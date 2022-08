Bad Sisters: Cinque sorelle che han fatto un patto nella serie Apple Tv+

L a serie tv Bad Sisters sbarca su Apple Tv+ e promette di tenere incollati gli spettatori con il suo mix di umorismo nero, thriller, giallo e ambientazioni irlandesi.

Bad Sisters è la nuova serie tv Apple Tv+ in arrivo il 19 agosto con i primi due dei dieci episodi totali. Al centro della storia vi sono le cinque affiatate sorelle Garvey, che da sempre si prendono cura l’una dell’altra. Quando il marito di una di loro muore, la sua assicurazione sulla vita avvia un'indagine per approfondire le cause della morte e dimostrare il coinvolgimento delle sorelle, che secondo gli investigatori avevano più di un motivo per ucciderlo.

Dark comedy scritta e interpretata da Sharon Horgan, Bad Sisters ha un cast abbastanza nutrito di attori. Accanto a Horgan, troviamo infatti Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene ed Eve Hewson nei panni delle sorelle Garvey. Claes Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab e l’esordiente Saise Quinn completano l’ensemble.

La sorellanza

Un gruppo disfunzionale di sorelle è al centro delle indagini che seguono a uno scioccante omicidio. È questo il punto di partenza di Bad Sisters, la nuova serie tv Apple Tv+ adattata da una popolare serie belga, Clan, da Sharon Horgan. L’attrice, candidata all’Emmy e vincitrice di un BAFTA, interpreta l’ambiziosa single Eva Garvey. Eva ha un legame molto stretto e indissolubile con le sue quattro sorelle: l’oppressa Grace (Anne-Marie Duff), la riservata Ursula (Eva Birthistle), la seria Bibi (Sarah Greene) e la volubile Becka (Eve Hewson). Le cinque sono inseparabili dalla morte dei genitori, avvenuta quando erano tutte molto piccole.

Sebbene avesse ben altri propositi, con la morte dei genitori, Eve ha deciso di non andare più via di casa e di assumersi sulle spalle la responsabilità delle altre sorelle. “Eve non ha figli e nutre sentimenti materni nei confronti delle sorelle”, ha spiegato Horgan. “La sorellanza come argomento è stato al centro di numerosi film e serie tv ma in Bad Sisters assume un connotato ben differente. Le sorelle sono ben cinque e la domanda di base è: chi si prende cura di chi?”.

“Le Garvey farebbe qualsiasi cosa per aiutarsi e sostenersi l’una con l’altra. Sarebbero disposte persino a uccide. Provengo anch’io da una grande famiglia e so quanta energia possa scorrere nelle vene quando qualcuno prova a mettere il bastone tra le ruote a qualcuno a te molto caro”, ha concluso Horgan.

Un marito prepotente

Mentre le sorelle Garvey vanno immensamente d’accordo, il vile e prepotente John Paul (Claes Bang), il marito di Grace che lavora con Eva, porta una giusta dose di cattiveria nella serie tv Bad Sisters, proposta da Apple Tv+. È lui, infatti, che manipola costantemente la moglie e cerca di allontanarla dalle sorelle.

“John Paul non sopporta che Grace faccia parte di una famiglia così forte”, ha commentato l’attore Claes Bang. “Accusa costantemente Grace di pensare che non sia abbastanza bravo e le rinfaccia di dare molto più alle sorelle che a lui. Pian piano la situazione diventa incandescente: più John Paul cerca di allontanare la moglie dalle sorelle, più loro cercano di riavvicinarla”.

Quando John Paul muore improvvisamente, il sospettoso agente assicurativo Thomas Claffin (Brian Gleeson) farebbe di tutto pur di non pagare il cospicuo premio che manderebbe in rovina la sua compagnia. Insieme al fratellastro Matt (Daryl McCormack) decide allora di indagare sulle vite delle Garvey nel tentativo di portare alla luce un loro coinvolgimento nella morte di John Paul. Ed è così che, a poco a poco, emerge come ognuna delle Garvey avesse più di un valido motivo per liberarsi del marito di Grace. Ma sono state davvero loro a farlo fuori?

I personaggi principali

Sebbene molto unite, le bad sisters della serie tv Apple Tv+ hanno tutte caratteri molto ben distinti. Conosciamole da vicino, insieme agli uomini che ruotano intorno a loro.

Becka Garvey (Eve Hewson)

La più piccola e volubile delle sorelle Garvey, non desidera più essere trattata come tale. Sogna di aprire un suo studio per massaggi e vorrebbe assicurarsi un finanziamento. Tuttavia, una storia d’amore in erba complica le cose.

Eva Garvey (Sharon Horgan)

Donna d’affari, è rattristata dal non poter aver figli. Una circostanza che il cognato John Paul, suo rivale per una promozione, non manca mai di sottolineare.

Grace Williams (Anne-Marie Duff)

Dolce e gentile, Grace adora sua figlia Blanaid (Saise Quinn) e difende il marito John Paul, anche se questi la fa costantemente sentire inutile.

Ursula Flynn (Eva Birthistle)

Infermiera, è sposata ed è madre di tre figli. Nasconde però un preoccupante segreto che potrebbe presto essere scoperto.

Bibi Garvey (Sarah Greene)

Indomita, è la seconda sorella più piccola. Vive con la moglie ed il figlio. Ed è la prima a suggerire di sbarazzarsi quanto prima di John Paul.

John Paul Williams (Claes Bang)

Il ripugnante marito di Grace fa affidamento sulla moglie per gestire la famiglia secondo i suoi rigorosi standard. Finisce così per inimicarsi spesso le sorelle Garvey, tanto che quando muore nessuna sente la sua mancanza.

Thomas Claffin (Brian Gleeson)

Ansioso di tenere a galla la compagnia assicurativa della famiglia, il futuro padre Thomas è colui che indaga sulle Garvey dopo la morte di John Paul per evitare di pagare il premio della sua polizza.

Matthew Claffin (Daryl McCormack)

Appassionato motociclista, è tornato in Irlanda di recente da Londra. Ma, quando si allea con il fratellastro Thomas per approfondire gli affari delle Garvey, finisce nei guai.

