Ballerina: La spietata vendetta al femminile del film sudcoreano di Netflix

A rriva su Netflix il film Ballerina, un intenso e spettacolare revenge movie con protagonista l’attrice Jun Jong-seo e le sue incredibili abilità contro un sanguinario nemico.

Netflix propone dal 6 ottobre il film sudcoreano Ballerina, diretto da Lee Chung-hyun. Thriller d’azione la cui parola chiave è vendetta, Ballerina racconta la storia di Okju, una spietata ex guardia del corpo che dà la caccia a Choi, il responsabile della morte della sua cara amica Minhee.

La trama del film

Il film Netflix Ballerina comincia nel momento in cui Okju (Jun Jong-seo) affronta la morte improvvisa dalla sua unica amica, Minhee (Park Yu-rim). Ex guardia del corpo con abilità impareggiabili, si imbarca allora in una missione per trovare Choi Pro (Kim Ji-hun), colui che ha portato Minhee, un tempo promettente ballerina fino alla morte.

Secondo lungometraggio di Lee Chung-hyun, che ha catturato l’attenzione mondiale con il film d’esordio (The Call), il film Netflix Ballerina mette in mostra le straordinarie capacità dell’attrice Jun Jong-seo, moglie del regista, chiamata a interpretare ancora una volta un personaggio esuberante, una formidabile donna guerriera.

Con una colonna sonora incisiva del famoso musicista Gray, una fotografia elegante e spazi e colori dal design audace, la storia è piena di scene d’azione intensamente coreografate che contribuiscono a rendere il dramma tanto esilarante quanto stimolante. Sinfonia di contrasti con una narrazione che procede spedite grazie ai numerosi colpi di scena, la storia di Okju prende una svolta oscura nel momento in cui ritrova una lettera di Minhee, una richiesta di vendetta che la porterà a scoprire come la posta in gioco sia più alta di quanto credesse.

Ballerina: I poster 1/3 2/3 3/3 PREV NEXT

Il set tra compagni di vita

Coppia nella vita reale, il regista Lee Chung-hyun e l’attrice Jun Jong-seo hanno presentato insieme il film Netflix Ballerina al Festival del Cinema di Busan, dove era atteso tra gli eventi principali. “Dal momento che ci conosciamo molto bene, lavorare insieme comporta più vantaggi che svantaggi”, ha commentato il regista. “Possiamo parlare liberamente e confrontarci con molta franchezza. Anche se, in verità, non erano molte le cose da dirsi sul set: i personaggi e i ruoli erano per noi così familiari da sapere come relazionarci l’uno all’altra. E credo che ciò abbia influito positivamente sul risultato finale: bastava uno sguardo per capirsi”.

“Sul set stiamo molto attenti a non mettere a disagio gli altri attori o il cast tecnico a causa della nostra relazione”, ha fatto eco Jun Jong-seo. “Da attrice, mi è piaciuto stare su questo set e ho fatto del mio meglio per contribuire alla buona riuscita”.

A confermare l’armonia che regnava durante le riprese del film Netflix Ballerina è anche l’antagonista Kim Ji-hun. “Tutti abbiamo avuto la percezione di come fossero molto attenti a incoraggiarsi a vicenda senza far pesare la loro relazione”, ha dichiarato l’attore. “Ma, quando le riprese diventavano troppo dure o fisicamente impegnative, li vedevo incoraggiarsi a vicenda: erano gli unici momenti in cui traspariva chiaramente il loro amore. Era come se fossimo in un’aula di scuola superiore con due studenti che si frequentano in gran segreto!".

Ballerina: Le foto del film 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 PREV NEXT