Billie Eilish entra nei Simpson e incontra Lisa

B illie Eilish, la cantautrice fresca vincitrice di un Oscar, è la protagonista di un cortometraggio speciale a fianco di Lisa Simpson, che promette di entrare nella storia di Disney+.

Billie Eilish ha appena vinto un Oscar per la canzone colonna sonora di 007: No Time to Die ma è pronta a entrare nei Simpson per un cortometraggio disponibile dal 22 aprile per Disney+. When Billie Met Lisa, Quando Billie ha incontrato Lisa, promette di far scintille e di divenire uno dei momenti cult sia della serie animata sia del percorso della giovane cantautrice.

Il cortometraggio vede Lisa Simpson in cerca un posto tranquillo per suonare il suo amato sax. Viene per caso scoperta da Billie Eilish e da suo fratello Finneas. Ed è allora che Billie invita Lisa nel suo studio di registrazione per una special jam session che difficilmente la figlia di Homer dimenticherà.

Lisa Simpson e Billie Eilish.

I precedenti incontri musicali dei Simpson

Ad annunciare l’incontro a sorpresa con i Simpson è stata la stessa Billie Eilish nei suoi profili social. E del resto come non incontrarsi con Lisa, eterna bambina di otto anni, che ha fatto del sax e della musica la sua ragione di vita in diversi episodi? In maniera curiosa, le due giovanissime donne si somigliano e portano avanti ideali che le distinguono dalla massa.

Già in passato i Simpson avevano incontrato musicisti famosi. Billie Eilish va dunque ad aggiungersi a Paul McCartney, Johnny Cash, James Cash, James Brown, red Hot Chili Peppers e, più di recente, The Weekend. Senza dimenticare, poi, le apparizioni di Britney Spears ed Elton John.

La data di diffusione dell’incontro tra Billie Eilish e Lisa Simpson corrisponde, quasi volontariamente, con l’esibizione della giovane superstar al Coachella, il festival da cui nel 2019 è partita la sua ascesa internazionale.