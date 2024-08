Baby Ruby: La depressione post-partum in un inquietante film Netflix

A rriva su Netflix il dramma Baby Ruby, un film in cui la regista Bess Wohl ha ripercorso la sua dolorosa esperienza dopo la nascita della prima figlia. Noémie Merlant e Kit Harington i protagonisti.

Netflix rende disponibile dal 12 agosto il film Baby Ruby, un dramma che prende spunto dalla depressione post partum. Diretto da Bess Wohl e interpretato da Noémie Merlant e Kit Harington, il film Netflix Baby Ruby racconta la storia di Jo, una giovane influencer la cui vita perfetta con l’affascinante marito nella loro casa da sogno fa invidia ai suoi followers.

Solitamente molto controllata, Jo si prepara all'arrivo della sua bambina, Ruby, pianificando un baby shower impeccabile e vloggando ogni passo del percorso. Tuttavia, il caos della ripresa postparto e della nuova maternità sconvolge le routine e le relazioni di Jo.

Le mamme del quartiere sono amichevoli ma formano un gruppo coeso — sempre presenti in un modo che ricorda l'onnipresenza dei social media — che riesce a tenere i propri bambini sempre felici, lavorando diligentemente sui loro corpi post-parto e offrendo a Jo, in difficoltà, frasi di circostanza sulla gioia di avere figli.

Il marito di Jo nota i suoi problemi ma non sa come aiutarla. Quando la suocera (Jayne Atkinson) cerca di condividere la sua esperienza traumatica come neo-genitore, Jo si chiede se stia cercando di supportarla o di sabotarla. Ancora più importante, perché Ruby sembra arrabbiata con lei, manifestando disagio solo quando sono sole?

La depressione post-partum della regista

L'acclamata drammaturga Bess Wohl fa il suo inquietante esordio nel mondo del cinema con il film Netflix Baby Ruby, che rappresenta un sogno febbrile ad occhi aperti di deprivazione del sonno tra le aspettative impossibili imposte alla maternità. Nei panni di Jo, Merlant (Ritratto della giovane in fiamme) offre un'altra intensa e profondamente empatica interpretazione, questa volta nei panni di una donna che lotta per non perdersi nel suo nuovo ruolo di madre.

“Quando sono diventata mamma, ho perso la testa”, ha spiegato Wohl. “Certo, pensavo di essere pronta. Come tante future mamme, ho riempito con entusiasmo la mia lista dei desideri su Amazon con cose che mi avevano detto essere essenziali: una pecora di peluche che emetteva suoni uterini, un tubicino minuscolo e misterioso progettato per aspirare il muco dal nasino congestionato del bambino, fasce, sonagli e altalene che riproducevano Twinkle Twinkle in loop”.

“Avevo preparato un piano per il parto che includeva oli di aromaterapia e una playlist rilassante su Spotify. Avevo letto libri che promettevano un legame felice e un attaccamento immediato, se solo fossi riuscita a rimanere entro cinque piedi dal mio bambino per i primi quaranta giorni. Sembrava abbastanza semplice”, ha continuato la regista.

Ma poi a parto arrivato tutto nella sua vita è cambiato. “Improvvisamente, invece di fluttuare su una nuvola di ossitocina, mi sono sentita intrappolata in un incubo. I dottori hanno definito mia figlia "sorprendentemente vigile", il che si è rivelato essere un codice per dire che era irrequieta, insonne, affamata e insaziabile. Non avevo idea di come calmarla; non riuscivo nemmeno a calmare me stessa. La mia mente sembrava rotta. Il mio corpo non sembrava più il mio”.

“Quando ho cercato timidamente di raccontare agli altri cosa stavo vivendo, mi hanno assicurato che era tutto "perfettamente normale" e mi hanno suggerito di riposare. Ma non riuscivo a riposare. Non riuscivo a calmarmi. Mi sentivo come se stessi morendo, e, in un certo senso, era vero. Anche se all'epoca non avrei mai saputo articolare ciò che stavo provando, stavo sperimentando la morte della persona che ero stata prima di avere figli”.

Il poster del film Netflix Baby Ruby.

Un campanello d’allarme

“Quando finalmente sono riemersa, ho cercato di dare un senso alla mia esperienza post-partum e di trovare le parole per parlarne con gli altri. Avrei voluto dire che amavo disperatamente mia figlia, eppure, nonostante ciò, o forse proprio per questo, a volte in me si scatenava un senso di impotenza e rabbia quasi insopportabile”, ha proseguito la regista Bess Wohl.

“Volevo parlare onestamente di un'esperienza che è stata, letteralmente, sia la cosa migliore che peggiore che avessi mai vissuto. Volevo capire la mia esperienza nel contesto del fatto che il supporto per le nuove madri, e le madri in generale, è quasi inesistente negli Stati Uniti. Infatti, i tassi di mortalità materna negli Stati Uniti sono i più alti nel mondo sviluppato, e questa tragedia sarà senza dubbio esacerbata dalla recente eliminazione, da parte della Corte Suprema, del diritto fondamentale all'aborto”.

“Non sapevo come far comprendere tutto questo e descrivere pienamente tutto ciò che ho sentito, visto e vissuto, e così ho scritto una storia”, ha aggiunto a proposito del film Netflix Baby Ruby.

“Uno dei miei obiettivi principali come narratrice è sempre stato quello di prendere argomenti difficili, spesso dolorosi, e tradurli in qualcosa di ampiamente accessibile e coinvolgente. Per il mio primo film, ho scelto un terreno molto personale, qualcosa che non potevo affidare a nessun altro, ma il mio obiettivo è parlare a un vasto pubblico, che condivida o meno l'esperienza della genitorialità. Baby Ruby mira a essere un film che, a volte, è divertente, misterioso, scioccante, strano, emotivo e selvaggio. Perché la genitorialità, e, in effetti, la vita, è tutto questo”.

“Ora, quando ripenso a quel giorno in sala parto, mi rendo conto che in realtà stavo dando alla luce più di una cosa: non solo mia figlia, ma anche un nuovo io che potesse essere sia artista che madre. Infine, anche se non avrei potuto saperlo all'epoca, stavo anche dando vita a questo film. E anche se la nascita non è stata facile, raramente lo è, l'immensa ricompensa è stata che tutti noi, mia figlia, il mio film, me stessa, siamo andati avanti, prendendo forma, diventando parte del mondo”.

