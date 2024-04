Michael Douglas diventa Benjamin Franklin per una nuova serie tv

A rriva su Apple Tv+ la serie tv Benjamin Franklin, in cui Michael Douglas dà vita allo statista americano la cui effigie si trova sulla banconota da cento dollari. La storia ci porta in un momento cruciale per gli Stati Uniti.

Apple Tv+ propone dal 12 aprile la serie tv Benjamin Franklin, interpretata da Michael Douglas. Dramedy di otto episodi, la serie tv Benjamin Franklin è basata sul libro del premio Pulitzer Stacy Schiff A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America.

Benjamin Franklin esplora l'emozionante storia della più grande scommessa della carriera di Benjamin Franklin. Nel dicembre del 1776, Franklin è famoso in tutto il mondo per i suoi esperimenti elettrici, ma la sua passione e il suo potere vengono messi alla prova quando - mentre il destino dell'indipendenza americana è in bilico - si imbarca in una missione segreta in Francia.

All'età di 70 anni, senza alcuna formazione diplomatica, Franklin convince una monarchia assoluta a sostenere l'esperimento americano di democrazia. Grazie alla sua fama, al suo carisma e al suo ingegno, Franklin superò tanti ostacoli, spie britanniche, informatori francesi e colleghi ostili, per organizzare l'alleanza franco-americana del 1778 e il trattato di pace con l'Inghilterra del 1783.

La missione francese, durata otto anni, è il servizio più importante reso da Franklin al suo Paese, senza il quale l'America non avrebbe potuto vincere la Rivoluzione. I diplomatici e gli storici la considerano ancora oggi come il più grande incarico di un singolo ambasciatore nella storia della nazione.

La serie tv Benjamin Franklin è interpretata anche da Noah Jupe nel ruolo di Temple Franklin, Thibault de Montalembert nel ruolo del Comte de Vergennes, Daniel Mays nel ruolo di Edward Bancroft, Ludivine Sagnier nel ruolo di Madame Brillon, Eddie Marsan nel ruolo di John Adams, Assaad Bouab nel ruolo di Beaumarchais, Jeanne Balibar nel ruolo di Madame Helvetius e Theodore Pellerin nel ruolo del Marchese de Lafayette.

Un inedito statista

Benjamin Franklin fu uno dei protagonisti nella nascita degli Stati Uniti e negoziò il Trattato di Parigi nel 1783, che vide l'America ottenere la sua indipendenza dalla Gran Bretagna. Ora, la serie tv storica di Apple Tv+, Benjamin Franklin, con protagonista Michael Douglas nei panni del celebrato Padre Fondatore, esplora la sua pericolosa missione in Francia per assicurare il futuro del suo paese nel periodo che precede la firma del documento storico.

La serie in otto parti inizia nel 1776 quando l'America sta perdendo la Guerra d'Indipendenza. Già noto come scienziato, scrittore e politico di talento, Franklin, che ha oltre 70 anni, viene inviato oltre l'Atlantico con il suo inesperto ma determinato nipote Temple Franklin (Noah Jupe) per ottenere sostegno finanziario e militare dalla Francia e cambiare le sorti americane. "Interpreto Franklin in un momento così cruciale della sua vita", ha spiegato Douglas. "Conosciamo Franklin come inventore, editore, tipografo e uno dei creatori della Dichiarazione d'Indipendenza, ma qui aveva 70 anni, e se non avesse avuto successo, non avremmo l'America".

Il dramma rivela le sfide che Franklin ha affrontato nel tentativo di raggiungere il suo obiettivo. Anche se il Conte di Vergennes (Thibault de Montalembert), il tenace ministro degli esteri francese, vede dei vantaggi nel contrastare l'eterno nemico della Francia, la Gran Bretagna, la monarchia francese e altre figure governative sono riluttanti a finanziare una causa persa. E, mentre Franklin usa tutto il suo ingegno e la sua diplomazia per conquistarli, ci sono spie ad ogni angolo... "Ci sono l’intrigo, l’astuzia, e il rischio", ha spiegato Douglas. "Ma Franklin sapeva come tirare fuori il meglio dalle persone e farle sentire come se fosse il suo miglior amico, anche se aveva altri fini".

Il poster originale della serie tv Benjamin Franklin.

Un dongiovanni

Man mano che la serie avanza, Franklin usa anche il suo fascino su influenti dame parigine dell'alta società, inclusa Madame Brillon (Ludivine Sagnier) e la vivace vedova Madame Helvétius (Jeanne Balibar). Ma possono costoro aiutarlo a salvare il suo Paese?

"Era un dongiovanni, amava flirtare ed era anche un po' furfante. La principale tattica di negoziazione di Franklin era l'arte della seduzione", ha scherzato Douglas. "Ma il segreto di un buon dramma storico è prendere figure storiche e renderle vive, far capire cosa stesse succedendo in quel momento e renderlo quasi contemporaneo".

La serie tv Benjamin Franklin rappresenta la prima incursione di Douglas nel drama in costume dopo quasi 60 anni nel mondo dello spettacolo, e ha colto al volo l'opportunità di immergersi nel mondo della Francia del XVIII secolo. "Volevo vedere come stavo in calzamaglia, ma fortunatamente non ho dovuto indossare una parrucca", ha dichiarato divertito.

