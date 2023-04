L a serie tv Netflix Beef - Lo scontro nasce da un episodio banale che tutti noi abbiamo vissuto: il suono del clacson di un’auto che ti innervosisce. Non tutti però reagiamo come i due protagonisti.

Netflix propone dal 6 aprile la serie tv Beef - Lo scontro, prodotta dalla piattaforma e da A24, lo studio indipendente che ha trionfato agli scorsi Oscar grazie a film come Everything Everywhere All at Once e The Whale. Protagonisti dei dieci episodi sono gli attori Steven Yeun e Ali Wong.

Beef - Lo scontro, la nuova serie tv Netflix dall’umorismo cupo profondamente commovente, racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni.

In preda alla rabbia

Come mostra il trailer postato sopra, la serie tv Netflix Beef - Lo scontro ha al centro una faida che nasce da un incidente stradale tra Danny e Amy, due sconosciuti di Los Angeles. Mentre Danny è un colletto blu che lotta per trovare un proprio equilibrio, Amy è una self made woman con alle spalle una famiglia piuttosto singolare. Sappiamo tutti come nella vita di ognuno le brutte giornate siano qualcosa con cui dover fare i conti ma a pochi di noi salterebbe in mente di fare come loro due e lasciare che il clacson di un’auto si trasformi in un inseguimento ad alta velocità prima e in un’insaziabile sete di vendetta dopo. E sì, perché nel corso dei dieci episodi, lo scontro tra Danny e Amy si trasforma in ossessione lasciando che la vendetta muova non solo le loro mosse ma anche quelle della vita dei loro cari.

Che lo scontro sia destinato a diventare un macello è chiaro sin dal titolo originale della serie tv Netflix, Beef, traducibile come “carne da macello”, per l’appunto. “Ci sono poche parole o espressioni idiomatiche accattivanti che potrebbero rendere meglio quello che accade tra Danny e Amy”, ha dichiarato lo showrunner Lee Sung Jin. “Alcune le abbiamo anche prese in considerazione ma se le avessimo proposte a Netflix probabilmente la serie tv non sarebbe mai nata per quanto erano aggressive e cattive. Una di quelle valutate era “Occhio per occhio” ma forse era fin troppo banale e poco ad effetto!”.

Ma cosa distingue un litigio comune da uno destinato a diventare un macello? Lo showrunner ha le idee chiare a proposito. “Un litigio può trasformarsi in un macello ma non è detto che un macello sia sempre un litigio. Uno scontro può diventare un tipo di macello ma alcuni macelli non sono scontri”. Chiaro, no? “Per esempio, sto facendo un macello con questa risposta ma non è nata da un litigio: mai nessuno mi aveva chiesto questa distinzione!”.

Per capire come la rabbia prenda il sopravvento non ci resta che vedere tutta d’un fiato la serie tv Netflix Beef - Lo scontro, sperando di non incontrare mai Amy e Danny sulla nostra strada!

