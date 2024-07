Belfast, il film trasmesso da Iris, cattura l'essenza di un periodo storico attraverso gli occhi di un bambino. La storia di Buddy colpisce chiunque abbia vissuto la perdita dell'innocenza e il potere trasformativo dell'amore e della famiglia.

Iris trasmette in prima visione tv la sera del 31 luglio il film Belfast. Scritto e diretto dal candidato all'Oscar Kenneth Branagh, il film Iris Belfast, presentato ad Alice nella città e portato in sala da Universal Pictures, è un racconto intensamente personale che si ispira alla sua infanzia. Ambientato alla fine degli anni '60, narra la storia di Buddy, un bambino di nove anni che vive a North Belfast, una città divisa tra cattolici e protestanti, nel pieno dei tumulti sociali di quell'epoca. La vita di Buddy cambia radicalmente quando la violenza esplode nella sua comunità, mettendo a rischio la stabilità e la sicurezza che conosceva fino a quel momento.

La trama si sviluppa attraverso gli occhi di Buddy, che cerca di dare un senso al caos che lo circonda, tra eroi e cattivi che sembrano usciti direttamente dagli schermi del cinema che tanto ama. I suoi genitori, Ma e Pa, interpretati rispettivamente da Caitríona Balfe e Jamie Dornan, lottano per proteggere la famiglia. Pa lavora in Inghilterra per guadagnare abbastanza denaro per mantenere la famiglia, mentre Ma deve affrontare le difficoltà quotidiane di una madre sola in una città in subbuglio.

I nonni di Buddy, interpretati da Judi Dench e Ciarán Hinds, rappresentano un ancoraggio di saggezza e affetto in questo mare di incertezza. Pop, il nonno, è un uomo affascinante e romantico, mentre Granny è più realista e resiliente. Buddy passa molto tempo con loro, trovando conforto e consigli durante i momenti più difficili.

I personaggi principali

Conosciamo meglio i personaggi che animano Belfast, il film proposto da Iris.

Buddy (Jude Hill): Buddy è il protagonista del film, un bambino vivace e curioso che adora i suoi genitori e i suoi nonni. Vive una vita apparentemente perfetta fino all'inizio dei disordini che sconvolgono la sua comunità. La sua immaginazione è influenzata dai film e dalla televisione che guarda, creando una visione del mondo in cui il bene e il male sono chiaramente definiti.

Ma (Caitríona Balfe): Ma è una madre amorevole e forte, devota ai suoi figli e al marito. Vive profondamente legata alla sua comunità e ai valori della famiglia estesa irlandese. Balfe descrive il suo personaggio come "la regina della casa, una forza da non sottovalutare".

Pa (Jamie Dornan): Pa è un falegname che lavora in Inghilterra per sostenere la famiglia. È un padre devoto che, nonostante le difficoltà, cerca di essere presente per i suoi figli. Dornan afferma che il suo personaggio "è una brava persona che cerca di aiutare la sua famiglia nei momenti difficili".

Granny (Judi Dench): La nonna di Buddy è una figura di saggezza e amore. Judi Dench, parlando del suo personaggio, dice: "Adora Buddy. Anche io ho un nipote a cui sono molto legata, quindi conosco bene quel tipo di rapporto".

Pop (Ciarán Hinds): Pop è il nonno di Buddy, un uomo di Belfast affascinante e con un gran senso dell'umorismo. Hinds ricorda che indossare il costume di Pop "ha avuto un effetto straordinario su di me", facendo rivivere ricordi della sua infanzia a Belfast.

Un racconto di formazione

Il film Iris Belfast affronta temi universali attraverso una lente personale e intima. Il racconto di formazione di Buddy rappresenta il passaggio dall'infanzia all'età adulta, accelerato dagli eventi tumultuosi che sconvolgono la sua città. Kenneth Branagh descrive questa transizione come "un crocevia nella vita di un bambino, accentuato da eventi esterni".

La comunità e la famiglia sono al centro della narrazione. La solidarietà e il senso di appartenenza alla propria terra e alle proprie radici sono rappresentati con grande affetto, ma anche con realismo, mostrando le difficoltà e i sacrifici necessari per proteggere i propri cari.

Il film esplora anche il potere dell'immaginazione e della narrazione. Buddy trova rifugio nei film e nella televisione, che influenzano il suo modo di vedere il mondo e di affrontare le difficoltà. Branagh ha voluto rappresentare questa immaginazione vivida e infantile attraverso un "bianco e nero vellutato, setoso, satinato", che aggiunge un tocco di fascino e magia alla storia.

