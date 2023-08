Josh Duhamel è il “bandito volante” in un film su Prime Video da una storia vera

A rriva in esclusiva su Prime Video il film Bandit. Ricostruisce la vera storia del ladro di banche che ancora oggi detiene un personalissimo record in Canada. Josh Duhamel, Elisha Cuthbert e Mel Gibson nel cast.

Prime Video propone in esclusiva dal 7 agosto il film Bandit. Diretto da Allan Ungar e interpretato da Josh Dushamel, Elisha Cuthbert, Néstor Carbonell e Mel Gibson, si basa su un romanzo di Robert Knucle ed Ed Arnold per raccontare la vera storia di colui che la stampa ha battezzato come The Flying Bandit.

Dopo essere evaso da una prigione del Michigan, l’affascinante criminale di professione assunse infatti una nuova identità in Canada, raggiungendo il record di 59 colpi prima di essere braccato da una task force della polizia.

La trama del film

Bandit, il film disponibile su Prime Video, ci porta nel 1985. Gilbert Galvan Jr. (Josh Duhamel), un affascinante criminale in carriera, fugge da una prigione americana nel Michigan. Attraversando il confine con il Canada, assume l’identità di Robert Whiteman e si innamora di Andrea (Elisha Cuthbert), una premurosa assistente sociale. Non potendo provvedere all’esigenze di lei, Robert elabora un colpo in banca e si rende ben presto conto di essere eccezionalmente bravo nel farla franca.

Sotto le mentite spoglie di un analista della sicurezza, Robert comincia a spostarsi di città in città mettendo a segno anche più colpi nello stesso giorno e attirandosi presto l’attenzione dei notiziari nazionali che lo soprannominano “The Flying Bandit”, il bandito volante. Dipendente dall’adrenalina e dal denaro, finisce per rivolgersi anche al noto usuraio e gangster Tommy Kay (Mel Gibson) nell’ottica di espandere le sue attività. Non ha però fatto i conti con le indagini di uno spietato detective, pronto a tutto pur di fermarlo.

“Da bambino ero attratto dai drammi polizieschi e dai film di rapina”, ha commentato Allan Ungar, regista del film Prime Video Bandit. “Molti di quei titoli, ora divenuti dei classici, avevano la capacità di intrattenere, emozionare ed entusiasmare il pubblico. Che ci fosse azione, dramma o romanticismo, non perdevano mai in autenticità. Ed è qualcosa che ho provato a riportare anche in Bandit, un film che non perde mai di vista per quali ragioni o per cosa combatte il suo protagonista, un uomo che aveva un sogno e che a modo proprio lo realizza”.

Il poster del film Prime Video Bandit.

La vera storia del bandito volante

Bandit, il film Prime Video, racconta la vera storia di Gilbert Galvan Jr., conosciuto anche come Robert Whiteman o The Flying Bandit, l’uomo che tuttora detiene il record per il maggior numero di rapine consecutive messa a segno nella storia del Canada.

Cresciuto povero nella zona est di Los Angeles, Gilbert Galvan Jr. non desiderava altro che avere stabilità nella sua vita, con una famiglia e una casa in riva all’oceano in cui vivere, lontano dalle bande e dai prepotenti che anni segnato la sua crescita. Con un padre latino e una madre caucasica, conobbe presto il razzismo e la sensazione di non appartenenza. La sua situazione peggiorò nel momento in cui suo padre venne arrestato e sua madre morì.

Separato dal resto della famiglia, cominciò a passare da una casa adottiva all’altra fino a quando fu arrestato per assegni falsi. Ma l’11 gennaio del 1984, con un piano perfetto, riuscì a evadere e a muovere i primi passi verso quella che sarebbe stata la realizzazione del suo sogno d’infanzia. Giunto in Canada, si reinventò come Robert Whiteman e trovò il sostegno di Janice, un’assistente sociale che gestiva un ostello per senzatetto: tra i due fu amore a prima vista.

Dicendo a Janice di aver trovato lavoro come esperto di sicurezza, Robert scoprì anche il programma canadese Aeroplan con cui cominciò a volare di città in città, affascinando la gente del posto in cui arrivava, rapinando con destrezza banche e tornando in tempo a casa per cena.

Qualunque fosse l’identità con cui si presentava, Robert mise a segno i suoi colpi con estro e spavalderia e senza mai far male a nessuno. Tuttavia, la sua parabola prese una strana piega dopo l’incontro con Tommy Kay, gangster e strozzino di Ottawa. Per molti, fu l’audacia della sua collaborazione con Kay a portarlo verso l’arresto per mano di una task force, Project Café, appositamente messa in piedi che dal 1986 al 1988 seguì le sue tracce per tutto il Canada.

