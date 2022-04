L a stagione finale di Better Call Saul, una delle serie tv più apprezzate di Netflix, arriva il 19 aprile. Prepariamoci a salutare Saul Goodman e il suo iconico mondo.

Better Call Saul 6 è la sesta e ultima stagione della serie tv che ha contribuito non poco alla diffusione di Netflix in questi anni. Ma come ogni bella storia che si rispetti è arrivato il momento di salutare il suo protagonista. L’ultima stagione conclude infatti il complicato viaggio di trasformazione di Jimmy McGill nell’avvocato penalista e truffatore Saul Goodman, personaggio iconico.

Come oramai è di consuetudine per le stagioni finali, anche la serie tv Better Call Saul 6 sarà divisa in due parti. I primi sette episodi arrivano su Netflix a partire dal 19 aprile mentre i restanti sei arriveranno a luglio. A differenza di altri prodotti, non li troveremo però tutti caricati nello stesso giorno ma a cadenza settimana. Niente binge watching: Better Call Saul 6 è da gustare lentamente, come un buon dolce da cui non ci si vuole separare.

La fine del viaggio

Protagonisti della serie tv Better Call Saul 6, produzione AMC diffusa da Netflix in Italia, avranno ancora una volta per protagonista Bob Odenkirk nei panni di Sal Goodman. Al suo fianco (ri)troveremo Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Giancarlo Esposito e Tony Dalton.

Better Call Saul 6, purtroppo ultima stagione della serie tv, vedrà concludersi il complicato viaggio di trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman. Dal cartello ai tribunali, da Albuquerque a Omaha, gli ultimi episodi vedono Jimmy/Saul/Gene (Bob Odenkirk) cercare di allontanarsi dal radar di Lalo. Ma hanno anche modo di esplorare lo stato della sua relazione con Kim (Rhea Seehorn). Kim affronta una propria crisi esistenziale dopo aver lasciato lo studio legale e aver seguito Jimmy nella sua particolare odissea. Nel frattempo, Mike (Jonathan Banks), Gus (Giancarlo Esposito), Varga (Michael Mando) e Lalo (Tony Dalton) saranno ancora immersi nel loro micidiale gioco del gatto col topo.

“Per me, Better Call Saul 6 – ha dichiarato lo showrunner Peter Gould – è la stagione più ambiziosa, sorprendente e, sì, straziante dell’intera serie tv (disponibile in Italia su Netflix). Anche se in circostanze incredibilmente difficili, l’intero team di Saul, dagli sceneggiatori agli attori, ha superato se stesso. Non vediamo l’ora di condividere con il pubblico ciò che abbiamo realizzato insieme”.

“Saul Goodman è stato un personaggio centrale per più di un decennio nel mondo delle serie tv. Better Call Saul si è guadagnata un posto insieme a Breaking Bad, di cui è lo spin-off, nel cuore e nella testa di milioni di fan nel mondo. Mentre ci avvicineremo al gran finale, scopriremo che va davvero tutto bene. It’s all good, man!”, ha commentato Dan McDermott, responsabile dell’intrattenimento per AMC.

Non sono da meno le parole di Jeff Frost, presidente di Sony Pictures Television Studios: “Siamo tutti molto tristi nel dover salutare Saul, un personaggio complicato ma affascinante. Non vediamo l’ora che tutta la sua storia venga rivelata al pubblico”.

Altri due spin-off

Ma chi ha voglia di saperne di più sui personaggi di Better Call Saul 6, serie tv disponibile su Netflix dal 19 aprile, può consolarsi con altri due prodotti che ruotano intorno indirettamente intorno al mondo di Saul.

Il primo è Slippin’ Jimmy, una serie tv animata in sei parti. Segue le disavventure del giovane Jimmy McGill e dei suoi amici d’infanzia a Chicago, nell’Illinois. Con uno stile che ricorda quello dei cartoni animati degli anni Settanta, ogni episodio è un omaggio a un genere cinematografico specifico, dagli spaghetti western a L’Esorcista.

Il secondo è invece Cooper’s Bar, una serie digitale in sei episodi con Rhea Seehorn nel cast. Segue le buffonate dell’attore Cooper, interpretato da Lou Mustillo, e di un gruppo di nativi di Los Angeles, che frequentano tutti lo stesso bar di quartiere. Seehorn interpreta una terribile dirigente di Hollywood, habitué del locale improvvisato di Cooper.

La prima foto di scena di Cooper's Bar.

Come in un lento addio, alcuni dei personaggi di Better Call Saul saranno anche protagonisti della nuova stagione di Employee Training Video, dove insegneranno agli spettatori come realizzare spot pubblicitari alla maniera di Better call Saul.