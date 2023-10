Awareness: L’illusione della realtà nel film che mixa fantascienza e azione su Prime Video

S barca in esclusiva su Prime Video Awareness, il film di fantascienza e azione che ha incantato il pubblico del Sitges Film Festival. Il regista ne racconta la genesi.

Prime Video propone dall’11 ottobre Awareness, un film di fantascienza diretto da Daniel Benmayor e interpretato da Carlos Scholtz, Pedro Alonso, Maria Pedraza, Oscar Jaenada e Lela Loren. Presentato in anteprima al Sitges Film Festival (una delle rassegne più prestigiose per i film horror e fantascientifici), racconta la storia di Ian (Carlos Scholtz), un adolescente ribelle che vive ai margini della società, che può manipolare le menti grazie alla sua capacità di generare illusioni visive.

Ian utilizza il suo potere per sopravvivere, organizzando piccole truffe. Quando uno dei suoi imbrogli non va come dovrebbe, Ian perde il controllo delle sue capacità in pubblico e diventa il bersaglio di due organizzazioni rivali, ognuna delle quali cerca di sfruttare le sue potenzialità.

Azione, fantascienza e spettacolarità

Fantascienza, poteri mentali, azione frenetica e ritmo serrato sono gli elementi che il regista Daniel Benmayor, noto per la serie tv Benvenuti a Eden, ha mixato nel film Prime Video Awareness, destinato a catturare l’attenzione del pubblico di tutto il mondo. “Da anni, avevo in mente di fare un film sui superpoteri e ambientarlo nell’universo ispanico, una terra in cui non è cosa di tutti i giorni realizzare progetti di fantascienza e azione”, ha spiegato.

“Il mio desiderio principale era quello di aprire un varco in un genere che la Spagna, mia terra d’origine, non sfrutta particolarmente. Sono abituato ad andare dritto al nocciolo della questione, grazie anche alla mia esperienza nel mondo della pubblicità, e a usare un ritmo frenetico per non dar modo allo spettatore di distrarsi ed evadere da quello che racconto”.

Il poster italiano del film Prime Video Awareness.

Ed è questo il motivo per cui il film Prime Video Awareness non lascia un attimo di respiro agli spettatori, così come non ne ha lasciato ai suoi attori, chiamati a confrontarsi anche con loro stessi e i personaggi che solitamente interpretano. “Con Oscar Jaenada avevo già lavorato in precedenza e conoscevo le sue qualità”, ha commentato il regista. “Poi, ho pensato di prendere Pedro Alonso e affidargli un ruolo che normalmente non fa e di chiamare Maria Pedraza e Lela Lorena per affidare loro tutta quell’azione che non hanno interpretato nei loro precedenti progetti. Mi piace portare gli attori fuori dalla loro comfort zone e far emergere aspetti che altri non hanno mai notato”.

“Amo il cinema in generale. Non ho un genere preferito ma inevitabilmente sono stato influenzato dalle mie visioni e da ciò che mi ha colpito. Di conseguenza, non mi precludo nulla, dalla commedia al thriller. Anche se i film d’azione mi piacciono sin da quando ero molto piccolo. Mi colpivano la spettacolarità e la grandezza con cui erano realizzati, oltre che l’energia e la frenesia che trasmettevano: tutti elementi che ho cercato oggi di incorporare nel film Awareness e che Prime Video mi ha permesso di concretizzare”.

