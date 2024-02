Su Netflix i personaggi dell’Ultimo Dominatore dell’Aria prendono vita in carne e ossa

D ebutta su Netflix la serie tv Avatar – La leggenda di Aang che adatta la serie animata targata Nickeloden portandoci nel mondo dei quattro elementi e di una battaglia per il loro equilibrio.

Netflix propone dal 22 febbraio la serie tv Avatar – La leggenda di Aang. Ispirata all’amata serie animata targata Nickelodeon, racconta la storia di Aang, il giovane Avatar, intento a imparare a controllare i quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria) per riportare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Nella serie tv Netflix Avatar – La leggenda di Aang è diretta da Jabbar Raisani, Michael Goi, Roseanne Liang e Jet Wilkinson e ha per protagonista Gordon Cormier, attore quattordicenne canadese di discendenza filippina, già visto nella miniserie The Stand.

La trama della serie tv

Acqua, Terra, Fuoco e Aria non sono solo i quattro elementi ma anche le nazioni al centro della storia della serie tv Netflix Avatar – La leggenda di Aang. Una volta le quattro nazioni vivevano in armonia e l'Avatar, il dominatore di tutti e quattro gli elementi, manteneva la pace tra loro. Ma tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato i Nomadi dell'Aria annientandoli e compiendo così il primo passo verso la conquista del mondo. L'attuale incarnazione dell'Avatar non è ancora emersa e il mondo ha perso la speranza.

Ma come un bagliore nell'oscurità, la speranza si riaccende quando Aang (Gordon Cormier), un giovane Nomade dell'Aria nonché l'ultimo della sua specie, si risveglia per assumere il ruolo che gli spetta come prossimo Avatar. Insieme ai suoi nuovi amici Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Aang intraprende una missione fantastica e ricca di azione per salvare il mondo e contrastare il temibile assalto del Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim).

Ma non sarà un compito facile, dal momento che il principe ereditario Zuko (Dallas Liu) è determinato a catturarli. Avranno infatti bisogno dell'aiuto dei numerosi alleati e dei pittoreschi personaggi che incontreranno lungo il cammino.

I personaggi principali

L'immersivo mondo della serie tv Netflix Avatar – La leggenda di Aang. è popolato da eroi nascenti, avversari determinati, saggi mentori e molti altri personaggi memorabili. Conosciamoli da vicino.

Aang (Gordon Cormier)

Coraggioso e allegro dodicenne, è anche l’Avatar, il padrone di tutti e quattro gli elementi e custode dell’equilibrio e della pace nel mondo. Eroe riluttante e abile dominatore dell’aria, sente il peso dei suoi doveri ma non perde mai il suo spirito avventuroso e giocoso.

Katara (Kiawentiio)

Determinata e speranzosa, Kanata è l’ultima dominatrice dell’acqua del suo piccolo villaggio. Anche se ha solo 14 anni, ha già vissuto una grande tragedia personale che l’ha trattenuta dal mostrare il suo vero potenziale. Tuttavia, non ha mai perso la sua indole, calda e premurosa.

Sokka (Ian Ousley)

È il sarcastico e ingegnoso fratello sedicenne di Katara. Esternamente sicuro di sé, persino sfrontato, prende sul serio la sua responsabilità come leader della sua tribù, nonostante i suoi dubbi interiori sulle sue abilità di guerriero... insicurezze che maschera con spirito e un senso dell'umorismo impassibile.

Zuko (Dallas Liu)

Abile dominatore del fuoco, Zuko è il principe ereditario della Nazione del Fuoco. Attualmente girovaga per il mondo in esilio ed è impegnato in una ricerca ossessiva per catturare l'Avatar perché crede che sia l'unico modo per riprendersi la sua vita e soddisfare le richieste del suo crudele e controllante padre, il Signore del Fuoco.

Ozai, il Signore del fuoco (Daniel Dae Kim)

Ozai è il leader spietato e determinato della Nazione del Fuoco, che esige che tutti — specialmente il figlio adolescente, il Principe Zuko — si conformino ai suoi standard impossibili. Il desiderio di Ozai di conquistare e unire il mondo sotto il dominio dei dominatori del fuoco è un fardello familiare il cui peso va avanti da generazioni.

