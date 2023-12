Serena Rossi è ‘Beata te’ nel film su Tv8, una favola sulla maternità

B eata te è il film original con Serena Rossi che Tv8 propone in esclusiva per Natale. Con alla regia Paola Randi, è una favola moderna sulla maternità, sull’orologio biologico e sulla libera scelta di essere madri.

Tv8 propone il 25 dicembre, la sera di Natale, il film Beata te. Diretto da Paola Randi e interpretato da Serena Rossi e Fabio Balsamo, Beata te è un film original Sky che, prodotto da CinemaUndici e Vision Distribution, affronta con toni leggeri ma non banali il delicato tema della maternità e della libera scelta.

Scritto da Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi, Beata te è tratto dall’opera teatrale Farsi fuori di Luisa Merloni. Accanto a Rossi e Balsamo, figurano i nomi di Paola Tiziana Cruciani, Gianni Ferreri, Valentina Correani, Elisa Di Eusanio e Corrado Fortuna.

La trama del film Beata te

Il film Tv8 Beata te racconta la storia di Marta (Serena Rossi), una regista di teatro, single e tutto sommato soddisfatta della sua vita, a un passo dal debutto del suo Amleto. Al suo quarantesimo compleanno, Marta riceve una visita inaspettata: l'Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo), che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio.

Ma Marta non è sicura di volere un figlio “in dono” e chiede tempo per pensarci. Preso alla sprovvista da questa richiesta, costretto a fermarsi sulla Terra più del previsto, Gabriele si trasferirà a casa sua e le starà accanto per le due settimane che a Marta serviranno per capire cosa vuole per sé stessa e per essere felice.

Una favola sulla maternità

“Quando, in principio, Lisa Nur Sultan mi ha parlato di Beata te, già l’idea l’ho trovata folgorante”, ha esordito la regista Paola Randi nel raccontare le intenzioni del film targato Sky in onda su Tv8. “Una donna che compie quarant’anni e vede, in pratica, materializzarsi davanti agli occhi il famigerato orologio biologico, nei panni dell’Arcangelo Gabriele, è già di per sé geniale!”.

Ma al di là della favola in sé, Beata te su Tv8 è un film che si confronta con un tema importante: la maternità. “Una volta letto il copione, scritto da Lisa Nur e Carlotta Corradi e tratto dallo spettacolo teatrale di Luisa Merloni, l’entusiasmo era alle stelle”, ha aggiunto la regista. “Una favola archetipica fatta di personaggi così autentici che chiunque ci si può identificare, e che parla, con grazia, ironia e tanto divertimento, del diritto delle donne di scegliere se avere o meno un figlio, al di là delle pressioni sociali a cui tutte siamo sottoposte”.

“Impossibile resistere, impossibile non farsi coinvolgere da un progetto come questo: la commedia italiana di grande tradizione che trova un sapore contemporaneo internazionale e metropolitano, a tratti graffiante, ma caldo e coinvolgente. Grandi temi raccontati con leggerezza e profondità al contempo. Il tutto nella cornice di una sfavillante Roma. Mi restava solo da onorare la storia e trasformarla in immagini e cuore”.

Il tema della maternità, dunque, incontro quello della commedia all’italiana ma con un team di lavoro dietro le quinte quasi tutto al femminile. “Questo film che mi ha dato per altro l’opportunità di lavorare con una squadra di donne eccezionali come Lisa Nur, Carlotta e Olivia Musini che lo produce, ed è stata per me anche occasione di collaborare per la prima volta con Sky con cui mi sono trovata a meraviglia”, ha evidenziato Randi.

“Una storia come questa mi ha dato l’opportunità di proporre una quantità di idee di regia e di linguaggio sulle quali c’è stato, da parte di tutti, grande entusiasmo e partecipazione. Un vero lavoro di squadra anche per quanto riguarda il “dream team” di professionisti che abbiamo coinvolto e lo splendido cast capitanato da un’attrice meravigliosa, una vera fuoriclasse: Serena Rossi, accompagnata da uno strepitoso Fabio Balsamo dei panni dell’Arcangelo, circondati da un gran numero di attrici e attori fantastici”, ha concluso la regista.

"È stata un po’ una magica mistura di fattori che hanno reso questo set uno dei più armonici e felici che ricordi e credo che traspaia e si rifletta sul film e lo carichi di cuore e divertimento. Perché come ci insegnano le maestre e i maestri, la commedia rende liberi...e felici".

