Betty la Cozza torna su Prime Video con una nuova serie tv

L a storia di Betty la Fea continua su Prime Video con una nuova serie tv che riprende il racconto della telenovela fenomeno a distanza di anni e torna a interrogarsi sul concetto di bellezza.

Prime Video propone dal 19 luglio la serie tv Betty la Fea, la storia continua, il sequel a lungo atteso della telenovela colombiana Betty la Fea da cui ha avuto origine anche il remake statunitense Ugly Betty. Il racconto della serie tv Prime Video Betty la Fea, la storia continua si propone di indagare cosa è accaduto nella vita della protagonista Betty, impersonata da Ana Maria Orozco, dopo il “e vissero felici e contenti” con cui si concludeva la telenovela.

Trascorsi due anni dalla sua uscita da Ecomoda, Betty è ancora sposata con Armando ma sull’orlo del divorzio, cercando disperatamente di connettersi con la loro figlia adolescente e chiedendosi se sia felice con il percorso scelto. Roberto, il padre di Armando e fondatore di Ecomoda, è passato a miglior vita e il suo ultimo desiderio è che Betty torni in azienda.

Betty dovrà allora ricostruire il rapporto con sua figlia, assumere il controllo di Ecomoda come presidente e decidere se riconciliarsi con Armando, determinato a sua volta a riconquistare il suo affetto. E per riuscirci Betty si riunirà con le maliziose pettegole del Cuartel de las Feas, l’arrogante e vanitoso Hugo Lombardi e la seduttiva cacciatrice di dote Patricia, ognuno dei quali ha attraversato i propri cambiamenti e lotte in questi 20 anni.

I personaggi principali

Nel mondo glamour e competitivo della moda, continua la storia di Betty la Fea, la cozza, contro gli stereotipi celebrando l'autenticità. Con un tocco inaspettato e una dose di umorismo, Betty ha continuato a catturare l'attenzione del pubblico mondiale con il suo fascino unico e il potente messaggio, diventando un fenomeno culturale sin dal suo debutto sugli schermi.

Con un cast memorabile e nuovi personaggi, la serie tv Prime Video Betty la Fea, la storia continua è molto più di una semplice storia di trasformazione e amore. È un promemoria commovente sulla vera bellezza che risiede dentro di noi, e su come il coraggio e la determinazione possano superare qualsiasi ostacolo.

Il tutto sempre attraverso la storia di Beatriz Pinzón Solano, una giovane brillante e talentuosa il cui aspetto non convenzionale la rendeva bersaglio di scherno e disprezzo in un ambiente ossessionato dalla bellezza superficiale, e che anni dopo mostra la sua evoluzione personale, così come quella di tutti coloro che la circondano.

Conosciamo, dunque, insieme i personaggi che popolano il racconto.

Beatriz Pinzón Solano

La separazione da Armando due anni fa l'ha riportata nella sua casa da single e, con essa, alle sue origini e alla sua essenza. Betty ama sua figlia Mila e lavorerà incessantemente per migliorare il loro rapporto, lottando allo stesso tempo con l'amore che prova ancora profondamente per Armando. Interpretata da Ana María Orozco

Armando Mendoza

Appesantito dall'aver permesso l'attuale crisi di Ecomoda, Armando lotta per riconquistare il suo posto in azienda e il cuore di Betty. Fedele alla sua essenza, commette molti errori che apriranno delle fratture, ma è determinato a recuperare tutto ciò che ha perso. Interpretato da Jorge Enrique Abello.

Camila Mendoza Pinzón

È la figlia di Betty e Armando. Ha un rapporto stretto con suo padre, mentre la distanza con sua madre è cresciuta negli anni. È andata a New York per studiare finanza, ma ha finito per frequentare una scuola di moda, la sua vera vocazione. È brillante, tenace e talentuosa, avendo ereditato la bellezza della famiglia Mendoza ma anche la goffaggine di sua madre. Giovane promettente, possiede una grande intuizione che la guida sempre nella giusta direzione. Audace e sicura di sé. È una stilista diversa, estremamente all'avanguardia. Interpretata da Juanita Molina.

Nicolás Mora

Single con suo grande dispiacere, dopo la delusione romantica con Patricia, sogna ancora di lei o di qualcuno come lei. Rimane sempre fedelmente leale a Betty come amico. Le sue abitudini e manie rimangono invariate. Interpretato da Mario Duarte.

Hugo Lombardi

Rimane un designer di successo e una persona eccezionalmente autentica, che si sforza di rimanere rilevante nel settore del design e della moda. Sorprendentemente, Hugo finisce per prendersi cura di Jeff, un nipote di Inesita, che causerà un bel trambusto a Ecomoda. Interpretato da Julián Arango.

Patricia Fernández

Alla fine, ha sposato un uomo più anziano per soldi, ma sono stati dieci anni di mancanza d'amore e noia. Rimane giovane attraverso ritocchi estetici, tinture per capelli e allenamenti in palestra. Mente così tanto sulla sua età che non ricorda più quanti anni ha davvero. La sua storia d'amore con Nicolás, che possiede ancora la sua vecchia Mercedes decappottabile, continua a far parlare. Interpretata da Lorna Cepeda.

