Un film su Cielo su una storia d’amore lesbo e il desiderio di un figlio

B etween Us è il film tramesso da Cielo per il ciclo Pride che racconta come la relazione duratura di due donne vada incontro a una catastrofe dopo che nella loro vita entrano il desiderio di un figlio e la presenza di un uomo.

Cielo trasmette in prima visione assoluta il 05 luglio il film Between Us. Diretto da Jude Bauman, racconta la storia di Elodie e Laetitia, due donne che, unite da una relazione amorosa, sognano di avere un figlio tramite la procreazione assistita. Tuttavia, quando Elodie scopre di non poter rimanere incinta a causa di un problema di salute e nuovi problemi economici ostacolano il loro progetto, le due decidono di prendere in casa un affittuario…

Scritto dallo stesso Bauman, il film Cielo Between Us conta sulle interpretazioni di Amandine Noworyta, Iris Jodorowsky, Jean-François Stevenin e William Mesguich.

La trama del film

Between Us, il film proposto da Cielo, comincia con Laetitia (Iris Jodorowsky) ed Elodie (Amandine Noworyta) che vivono in coppia un amore totalizzante. Elodie gestisce un negozio di abbigliamento vintage per bambini mentre Laetitia, disoccupata, prende lezioni di disegno in una scuola di arti plastiche. Il loro desiderio è quello di concepire un bambino attraverso la procreazione medicalmente assistita. Ma le loro finanze non lo permettono e per guadagnare qualcosa prendono in casa un coinquilino.

Optano per Simon (William Mesguich), scrittore nel tempo libero e illusionista di notte. Simon accetta la loro proposta e si trasferisce in casa loro. Tuttavia, Laetitia prova ben presto un’attrazione incontrollabile per quell’uomo così tenebroso rimettendo in discussione persino il suo orientamento sessuale. E, com’è da previsione, accade l’irreparabile.

Una mattina, Elodie trova Laetitia e Simon addormentati uno nelle braccia dell’altro. Passano anche le settimane e Laetitia rimane incinta: mentre lei vorrebbe tenere il figlio che porta in grembo, Elodie è combattuta tra la rabbia e l’invidia, non riuscendo a proporre all’altra di abortire. Ma il tutto si complica ulteriormente quando Simon rivendica la paternità.

Le due donne cercano di respingere i tentativi di Simon. E, sempre più deciso a spingere Laetitia a vivere con lui, Simon cerca con tutti i mezzi di convincerla, ricorrendo persino al suo padre spirituale, il gitano Roity (Jean-François Stevenin). E la catastrofe annunciata si profila così all’orizzonte…

L’amore per un figlio

Between Us, il film in onda su Cielo, si concentra su una coppia di donne e sul loro desiderio di avere figli. “Associare l’omosessualità femminile al desiderio di un figlio crea divisioni all’interno della nostra società”, ha commentato il regista Jude Bauman. “Le opinioni si scontrano a colpi di certezza. Le certezze, però, danneggiano i movimenti del cuore e l’amore è la sola cosa che invece conta, soprattutto nei confronti di un bambino che non chiede altro”.

“Non ho scelto di parlare di donne per sostenere il femminismo”, ha aggiunto il regista. “Non sono un attivista ma sono cresciuto in mezzo alle donne: mi piace il loro coraggio e il loro rifiuto di arrendersi, vanno oltre i cliché stereotipati. Ho dovuto scacciare dalla mia mente tutti i preconcetti sull’omosessualità femminile per raccontare una semplice storia d’amore tra due donne, tra dubbi e imprevisti che costringono a confrontarsi con le loro vere motivazioni".

"I protagonisti hanno una grande complessità psicologica, soprattutto Elodie: la tensione e la sofferenza la rendono commovente. Laetitia non è meno spontanea ma il suo comportamento è paradossalmente da codardi. Simon desta invece preoccupazione, anche se inizialmente proviamo per lui empatia”, ha concluso Bauman.

