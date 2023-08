Beyond Paradise: su Canale 5 lo spin-off di Delitti in Paradiso

T ra i personaggi più amati della serie tv Delitti in Paradiso, l’ispettore Humphrey Goodman è ora al centro dei sei episodi di Beyond Paradise, proposti da Canale 5. Scopriamo come è cambiata la sua vita.

Arrivano su Canale 5 dal 23 agosto i sei episodi della prima stagione della serie tv inglese Beyond Paradise, spin-off della più celebre Delitti in Paradiso, trasmessa in Italia da Rai 2. Ed è proprio dal finale della serie tv madre che parte Beyond Paradise su Canale 5 per capire cosa ne è stato dell’ispettore Humphrey Goodman (Kris Marshall) dopo che ha deciso di seguire l’amata fidanzata Martha Lloyd (Sally Bretton) da Saint Marie a Londra per dichiararle il suo amore.

La trama della serie tv

La serie tv di Canale 5 Beyond Paradise ritrova Humphrey e Martha alle prese con una nuova fase della loro vita. Dopo aver lasciato Londra, i due si trasferiscono a Shipton Abbott, nei luoghi in cui è cresciuta Martha vicino alla bellissima costa del Devonshire. Mentre Martha si propone di perseguire il suo segno di gestire un proprio ristorante, Humphrey si unisce alle forze di polizia locali facendo subito colpo sull’eclettica squadra di colleghi: Esther Williams (Zahra Ahmadi), Kelby Hartford (Dylan Llewellyn) e Margo Martins (felicity Montagu). Impegnata nella risoluzione di casi tanto insoliti quanto sconcertanti, la squadra avrà così modo di assistere da vicino a un approccio per loro del tutto nuovo di condurre le indagini.

Episodio dopo episodio, la sonnolenta cittadina di Shipton Abbott sarà scossa dalla scomparsa di una famiglia senza lasciar alcuna traccia, dalla storia di una donna che dice di essere stata aggredita da una strega del XVII secolo, dal furto di un dipinto molto pregiato, dal rinvenimento di un corpo in un cerchio nel grano e da un piromane seriale con una misteriosa inclinazione per le filastrocche. Tuttavia, mentre Humphrey si lascia affascinare dal nuovo lavoro, la sua relazione con Martha affronta alti e bassi che mettono a dura prova il loro legame.

La cover originale della serie tv di Canale 5 Beyond Paradise.

Nuova vita e nuove indagini

Già confermata dalla BBC per una seconda stagione e uno speciale natalizio, la serie tv di Canale 5 Beyond Paradise ha il suo protagonista nel detective Humphrey Goodman, interpretato dall’attore Kris Marshall. Impacciato e goffo, Humphrey Goffman non ha rivali nel risolvere grazie alla sua geniale capacità anche i crimini più diabolici e machiavellici. Il suo cervello funziona in maniera diversa rispetto a quello di tutti gli altri, il che significa che non gli sfugge nemmeno il più insignificante degli indizi. Generalmente ottimista, ha ricevuto un’educazione rigida e severa che lo porta a nascondere le sue vulnerabilità, facendogli trovare nell’umorismo l’unica via di fuga alle avversità.

“L’atmosfera a Shipton Abbott è tutt’altro che tranquilla come sembra”, ha commentato Marshall. “Certo, i casi che Humphrey deve affrontare con sono tutti omicidi ma, seppur strambi, sono abbastanza complessi. Sin dalla prima puntata lo vediamo ad esempio alle prese con la storia di una donna che, rimasta paralizzata mentre era sola in casa, insiste nel raccontare di essere stata spinta da una strega!”.

Humphrey è l’esatto contrario della donna di cui si è innamorato, Martha, impersonata da Sally Bretton. Intelligente, con i piedi ben saldi per terra e divertente, Martha è cresciuta come figlia unica e avendo come modello di riferimento il laborioso padre. Ciò le ha dato la spinta necessaria per farsi strada nel mondo e per prendere a cuore la nuova attività di ristoratrice, da sempre il suo sogno. Tuttavia, dura e critica con se stessa, dovrebbe imparare a trattarsi con maggiore gentilezza. “Sono tanti i motivi per cui Martha desiderava trasferirsi a Shipton Abbott”, ha spiegato Bretton. “È cresciuta da quelle parti, quella è casa sua. È il posto ideale dove aprire il suo ristorante ma è anche il luogo in cui vive ancora la madre (Barbara Flynn), rimasta vedova”.

