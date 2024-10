Before: La serie tv thriller che svela il lato oscuro di Billy Crystal

N el suo ruolo più inquietante di sempre, Billy Crystal è Eli Adler, uno psichiatra tormentato da un legame soprannaturale. Scopriamo i misteri che si nascondono nel thriller psicologico Before, in arrivo su Apple TV+.

È disponibile dal 25 ottobre su Apple Tv+ la nuova serie tv in dieci episodi Before. Thriller psicologico con protagonista l’attore Billy Cristal, la serie tv Before ruota intorno a Eli, uno psichiatra infantile che, dopo aver recentemente perso la moglie Lynn, incontra Noah, un ragazzo problematico, che sembra avere un legame inquietante con il passato di Eli. Mentre Eli cerca di aiutare Noah, il loro misterioso legame si approfondisce.

Oltre a Crystal, la serie tv mystery dalle atmosfere soprannaturali è interpretata dalla pluripremiata agli Emmy e ai Tony Award Judith Light, da Jacobi Jupe, dalla candidata agli Emmy Rosie Perez, dalla candidata ai Tony Award Maria Dizzia e da Ava Lalezarzadeh.

Un destino intrecciato

L'attore Billy Crystal è diventato una delle star più amate di Hollywood grazie a una serie di ruoli leggeri, da Harry, ti presento Sally a Monsters & Co. della Pixar, dove ha prestato la voce nella versione originale all'adorabile Mike. Tuttavia, la sua ultima apparizione sullo schermo è completamente diversa da tutte le precedenti. Nella serie tv thriller di Apple TV+, Before, Crystal interpreta Eli Adler, un rinomato psichiatra infantile di 76 anni, tormentato dall'insonnia e da incubi violenti, in seguito al suicidio della moglie illustratrice Lynn (interpretata da Judith Light), avvenuto sei mesi prima.

Eli sta pensando di ritirarsi, ma i suoi piani vengono messi in pausa dopo un incontro inquietante davanti alla sua porta. Un giovane, coperto di graffi e simboli incisi sulle dita fino a sanguinare, scappa via prima che Eli possa capire cosa stia succedendo. Con un colpo di scena, Eli viene assegnato al caso del ragazzo, Noah, e scopre che è stato abbandonato da bambino, ha avuto diverse famiglie affidatarie e rischia di essere mandato in un ospedale statale. "Eli sta crollando quando Noah entra nella sua vita", ha spiegato Crystal. "Non solo Noah è spesso silenzioso, ma è anche terrorizzato, violento e ha visioni orribili".

Ben presto, sembra che Noah abbia un collegamento inquietante con il passato di Eli, e lo psichiatra diventa ossessionato dal trovare una spiegazione razionale per il comportamento apparentemente soprannaturale del ragazzo, inclusa la sua inspiegabile conoscenza del olandese del XVII secolo e i suoi inquietanti disegni di una misteriosa fattoria. "In ogni episodio c'è un nuovo pezzo del puzzle che ci fa andare avanti", ha aggiunto Crystal. "Non posso dire molto di più, ma credetemi, la rivelazione sulla fattoria vale l'attesa!".

Il cast di supporto della serie tv Before include Robert Townsend nel ruolo del migliore amico di Eli, Jackson; Ava Lalezarzadeh come la sua collega Cleo, esperta di strada; Rosie Perez nel ruolo di Denise, la madre affidataria di Noah; e Hope Davis come la dottoressa Jane, stimata neurologa pediatrica.

Noah è interpretato dall'attore britannico Jacobi Jupe (il fratello minore della star Noah Jupe), che ha superato 700 candidati per ottenere il ruolo del tormentato ragazzo. "La serie terrà il pubblico col fiato sospeso", ha assicurato Crystal nel presentarla. "Ci sono episodi in cui sono coperto di sangue e vedo immagini orribili. Mentre giravo quelle scene, continuavo a ridere, pensando: 'Guardate cosa mi tocca fare!'. Di certo è un bel cambiamento rispetto a 'Quello che ha preso lei' (riferendosi alla celebre battuta di Harry, ti presento Sally, ndr)".

