamente a essa. A differenza del film con Sandra Bullock (qui non presente) non è tratto dal romanzo di Josh Malerman, anche se sono quelle le atmosfere a cui fa riferimento.

Bentornati, quindi, al racconto di una vita nell’oscurità. Un’entità misteriosa è giunta sulla Terra e la sua energia malvagia costringe le persone a togliersi la vita. Coloro che sopravvivono devono distogliere lo sguardo da essa per non soccombere allo stesso destino. Nel suo attraversare il pianeta Terra, l’entità ha già spazzato via gran parte della città spagnola di Barcellona.

In uno scenario post apocalittico, Sebastian e la figlia Anna attraversano la città in cerca di un rifugio. Sono costretti a farlo con i loro occhi bendati per evitare di soccombere anche loro alla forza dell’entità. Nonostante si uniscano a un gruppo di sconosciuti anch’essi bendati che sembra al sicuro, una minaccia ancore più nefasta incombe sulle loro teste.

I personaggi principali

Scopriamo insieme chi sono i personaggi che animano l’angosciosa lotta per la sopravvivenza nel film Netflix Bird Box: Barcellona.

Sebastian (Mario Casas)

Mario è un ex ingegnere. È uno dei pochi sopravvissuti a muoversi tra le desolate strade di Barcellona. È eccessivamente protettivo nei confronti della figlia Anna e farà di tutto per tenerla al sicuro.

Anna (Alejandra Howard)

Anna è la piccola figlia di Sebastian. Prima dell’apocalisse, amava pattinare e trascorrere del tempo con la famiglia. Ora, invece, vive all’ombra del genitore, disposto a proteggerla da tutti i pericoli che la circondano.

Claire (Georgina Campbell)

Claire una volta era una psichiatra in Inghilterra. Tanto è cambiato nella sua vita e si è ritrovata a unirsi a un gruppo di sopravvissuti accampati in un vecchio rifugio antiaereo. È ferocemente protettiva nei confronti di Sofia, che è stata separata dalla madre quando Barcellona è piombata nel caos più totale.

Sofia (Naila Schubert)

Turista tedesca di 8 anni, Sofia è rimasta orfana. Nessun altro nel gruppo dei sopravvissuti parli la sua lingua ma è stata presa sotto l’ala protettrice di Claire e da lei tenuta al sicuro.

Octavio (Diego Calva)

Prima che il mondo cadesse a pezzi, Octavio si è trasferito dal Messico a Barcellona. Tuttavia, ha faticato a trovare lavoro dal momento che il suo dottorato non è stato riconosciuto in Spagna. Anche lui vive nel rifugio antiaereo con Claire, Sofia e una manciata di altri sopravvissuti che hanno ritenuto degni di fiducia.

Padre Esteban (Leonardo Sbaraglia)

In passato, Padre Esteban ha prestato servizio come prete nella scuola elementare cattolica frequentata da Anna. Ora, invece, ha dedicato la sua esistenza a uno scopo molto più sinistro.

