Un film Netflix ci racconta il miglior Natale di sempre per due famiglie americane

A rriva su Netflix il film Best Christmas Ever, una commedia natalizia che apre il countdown verso il Natale. Protagoniste due amiche che, con le loro famiglie, riscopriranno il vero spirito che anima la stagione più gioiosa dell’anno.

Netflix apre la stagione natalizia proponendo dal 16 novembre il film Best Christmas Ever, una commedia con Heather Graham, Brandy Norwood, Jason Biggs e Matt Cedeño. Diretto da Mary Lambert, racconta la storia di Jackie che, come ogni altro Natale, invia un'arrogante newsletter per le feste che fa sentire la sua vecchia compagna di università Charlotte completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa di Jackie, Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare.

La stagione delle feste

Mentre in alcune parti di Italia si sfiorano ancora i 30 e passa gradi, la stagione delle grandi feste è alle porte. E a ricordarcelo sono i film a tema natalizio che già impazzano in tv. Ed è a questa categoria, spesso tanto vituperata, che appartiene anche il film Netflix Best Christmas Ever, in cui Brandy Norwood e Heather Graham portano l’allegria e gli immancabili canti di Natale.

Questa commedia natalizia segue due carissime amiche che si ritrovano durante le festività per volere del destino. Ogni Natale, Jackie (Brandy) invia una sfavillante newsletter natalizia che fa sentire la sua vecchia amica del college, Charlotte (Graham), inadeguata e fuori posto. Ma quando si ritrova sulla nevosa soglia di Jackie solo pochi giorni prima di Natale, Charlotte coglie l'occasione per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non può essere poi così perfetta. Riusciranno le due a superare le loro differenze e a trovare gioia nelle festività? "Non è così facile come sembra”, ha dichiarato la regista Mary Lambert. "E penso che il film inviti a trovare qualcosa su cui ridere in mezzo a tutta la follia che circonda le protagoniste".

Lambert, che ha anche diretto Un Castello per Natale, ha sottolineato anche come le sia piaciuto che la storia fosse guidata da due donne forti e ha scoperto che Brandy e Graham si completavano davvero nella vita reale. "È stato davvero divertente perché i loro personaggi nel film sono così diversi," ha affermato.

Il poster del film Netflix Best Christmas Ever.

La trama del film

Mancano cinque giorni al Natale. Charlotte (Heather Graham) e Rob Sanders (Jason Biggs) si stanno preparando per le feste. Tuttavia, Charlotte ha qualche dubbio: ha appena ricevuto una newsletter dall’amica Jackie, che la fa sentire un po’ come il Grinch. Dopotutto, Charlotte è bloccata da un lavoro che non le piace molto e le finanze della sua famiglia non le permettono di spendere chissà quanto. Jackie, d’altro canto, ha appena venduto la sua società di aviazione per milioni di dollari e si sta godendo la sua anticipata pensione con l’amore marito e i figli straordinariamente intelligenti, almeno secondo quanto sostiene lei. Ed è così che ha inizio la storia raccontata nel film Netflix Best Christmas Ever, le cui premesse sono destinate a essere ribaltate.

La famiglia Sanders decide, tuttavia, di partire per trascorrere le vacanze natalizie in casa della sorella di Charlotte ma, uno strano scherzo del destino, fa sì che arrivino inaspettatamente in casa dei Jennings. Beh, più che il destino è stato Grant (Wyatt Hunt), il birichino figlio di Charlotte, a inserire l’indirizzo sbagliato nel GPS. Con poche altre opzioni a disposizione, i Sanders sono costretti a passare il Natale con i Jennings.

Charlotte decide quindi di sfruttare l’occasione per dimostrare che la vita di Jackie non è esattamente come sembra. Ma come spesso accade sarà lei a imparare una o due lezioni sul vero spirito del Natale.

I personaggi principali

Conosciamo meglio i personaggi che animano il film Netflix Best Christmas Ever.

Jackie Jennings (Brandy Norwood)

Jackie è l'incarnazione dell'allegria natalizia ed è entusiasta quando la famiglia Sanders arriva inaspettatamente a casa sua a pochi giorni prima di Natale. È un'amica di supporto sia per Charlotte che per Rob, il suo ex ragazzo del college, o Robbie, come lei lo chiama, ed è una moglie e madre premurosa per la sua famiglia. Tutto sembra perfetto nella casa dei Jennings, ma lei e Charlotte hanno qualcosa da imparare l'una dall'altra.

Charlotte Sanders (Heather Graham)

Charlotte è moglie e madre di una famiglia affettuosa, stravagante e a volte caotica. Quando riceve una newsletter natalizia dalla sua cara amica Jackie che esalta poeticamente la felicità e i successi della sua famiglia, Charlotte inizia a sentirsi insicura riguardo alla sua stessa vita. Quindi, quando si ritrova bloccata con i Jennings durante le festività a causa di un errore nel GPS, Charlotte è determinata a dimostrare che Jackie sta mentendo riguardo alla sua apparentemente perfetta vita.

Rob Sanders (Jason Biggs)

Rob è il devoto marito di Charlotte, che lei descrive come un sognatore. È orgoglioso della sua vita semplice con Charlotte e i loro due figli ed è un ottimista che vede il lato positivo di ogni situazione. Lui e Jackie uscivano insieme al college, e insieme facevano parte di una cover band dei No Doubt.

Valentino Jennings (Matt Cedeño)

Valentino è il marito affascinante e romantico di Jackie, che sta pianificando e dirigendo la recita natalizia annuale. È comprensivo e sensibile ed è entusiasta di ospitare la famiglia Sanders per le festività.

Dora Sanders (Abby Villasmil)

Dora è la figlia di Rob e Charlotte, la cui ossessione per la Marvel la porta a credere di avere superpoteri. È sempre impegnata in una missione per scoprire quali potrebbero essere.

Grant Sanders (Wyatt Hunt)

Grant è il figlio birichino di Charlotte e Rob, che pensa di essere un guerriero ninja. Con il suo fidato compagno, un peluche chiamato Monkey Bob, Grant può fare qualsiasi cosa, compresa una avventura natalizia tutta sua.

Beatrix Jennings (Madison Skye Validum)

Figlia decenne di Jackie e Valentino, Beatrix è una bambina prodigio. Ma potrebbe farne le spese quando convince Grant e Dora a unirsi alla sua indagine sulla vera esistenza di Babbo Natale.