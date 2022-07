D ebutta su Hayu, in contemporanea con gli Stati Uniti, la settima stagione di Below Deck Mediterranean. Con un nuovo super yatch da capitanare, Sandy è pronta a portare il suo equipaggio e i suoi ospiti, tra fatica e divertimento, in crociera verso Malta.

La settima stagione di Below Deck Mediterranean arriva su Hayu dal 12 luglio. Come ogni serie sulla piattaforma di streaming Reality TV, è sempre possibile scaricare il programma sui propri dispositivi e guardarlo in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi. Le avventure acquatiche di Below Deck Mediterranean sono su Hayu e ogni martedì è possibile vedere un nuovo episodio, lo stesso giorno degli Stati Uniti!

Cosa ci si può aspettare da questa stagione? Innanzitutto, tornano i beniamini dei fan, il capitano Sandy Yawn e il marinaio Mzi "Zee" Dempers. Anche nuovi volti si uniscono all'equipaggio in questa stagione, tra cui il capo steward Natasha Webb, lo chef Dave White, il nostromo Raygan Tyler, gli steward Natalya Scudder e Kyle Viljoen e i marinai Storm Smith e Jason Gaskell.

Se non avete mai visto Below Deck Mediterranean e non sapete cosa vi siete persi finora, state tranquilli. Hayu ha a disposizione tutte le stagioni precedenti, in modo che possiate seguire tutte le vicende marinaresche di Sandy e non solo. Volete altri drammi di bordo? Potete anche recuperare le altre serie della serie Below Deck! Ci sono tre stagioni di Below Deck Sailing Yacht e nove stagioni di Below Deck: se sognate di salpare per i sette mari, Hayu fa per voi!

Cos’è Hayu

Hayu è il servizio di video on demand in abbonamento del colosso NBCUniversal. Offre migliaia di ore di contenuti reality, on demand e, soprattutto, senza pubblicità. Hayu propone oltre 300 reality show e non c’è mai il rischio spoiler perché ogni nuovo episodio arriva alla stessa ora degli Stati Uniti. Ogni reality è pensato per un pubblico intelligente, curioso di vedere gli stili di vita d’oltreoceano, spesso onirici, o di capire come funzionano certi ambienti di lavoro fuori dagli schemi.

Hayu è facilissimo da usare e soprattutto offre una prova gratuita di sette giorni, per iniziare! E se vi siete innamorati, non preoccupatevi perché il prezzo è di soli 4,99 euro al mese. Inoltre, pensiamo che siano soldi ben spesi per un motivo che ci sta molto a cuore: Hayu segue una politica inclusiva.

Siete allettati dall’idea di salire a bordo? Hayu è privo di pubblicità e si può guardare sul proprio smartphone o computer, senza dimenticare tablet, smart TV e console; è possibile scaricare interi episodi dei propri programmi preferiti per guardarli quando e dove si vuole. Allora cosa aspettate a saziare la vostra voglia di vedere i migliori reality show?

La homepage di Hayu, la casa perfetta dei reality.

Rotta verso Malta: nuove sfide all’orizzonte

Nella nuova stagione di Below Deck Mediterranean su Hayu, il capitano Sandy porta il suo favoloso yatch nelle acque incontaminate di Malta. Nel cuore del Mediterraneo, Malta è una delle isole più piccole e storiche del mondo in cui il capitano non è mai stata. Ma i cambiamenti non spaventano Sandy: le sfide sono il suo forte e non la intimidiscono! Nuova destinazione, nuova imbarcazione e nuovo equipaggio sono quelle che è chiamata ad affrontare per garantire che un ambiente lavorativo perfetto trasformi le vacanze degli ospiti a bordo in qualcosa di indimenticabile.

Rispetto alle precedenti stagioni, Sandy è alla guida di una nuova complessa nave ibrida, l’Home, che rende più imprevedibile la navigazione. Per garantire che tutto fili liscio, Sandy assume un trio di nuovi capi reparto, ma non tutti vanno d’accordo con tutti. La tensione che nasce in cucina tra Natasha e Dave, saliti a bordo come amici, finisce per contagiare l'intero yatch.

Nel frattempo, il team di coperta affronta una dura battaglia quando uno dei membri dell'equipaggio non riesce ad adattarsi agli elevati standard dei super yacht mediterranei, costringendo gli altri a sopperire alle loro mancanze. Ma nulla peserà sugli ospiti: eccessi, serate frizzanti, divertimento e, perché no, come il capitano Sandy e l'equipaggio gestiranno ogni crisi!

