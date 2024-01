Su Netflix, uno spettacolare film di sopravvivenza in un mondo post-apocalittico

A rriva su Netflix il film Badland Hunters, un action distopico in cui un solitario cacciatore deve salvare un’adolescente in una Seoul devastata da un terribile terremoto. Nel segno dello spettacolo e di un’incredibile tensione narrativa.

Netflix propone dal 26 gennaio il film d’azione Badland Hunters. Di produzione sudcoreana, il film Netflix Badland Hunters è diretto da Heo Myeong-haeng e interpretato dagli attori Don Lee, lee Hee Jun, Lee Jun-young, Roh Jeong Eui e An Ji-hye. La storia, scritta da Kim Bo-tong e Kwak Jae-min, ci porta in una Seoul post-apocalittica e selvaggia, in cui un cacciatore tenace decide di prendere in mano la situazione quando un’adolescente a lui cara è rapita da un medico pazzo che conduce esperimenti sugli esseri umani.

Il lusso della sopravvivenza

Badland Hunters, il film proposto da Netflix, si preannuncia come un ritratto spettacolare che, degno dei grandi blockbuster d’Oriente, ci mostra un mondo post-apocalittico devastato da un catastrofico terremoto. Thriller ricco d’azione, ambientato sullo sfondo di un contesto in cui regna il caos, promette di non deludere gli amanti del genere con i suoi effetti visivi e una narrazione a dir poco frenetica.

Al centro di quella che è un’avventura ad alta tensione c’è Don Lee, acclamato attore d’azione coreano conosciuto a livello globale per i suoi ruoli in successi come Eternals della Marvel o la saga The Roundup, il cui quarto capitolo (Punishment) sarà presentato al Festival di Berlino in proiezione speciale. Al suo debutto in un film su Netflix, in Badland Hunters Lee interpreta Nam-san, un valoroso cacciatore che intraprende una pericolosa missione per salvare un’adolescente da un medico squilibrato. Il personaggio non solo consolida la posizione di Lee nell’arena cinematografica mondiale ma evidenzia anche la sua versatilità come attore.

Il variegato cast comprende anche Lee Hee-jun nel ruolo del misterioso dottore, Yang Gi-su, e Lee Jun-young nei panni di Choi Ji-wan, l’affidabile alleato di Nam-san. Le loro intricate storie e motivazioni aggiungono profondità a una narrazione sempre sul filo della tensione.

Celebre per la creazione di scene d’azione che a livello coreografico non hanno eguali, il regista Heo Myeong-haeng guida il film portando tutta la sua conoscenza in una storia che si candida a essere il must see dell’anno per il genere action. Ma la sua attenzione si concentra anche su aspetti che potremmo definire ‘politici’ riguardanti un mondo in cui la mera sopravvivenza diventa un lusso, le alleanze sono volatili e la volontà umana viene messa a dura prova dalle condizioni aspre imposte dalla natura.