Zio Iroh (Paul Sun-Hyung Lee)

Iroh è un generale ritirato della Nazione del Fuoco ed è un saggio e premuroso mentore per il suo impetuoso nipote, il Principe Zuko.

Azula (Elizabeth Yu)

Prodigiosa dominatrice del fuoco e perfezionista implacabile, Azula è la principessa della Nazione del Fuoco e non si fermerà davanti a nulla per assicurarsi la sua posizione come erede al trono.

Gran Gran (Casey Camp-Horinek)

Gran Gran è la nonna di Katara e Sokka, la compassionevole e saggia matriarca della Tribù dell'Acqua del Sud.

Principessa Yue (Amber Midthunder)

È la compassata leader spirituale della Tribù dell'Acqua del Nord.

Pakku (A Martinez)

Maestro di dominazione dell’acqua, è un veterano della Tribù dell'Acqua oltre che un feroce difensore delle tradizioni del suo popolo.

Yagoda (Irene Bedard) (lei)

Empatica guaritrice, funge da modello per le dominatrici dell’acqua della sua tribù.

Hahn (Joel Oulette)

È un guerriero forte e abile con una lealtà incrollabile verso la sua tribù.

Arnook (Nathaniel Arcand)

Rispettato capo della loro tribù, è il padre della principessa Yue,

Kuruk (Meegwun Fairbrother)

È l’Avatar precedente con un passato tormentato.

Suki (Maria Zhang)

Suki è la leader intimidatoria delle Kyoshi, un'élite di guerriere tutt'al femminile dedicate a proteggere la loro comunità e a difendere gli ideali dell’Avatar Kyoshi.

Yukari (Tamlyn Tomita)

È la madre di Suki ed è la sindaca fieramente protettiva del suo piccolo villaggio sull'Isola di Kyoshi.

Kyoshi (Yvonne Chapman)

Leggendaria guerriera riverita per la sua bravura, è nota per le sue temibili abilità di combattimento temibili e il suo impegno irremovibile per la causa della giustizia.

June (Arden Cho)

È una cacciatrice di taglie dura e persistente, nota per la sua efficienza spietata.

Re Bumi (Utkarsh Ambudkar)

Dominatore della terra, Re Bumi è il vecchio e capriccioso sovrano della città del Regno della Terra di Omashu.

Il Meccanico (Danny Pudi)

Eccentrico inventore e ingegnere, fa del suo meglio per crescere suo figlio in un mondo dilaniato dalla guerra.

Teo (Lucian-River Chauhan)

È i figlio idealista del Meccanico.

Il Commerciante di Cavoli (James Sie)

Venditore di verdure, prega per i suoi cavoli.

Comandante Zhao (Ken Leung)

Astuto e ambizioso militare della Nazione del Fuoco, è desideroso di sfruttare un incontro inaspettato con il disperato Principe Zuko per avanzare nei suoi obiettivi personali.

Jee (Ruy Iskandar)

È il primo ufficiale della nave del Principe Zuko.

Ty Lee (Momona Tamada)

Ragazza energica e vivace, è una delle migliori amiche della Principessa Azula.

Mai (Thalia Tran)

Adolescente impassibile, è insieme a Ty Lee delle alleate più strette della Principessa Azula.

Dang (Ryan Mah)

È il secondo in comando del Comandante Zhao.

Sozin (Hiro Kanagawa)

Ex sovrano spietato e ambizioso della Nazione del Fuoco, è il nonno del Signore del Fuoco Ozai.

Roku (C.S. Lee)

È l’ex saggio e benevolo Avatar della Nazione del Fuoco.

Gran Saggio (François Chau)

È il venerato leader spirituale della Nazione del Fuoco ed è il custode del santuario dell'Avatar Roku.

Gyatso (Lim Kay Siu)

Monaco gentile e premuroso dei Nomadi dell'Aria, è il guardiano, figura paterna e migliore amico di Aang.

Koh (George Takei)

È uno spirito antico e predatorio.

Wan Shi Tong (Randall Duk Kim)

Compare sotto forma di un gufo gigante ed è anche conosciuto come lo Spirito della Conoscenza.