L’equipaggio di Below Deck Mediterranean

Giunta alla settima stagione su Hayu, Below Deck Mediterranean vi farà venire voglia di salpare a bordo di uno degli yacht più lussuosi e confortevoli mai visti sullo schermo. Facciamo quindi conoscenza del nuovo equipaggio:

Natasha Webb

La calda e rassicurante accoglienza degli ospiti sarà curata dal capo steward Natasha Webb, con un sorriso e un cocktail. Natasha ha lavorato su navi molto più grandi e deve abituarsi all'equipaggio leggermente più piccolo del super yacht di Sandy. Ma quando la vita privata e quella professionale sembrano ostacolare la sua efficienza, Natasha dovrà capire qual è la strada giusta da seguire per diventare il leader forte che vuole essere.

Dave White

Lo chef Dave White si occupa della cucina. Inglese e con oltre sette anni di esperienza alle spalle, Dave è orgoglioso delle sue creazioni in cucina: Sandy si aspetta molto da lui, ha tutte le carte in regola per stupire con piatti deliziosi dal sapore unico. Tuttavia, un segreto sconvolgente del suo passato metterà a repentaglio tutto ciò che sa fare meglio.

Raygan Tyler

A guida dell'equipaggio di coperta c'è Raygan Tyler. Nata nell'Essex, non si tira indietro nell'entusiasmo di essere il nostromo di Sandy. Lavorare fianco a fianco con una donna le permetterà di lasciarsi alle spalle le frustrazioni che ha incontrato a causa delle ancora forti disparità di genere nel settore della nautica da diporto. Scoprirà che il compito che l'attende è più impegnativo del previsto.

Natalya Scudder e Kyle Viljoen

Natalya Scudder è una delle nuove hostess a bordo della Home. Australiana di origine, è sempre stata attratta dal mare. Dotata di una personalità estroversa, non si tira mai indietro di fronte alle difficoltà: è sempre pronta a dare una mano, anche se a bordo dello yacht sarà distratta da una nuova storia d'amore.

Accanto a Natalya entra Kyle Viljoen, originario del Sudafrica. Ha una lunga esperienza alle spalle e il suo obiettivo è sempre stato quello di offrire un servizio eccellente, anche agli ospiti più difficili. Saggezza e determinazione, però, non gli bastano quando qualcosa minaccia di rovinare anche il suo lavoro.

Mzi “Zee” Dempers

A bordo dell'Home, il super yacht guidato da Sandy, torna anche uno dei personaggi più amati dai fan del programma Hayu: Mzi "Zee" Dempers. Felice di uscire dalla quarantena e di tornare in alto mare sotto la guida esperta di Sandy, Mzi non ha ancora capito quanto sia difficile lavorare su uno yacht del genere. E all'orizzonte lo attende una decisione importante: cosa scegliere tra un vecchio amico e la crescita professionale?

Storm Smith e Jason Gaskell

Tra i nuovi marinai a bordo della Home, il sudafricano Storm Smith ha trascorso quasi tutta la sua vita sulla spiaggia, facendo surf o pescando. Amico di Mzi, ha fatto esperienza su una manciata di barche diverse, ma nessuna aveva le esigenze e gli standard della Home. Quando si innamora di una collega, avrà difficoltà a capire come conciliare vita privata e lavoro.

Al suo primo incarico a bordo di un super yacht c'è anche Jason Gaskell. Dopo aver lasciato una carriera nell'industria delle merci per diventare uno skipper, Jason capirà che lavorare al servizio di Sandy e relazionarsi con i colleghi sarà una vera e propria battaglia, la più grande della sua vita!

Il super yatch Home

Home, il super yatch capitanato da Sandy nella settima stagione di Below Deck Mediterranean su Hayu, è l’imbarcazione di 50 metri costruita dal cantiere navale olandese Heesen nel 2017, progettata come una “casa lontano da casa”.

È stato uno dei primi super yacht delle sue dimensioni a essere dotato di un sistema di propulsione ibrido che lo rende più efficiente del 48% rispetto ad altre imbarcazioni delle stesse dimensioni. È anche il primo yacht diesel-elettrico a comparire nella serie di reality Below Deck.

Gli interni sono stati ridisegnati da Cristiano Gatto. Moderni e confortevoli rispondono a una sola parola d’ordine: semplicità, non minimalismo.

Se le premesse vi affascinano, Sandy e il suo equipaggio vi aspettano per la settima stagione di Below Deck Mediterranean su Hayu dal 12 luglio: che aspettate a raggiungerli? Da soli o in compagnia, è uno dei quei reality che si presta ad appassionare chi ama guardare programmi sui viaggi, navigazione, stili di vita, luoghi di lavoro, cultura pop e... sul gossip!

