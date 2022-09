Barbarian, un film horror prossimamente su Disney+, ha per protagonista una giovane donna che, sottovalutando i rischi a cui va incontro, decide di passare la notte in una casa affittata con uno sconosciuto.

Arriva a settembre su Disney+ il film horror Barbarian, diretto e sceneggiato da Zach Cregger. Con protagonisti Georgina Campbell, Bill Skarsgård e Justin Long, Barbarian racconta la storia di Tess, una giovane donna che, in viaggio per un colloquio di lavoro, prenota una casa in affitto. Sin dal suo arrivo a tarda sera, Tess si rende conto che c’è qualcosa che non è andato per il verso giusto. Uno strano tizio è già all’interno dell’abitazione.

Quello che ha davanti potrebbe, dopotutto, essere un disguido della prenotazione. Avventatamente, Tess decide di passare ugualmente la notte nella casa. Scoprirà, però, presto che tra quelle mura c’è qualcosa di molto più spaventoso di cui aver timore che del suo misterioso coinquilino.

Le bandiere rosse

Barbarian, disponibile su Disney+, è un film dell’orrore con una premessa tanto insolita quanto facilmente diffusa nel cinema di genere. Il lato inedito è dato dallo spunto iniziale che riflette una tendenza degli ultimi anni: le persone tendono sempre più spesso a prenotare soggiorni in hotel e motel per ricorrere ai servizi di portali come Airbnb o HomeAway. L’aspetto invece diffuso della storia è quello della protagonista, una giovane donna che ignara arriva in un ambiente a lei sconosciuto.

È dai tempi del personaggio di Marion Crane in Psyco di Alfred Hitchcock che i thriller e gli horror ci raccontano storie di donne che non sanno mai cosa aspettarsi quando trascorrono la notte in un posto per loro nuovo e scelto all’ultimo minuto, senza altre alternative. L’ispirazione a Zach Cregger, al suo primo film da regista e sceneggiatore, è venuta leggendo un libro di saggistica di Gavin de Becker. Nel volume, l’autore incoraggia le donne ad ascoltare quelle vocine nelle loro teste che identificano le “bandiere rosse”, dei campanelli d’allarme, nelle interazioni con gli uomini che la società le ha incoraggiate a ignorare.

“Spesso le bandiere rosse sono benigne, non nascondono nulla di male o pericoloso”, ha commentato Cregger. “Il più delle volte hanno a che fare con piccoli favori non richiesti o allusioni fisiche indesiderate ma non portano a nulla di pericoloso. Altre volte, invece, le bandiere rosse sono segnali di allarme, dei segnali che noi uomini non riusciamo a capire proprio perché non ci siamo mai trovati dall’altro lato della barricata. Ciò fa capire come quanto diverse possano essere le percezioni di un uomo e di una donna nella moderna società”.

Il libro ha spinto Cregger a scrivere la sceneggiatura di Barbarian, riempiendo il film Disney+ con tutte le “bandiere rosse” che gli venivano in mente. Si è così inventato una storia di partenza con una donna che trascorre la notte in una casa che è stata doppiamente affittata con uno sconosciuto.

Georgina Campbell in Barbarian.

I personaggi principali

Protagonista del film Disney+ Barbarian nei panni della sfortunata ma determinata protagonista Tess è l’attrice Georgina Campbell, nota per i suoi ruoli in serie come Broadchuch, Black Mirror e Suspicion. “Georgina si è rivelata una manna dal cielo”, ha commentato il regista Zach Cregger. “È un’attrice molto talentuosa ed è stata in grado di entrare in empatia con il personaggio di Tess, restituendone ogni sfumatura. Ha un talento innato per la recitazione”.

Per il ruolo di Keith, il giovane uomo che ha affittato la stessa casa di Tess, i realizzatori hanno puntato su Bill Skarsgård, l’attore di origine svedese che ha recitato nell’iconico ruolo di Pennywise in It e It 2. “Bill era perfetto per la parte. Cercavo qualcuno che, come Anthony Perkins in Psycho, allo stesso tempo attrae e respinge. Nel guardarlo, c’è sempre la sensazione di Keith stia nascondendo qualcosa, anche se non si sa cosa”, ha evidenziato Cregger.

A interpretare AJ, il proprietario della casa in affitto, è infine Justin Long, che è noto nel mondo degli horror per aver preso parte al mitico Jeepers Creepers del 2001. “In fase di casting, per AJ pensavo a un attore come Zac Efron, un bel ragazzo dai bicipiti scolpiti”, ha scherzato il regista. “Ma, ripensando al personaggio, mi è venuto in mente che somigliava più a Tom Hanks, a qualcuno che sembra a prima vista così gentile, così affascinante e così simpatico. E, chiedendomi chi assomigliasse a un Tom Hanks più giovane, ho pensato a Justin. Lavorare con lui è stato perfetto!”.

Barbarian: Le foto del film 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 PREV NEXT