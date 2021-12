B eing the Ricardos racconta una settimana nella vita di Lucille Ball e del marito Desi Arnaz. Ma chi era Lucille Ball, protagonista del film racconta una settimana nella vita di Lucille Ball e del marito Desi Arnaz. Ma chi era Lucille Ball, protagonista del film Amazon ? Cos’era Lucy ed io? Quanto avanti con i tempi era l’attrice? Quali difficoltà ha incontrato?

Being the Ricardos arriva in esclusiva su Amazon Prime Video il 21 dicembre. Ha per protagonisti i premi Oscar Nicole Kidman e Javier Bardem, due dei nomi più apprezzati di Hollywood, e racconta una settimana di vita degli attori Lucille Ball e Desi Arnaz. Protagonisti della serie Lucy ed io, amatissima negli Stati Uniti e trasmessa in Italia dalla Rai, Ball e Arnaz vivono tutte le contraddizioni degli anni Cinquanta, un mondo non ancora pronta a vedere una donna imporsi nello star system e nell’imprenditoria dell’entertainment. Ma chi era Lucille Ball, al centro di Being the Ricardos? The Wom ve lo racconta.

Chi era Lucille Ball

Nata nel 1911 nello stato di New York, Lucille Ball, protagonista del film Amazon Being the Ricardos, aveva mosso i primi passi come attrice appena diciottenne ma i ruoli che per un lungo periodo le venivano assegnati non soddisfacevano le sue aspettative. Mai protagonista in film importanti, era relegata a ruoli secondari che non permettevano alla sua carriera di decollare.

Rotto un contratto con un importante studio, si è ritrovata a doversi reiventare. Grazie all’incontro con il cubano Desi Arnaz, divenuto suo marito, e alla loro intuizione, nel 1951 ha fatto la sua prima apparizione nella sitcom Lucy ed io, inconsapevole del successo a cui sarebbe andata incontro. Della serie, oltre che protagonista, Lucille era anche produttrice e ideatrice.

Lucille Ball in un poster promozionale di Lucy ed io.

Cos'era Lucy ed io

Durata ben sei stagioni per un totale di 180 episodi di mezz’ora, Lucy ed io ha letteralmente rivoluzionato la storia della televisione americana. La serie seguiva la vita dei coniugi Lucy e Ricky Ricardo, impersonati dai veri moglie e marito Lucille Ball e Desi Arnaz.

Casalinga della middle class, Lucy vive in un appartamento di New York da dove spesso, in combutta con i vicini Ethel e Fred Merts, orchestrava piani per comparire al fianco del marito nel nightclub in cui lui si esibisce. Lucy sogna dunque di far parte del mondo dello spettacolo e spesso è alle prese con numerosi espedienti per concretizzare i suoi obiettivi.

Con indici di ascolto altissimi, Lucy ed io è stata venduta in tutto il mondo e rimane ancora oggi uno dei prodotti più influenti della televisione americana, tanto da essere decretata nel 2012 da un sondaggio come il “Miglior programma tv di tutti i tempi”. E ha lanciato nel firmamento delle grandi star Lucille Ball, la protagonista del film Amazon.

Lucille Ball e Desi Arnaz in Lucy ed io.

Il film Amazon Prime Video

Being the Ricardos, il film Amazon con al centro la figura di Lucille Ball, racconta una settimana dietro le quinte di Lucy ed io mostrando come le atmosfere gioiose della sitcom nascondessero insidie dietro le quinte e tra le mura di casa della coppia Ball/Arnaz. Mentre combattono contro lo sponsor dello show, il conservatore Philip Morris (il re delle sigarette, ndr), devono vedersela con i problemi di coppia generati dal cronista di gossip Walter Winchell e affrontano una grave crisi matrimoniale, i Ricardos arrivano a un punto cruciale che potrebbe porre fine sia alla loro carriera sia alla loro unione sentimentale.

La vita di coppia dei due è di fatto stata sempre turbolenta, sebbene la loro storia d’amore sia nata sotto il segno della passione e il loro sodalizio artistico abbia portato il loro show ai vertici di gradimento. A minare la loro serenità sono l’ambizione e la diversa visione della vita. Devota alla famiglia a causa di un’infanzia da nomade, Lucille è esigente e di polso mentre Denis, da bravo uomo d’affari scaltro e visionario, guarda più ai profitti e alla salvaguardia della sua figura di macho. Siamo negli anni Cinquanta e nessuna donna può mettere a repentaglio la virilità di un uomo.

Nicole Kidman e Javier Bardem (al cinema con Il capo perfetto), i protagonisti di Being the Ricardos, hanno ricevuto entrambi una nomination ai Golden Globes 2022 come miglior attrice e miglior attore protagonista.

Nicole Kidman e Javier Bardem in Being the Ricardos.

Lucille, una donna moderna

Being the Ricardos, il film Amazon con protagonista Lucille Ball, non è un documentario. È ovviamente un film di finzione e come tale si prende delle libertà. “La verità è più importante dell’accuratezza storica”, ha dichiarato il regista Aaron Sorkin, noto per essere lo sceneggiatore di The Social Network (il film che raccontava la nascita di Facebook). “Tutto ciò che accade in Being the Ricardos sono accadute nella realtà ma non nella settimana su cui ho scelto di concentrarmi. Lucille Ball è stata accusata di essere comunista, un’accusa che in quegli anni segnava inevitabilmente la fine di una carriera, e ha perso quasi tutto. La sua gravidanza ha rappresentato un problema per gli sponsor della serie Lucy ed io. Desi Arnaz era finito sulla copertina di una rivista scandalistica con un’altra donna”.

“Ho voluto raccontare le difficoltà per mettere pressione su Lucy ma anche per spingere il pubblico a interrogarsi sulla cosiddetta lista nera di Hollywood (dove finivano tutti coloro su cui aleggiava l’ombra del comunismo, ndr), sui ruoli di genere o su quanto possa essere difficile mantenere saldo un matrimonio. Il potere che aveva Lucy nel mondo dell’intrattenimento era insolito. Avere una donna al centro di un programma televisivo era insolito, non solo nello show business ma in qualsiasi altra attività commerciale”, ha concluso. Tematiche che superano i confini del tempo e arrivano fino a oggi.

Lucille Ball e Desi Arnaz in Lucy ed io.