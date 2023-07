Torna con una seconda stagione una delle serie tv più amate di Netflix con i suoi casi da risolvere

T ratta dal bestseller di Michael Connelly, arriva su Netflix la stagione 2 di Avvocato di difesa. Nuovi casi attendono Mickey Haller e la sua Lincoln trasformata in uno studio legale.

Dal 6 luglio arriva su Netflix la prima parte dei dieci episodi della seconda stagione della serie tv Avvocato di difesa. I nuovi episodi segnano il ritorno dell’idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) che dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln destreggiandoci tra casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles.

Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la seconda stagione della serie tv Netflix Avvocato di difesa è tratta da Il Quinto testimone, il quarto libro della serie omonima. Oltre a Garcia-Rulfo, il cast include anche Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson.

I personaggi principali

Il personaggio di Mickey Haller è apparso per la prima volta nell’acclamato romanzo The Lincoln Lawyer, pubblicato da Connelly nel 2005, come fratellastro dell’altro personaggio più famoso dell’autore, Harry Bosch. Interpretato anche da Matthew McCounaghey in un film del 2011, è diventato poi protagonista della serie tv Netflix di successo Avvocato di difesa, in cui si esplora un lato diverso del personaggio, quello più strettamente legato alle sue radici latine. Tra prima e seconda stagione, tuttavia, ad affiancare le sue vicende sono vari personaggi, alcuni già noti agli appassionati, altri invece inediti, scopriamoli insieme.

I volti noti

Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo)

Mickey esercita anche nella seconda stagione della serie tv Netflix Avvocato di difesa il suo lavoro dalla sua macchina e non come ci si aspetterebbe da uno studio vero e proprio. Tuttavia, è costretto a mettere radici quando il collega Jerry Vincent muore misteriosamente e lascia a lui tutto il suo studio e l’intera mole di lavoro. Nato a Los Angeles e cresciuto in parte in Messico dalla madre, è diventato dipendente dagli antidolorifici, ha due ex mogli e si fa trasportare per le strade della città da un ex cliente diventata autista. Avendo vinto un’importante causa sul finire della prima stagione, è ora diventato l’avvocato difensore più in voga di Los Angeles.

Maggie (Neve Campbell)

Vice procuratore distrettuale, Maggie è anche la prima ex moglie di Mickey e la madre si sua figlia Haley. Crede profondamente nel sistema giudiziario, che a volte è in contrasto con le idee che invece ha Mickey (convinto sostenitore della battaglia dei più deboli contro il potere). Maggie e Mickey hanno divorziato perché Mickey si è focalizzato più sul lavoro che sulla famiglia ma tra i due volano ancora le scintille.

Lorna (Becki Newton)

Lorna è la seconda ex moglie di Mickey, dal quale l’avvocato non si è mai allontanato. Una volta ex promettente studentessa di giurisprudenza, è diventata la responsabile del suo ufficio e una sorta di assistente legale. Anche se sono stati separati per anni e Lorna è fidanzata con Cisco, i due continuano a volersi bene. Nella seconda stagione della serie tv Netflix Avvocato di difesa, Lorna e Cisco sono impegnati con la pianificazione del loro matrimonio, anche se una mole di lavoro aspetta lei.

Izzy (Jazz Raycole)

Originariamente ex cliente di Mickey, Izzi è un’ex ballerina professionista che si è ripresa da una dipendenza da antidolorifici. Poiché non aveva i soldi per pagare i servizi di Mickey, lui ha deciso di offrirle un lavoro e di assumerla come autista personale.

Cisco (Angus Sampson)

Oltre a far da investigatore per Mickey, Cisco è anche il fidanzato di Lorna. Ex componente di una banda di motociclisti, ha alle spalle la giusta esperienza e una buona dose di contatti con la polizia. Nelle seconda stagione, è sempre pronto a tuffarsi nelle “bellissime scartoffie” di Mickey e a darsi da fare con le immancabili ciambelle alla mano.

Il poster della seconda stagione della serie tv Netflix Avvocato di difesa.

I volti nuovi

Lisa Trammell (Lana Parrilla)

È la nuova donna pronta a entrare nella vita di Mickey. Lisa sa cosa vuole e non ha paura a ottenerlo, soprattutto se questo significa combattere contro uno squalo del settore dell’immobiliare che desidera nobilitare il quartiere in cui lei vive come stimata chef e sostenitrice della comunità. Arrestata, avrà bisogno dell’aiuto di Mickey.

Andrea “Andy” Freemann (YaYa DaCosta)

Mickey incontra pane per i suoi denti in Andrea Freemann, uno spietato pubblico ministero con cui si ritrova a fronteggiarsi. È anche una cara amica di Maggie ma con Mickey condivide qualcosa: entrambi sanno come sfoggiare i loro abiti e ottenere quello che vogliono. Potrebbe essere lei la donna giusta per l’avvocato di difesa?

