Barb e Star vanno a Vista del Mar: La folle avventura di due amiche di mezza età nel film Sky

L e amiche Barb e Star hanno bisogno di ritrovare la gioia di vivere e vanno in vacanza a Vista del Mar: comincia così l’irriverente avventura al centro del film proposto da Sky con Kristen Wiig e Annie Mumolo.

Barb e Star vanno a Vista del Mar è il film che Sky Cinema trasmette in anteprima assoluta martedì 14 giugno. Commedia diretta da Josh Greenbaum, ha per protagonista le attrici Kristen Wiig e Annie Mumolo nei panni di due migliori amiche che lasciano per la prima volta in assoluto la loro sonnolenta cittadina nel Midwest per vivere una selvaggia vacanza al sole e al mare. Romanticismo, amicizia e qualche imprevisto segneranno la loro folle avventura.

Barb e Star vanno a Vista del Mar è prodotto dallo stesso gruppo creativo di Le amiche della sposa, commedia politicamente scorretta divenuta con il tempo uno stracult imprescindibile del genere. Accanto a Wiig e Mumolo, troviamo gli attori Jamie Dorman (il protagonista della trilogia Cinquanta sfumature) e Damon Waynas Jr.

Cosa racconta il film

Barb e Star vanno a Vista del Mar, film in onda su Sky, comincia con le due protagoniste immerse nella loro vita quotidiana nella città immaginaria di Soft Rock, in Nebraska. Donne di mezza età, divorziate e socialmente imbarazzanti, hanno appena perso in un loro lavoro in un outlet di divani componibili e la loro gioia di vivere. Dopo il racconto di un’amica, Barb e Star decidono di mettersi per la prima volta nella loro vita in viaggio e di raggiungere le meraviglie di Vista del Mar, in Florida.

Ignorano però che la malvagia Sharon, una donna dalla mente supercriminale, ha nel frattempo ordito un complotto a fine vendicativo per uccidere tutti coloro che si trovano nella località costiera. Per assicurarsi che il piano vada a buon fine, ha anche mandato Edgar, il suo miglior scagnozzo, in Florida, per supervisionare il tutto. Innamorato in segreto del suo capo e non corrisposto, Edgar incontra presto Barb e Star: da quel momento, nulla per lui sarà più lo stesso.

Barb e Star

Kristen Wiig e Annie Mumolo, amiche da oltre vent’anni nominate all’Oscar per la sceneggiatura di Le amiche della sposa, hanno cominciato a pensare ai personaggi di Barb e Star proprio mentre lavoravano alla stesura di quel film. Quella che era inizialmente una distrazione si è trasformata con il passare dei giorni in qualcosa di più concreto, facendo maturare in entrambe il desiderio di dare vita ai personaggi delle due amiche. “Barb e Star fanno parte di quel gruppo di donne sottorappresentate, che hanno le proprie passioni e sogni”, ha evidenziato Mumolo a proposito delle due protagoniste di Barb e Star vanno a Vista del Mar, film in onda su Sky. “Volevamo dunque approfondirle e regalare loro l’avventura che meritavano”.

Ciò che lega Barb e Star è innanzitutto un profondo legame di amicizia al femminile. “Ci piace scrivere sull’argomento”, ha precisato Wiig. “Barb e Star sono inseparabili. È molto dolce il rapporto di dipendenza che le lega. Il messaggio di fondo è molto chiaro: ci si può divertire a qualsiasi età, basta uscire dalla propria zona di comfort e darsi una mossa!”.

Partendo da tale presupposto, si è sviluppata una storia che ha portato i due personaggi principali a essere sradicate dalla loro realtà di casa e lavoro per atterrare al centro di una speciale vacanza a Vista del Mar, in Florida. “Vista del Mar è il luogo di vacanza per eccellenza per le single di mezza età. Puoi indossare abiti vacanzieri, mangiare gamberetti, bere bevande alcoliche zuccherate… è il paradiso!”, hanno scherzato le due attrici e sceneggiatrici. Tuttavia, se volete andare in vacanza a Vista del Mar, sappiate che non esiste realmente e che è solo frutto della fantasia!

Un’insolita antagonista

Nel Barb e Star vanno a Vista del Mar, proposto da Sky, le due protagoniste non sanno che dovranno presto fare i conti con la peggiore delle antagoniste, Sharon Gordon Fisherman. A interpretarla è la stessa attrice Kristen Wiig. “Kristen è la prima donna a interpretare sia la protagonista sia l’antagonista in una commedia. Lo abbiamo visto fare a uomini come Peter Sellers o Mike Meyers ma mai a una donna”, ha sottolineato il regista Josh Greenbaum.

“Sharon è una cattiva dal passato tormentato”, ha raccontato Wiig. “Soffre di una rara malattia che in pratica la rende allergica al sole. Mi è piaciuta l’idea di vestirmi come lei: ha i capelli super scuri, gli occhi molto chiari e un piccolo spazio tra i denti. È divertente interpretare una cattiva con le unghie lunghe!”

Gli altri personaggi

Quando le due protagoniste del film Sky Barb e Star vanno a Vista del Mar arrivano in Florida, la prima persona che incontrano è Edgar Paget. Il giovane lavora nell’ombra per portare avanti un malvagio intrigo ma in realtà è un romantico senza speranza. A interpretarlo è Jamie Dorman, l’oramai leggendario Mr. Grey della trilogia Cinquanta sfumature. “Pensavo di non essere all’altezza del personaggio, non è facile confrontarsi con Wiig e Mumolo ed entrare nel loro mondo. Tuttavia, sono state così disponibili e generose con me che non rimpiango di aver accettato di prender parte al film. Il mio Edgar è un personaggio molto dolce: tutto ciò che vuole in fondo è essere amato”.

Edgar è uno dei due “alleati” di Sharon. L’altro è Yoyo, impersonato dall’esordiente Reyn Doi. “Ha l’anima di un novantacinquenne nel corpo di un ragazzino: è pronto a tutto e siamo state fortunate a trovarlo”, ha dichiarato Mumolo a proposito dell’attore.

Quando Edgar non riesce a portare a termine il lavoro a lui assegnato, Sharon arruola la peggior spia del mondo, Darlie Bunkle, un uomo troppo sicuro di sé ma poco qualificato. Il ruolo è appannaggio dell’attore Damon Wayans Jr. “Ho imparato a diventare una spia guardando Cartoon Network!”, ha scherzato l’attore. “Quando ho letto la sceneggiatura, l’ho trovata geniale, folle. Ho accettato subito: ci vuole una certa dose di incoscienza per interpretare un criminale sfigato!”.