Marcela Valencia

La sua bellezza ed eleganza rimangono intatte, mostrandosi come una persona apparentemente razionale e comprensiva. Tuttavia, nutre ancora molta rabbia e cerca vendetta attraverso il suo risentimento. Interpretata da Natalia Ramírez.

Mario Calderón

Il suo spirito e aspetto rimangono invariati; è ancora lo stesso affascinante mascalzone che conosciamo. Cura la sua immagine per rimanere in forma e rilevante per le sue conquiste amorose. Sempre talentuoso nelle relazioni pubbliche (e private). Interpretato da Ricardo Vélez.

Freddy Stewart Contreras

Grazie al suo stile unico e al "buon gusto", affronterà nuove sfide in amore e lavoro con il suo caratteristico senso dell'umorismo infinito, poiché Betty gli dà una promozione inaspettata da fattorino a venditore esecutivo. Inoltre, diventa una sorta di mentore e guardiano per Armando, che avrà bisogno del suo aiuto a causa dei suoi scatti d'ira. Interpretato da Julio César Herrera.

Saúl Gutiérrez

Sebbene già in pensione, appare occasionalmente a Ecomoda come "consulente del personale". Continua il suo tentativo di imparare l'inglese, comunicando nel suo caratteristico Spanglish. Sta attento a molestare i dipendenti in modo molto discreto, sapendo di rischiare di essere denunciato. Interpretato da Alberto León Jaramillo.

Hermes Pinzón Galarza

È più testardo e ribelle che mai. Litiga con tutti, anche se bere e il tango rimangono le sue passioni. Sua figlia Betty ha una pazienza infinita con lui e continua a proteggerlo e difenderlo con ogni fibra del suo essere. Interpretato da Jorge Herrera.

Bertha de González

Niente la rende più felice di un buon pettegolezzo. Ora si prende cura della sua figura e ha imparato l'astrologia da Mariana, ma ha superato la sua maestra, guidando la sua vita e quella degli altri in base a ciò che dicono le stelle. Interpretata da Luces Velásquez.

Aura María Fuentes

Sebbene il suo aspetto sia cambiato e il suo conto di risparmio sia cresciuto grazie a un lavoro misterioso, in fondo, Aura María è ancora la stessa donna allegra, travolgente e libidinosa, sempre in cerca d'amore. Interpretata da Estefanía Gómez.

Sandra Patiño

L'empowerment femminile l'ha portata a non voler avere nulla a che fare con il sesso opposto. È una leader di ogni filosofia, tendenza o movimento femminista che incontra, e cerca sempre di coinvolgere l'intero "Cuartel de las Feas" (Il Gruppo delle Brutte) in essi. Interpretata da Marcela Posada.

Jefferson Muriel Ramírez

Jeff è attraente, duro e sexy. È cresciuto in un quartiere del sud di Bogotá, che ha plasmato il suo modo unico di essere. Molti sono impressionati dai suoi tatuaggi e dal suo aspetto rude, ma è davvero un tenerone che si preoccupa delle persone. È un leader comunitario che organizza circoli di cucito per donne anziane, veste bande emergenti, coordina spazi di talento per la comunità e crede che i ragazzi del quartiere meritino un mentore, proprio come Hugo è stato per lui. Interpretato da Jéronimo Cantillo.

Carmen Jiménez

Membro del "Cuartel de las Feas" (Il Gruppo delle Brutte) e modella di prova per Ecomoda. Bella e sensibile, è una donna afroamericana che si è fatta strada nella vita attraverso il duro lavoro e mira a sfondare sulle passerelle del mondo. Come prima modella nera di Ecomoda, e in un'era di inclusione, non ha problemi a difendersi dai commenti razzisti, sempre pronta a combattere con orgoglio razziale per garantire che lei e la sua gente ottengano il riconoscimento che meritano. Interpretata da Valentina Lagarejo.

Ignacio Ortíz (Valencia)

Ignacio è attraente e manipolatore. Enigmatico, affascinante e seducente, è di nobile lignaggio ma mantiene un basso profilo. È un elegante, riservato e brillante stratega. Un vincente nato, con uno sguardo che trafigge e disarma. Un lupo travestito da pecora. Nasconde abilmente la sua vera personalità: vendicarsi dei Valencia, dei Mendoza e di chiunque interferisca, a qualunque costo. Interpretato da Sebastián Osorio.

Esteban Ruiz Castro

È un avvocato prestigioso e intelligente. Un uomo di buon carattere ma semplice, colto, sensibile e decostruito. Ha buoni principi e molta calore umano. Interpretato da Rodrigo Candamil.

Pascual El Papero

Partner e prestanome di Nacho. Un uomo ricco, ma senza istruzione formale. Possiede i magazzini di Ecomoda. Piuttosto rustico, non raffinato, con i piedi per terra e di buon cuore. Ingenuo, non avrebbe mai pensato di essere l'anello debole attraverso cui tutti i loro piani sarebbero crollati. Ha il volto di Carlos Camacho.

