Attrazione fatale: La serie tv Paramount+ che modernizza il film

A rriva su Paramount+ la serie tv Attrazione fatale, seguito ma anche remake dell’omonimo film cult degli anni Ottanta. Protagonisti ne sono Lizzy Caplan e Joshua Jackson, alle prese con una storia che non divide il mondo in buoni o cattivi.

Paramount+ propone dall’01 maggio la serie tv Attrazione fatale. Nei suoi otto episodi, la serie tv Paramount+ è una profonda rivisitazione del film cult Attrazione fatale attraverso la chiave di lettura delle dinamiche familiari, dei disturbi di personalità e dell'omicidio.

Dopo aver scontato 15 anni di prigione per l'omicidio di Alexandra Forrest (Lizzy Caplan), Daniel Gallagher (Joshua Jackson) viene rilasciato sulla parola con l'obiettivo di riconnettersi con la sua famiglia e provare la propria innocenza. Nel 2008, Dan incontra Alex per la prima volta e il suo mondo inizia a sgretolarsi dopo che la loro breve relazione minaccia di distruggere la vita che ha costruito con sua moglie, Beth (Amanda Peet).

Dal film alla serie tv

Era il 1987 quando nelle sale americane usciva quello che sarebbe diventato da lì a breve uno dei cult del cinema americano degli anni Ottanta: Attrazione fatale. Diretto da Adrian Lyne e interpretato da Glenn Close e Michael Douglas, raccontava come una relazione clandestina si trasformasse nel peggiore degli incubi per un quarantenne avvocato di Manhattan. Quella che doveva essere l’avventura di una notte con un’avvocata si rivelava infatti l’inizio di una persecuzione senza esclusione di colpi: per la prima volta, la figura della stalker come la intendiamo oggi faceva irruzione in un racconto segnando un inevitabile punto di non ritorno.

Oggi, la storia di Attrazione fatale rivive nella serie tv targata Paramount+ ed è pronta con i suoi colpi di scena a farci sobbalzare dalla sedia e a portarci a sperare di non vedere un povero coniglietto bollito solo per spirito di vendetta e rivalsa. Protagonisti della serie, al posto di Douglas e Close, sono gli attori Joshua Jackson e Lizzy Caplan. “La serie tv Paramount+ è un remake ma penso che Attrazione fatale non abbia bisogno di presentazioni”, ha commentato Lizzy Caplan. “Chiunque ha familiarità con i personaggi ma, rispetto alla storia originale, abbiamo avuto la possibilità di sondare domande che all’epoca nessuna si preoccupava di porre”.

“La serie tv ha un’ambientazione moderna”, ha aggiunto Joshua Jackson. “Il che ci permette di trattare temi come la sfera sessuale e di approfondire ulteriormente il personaggio di Alex per capire com’è diventata così e cosa si cela dietro ai suoi comportamenti. Il film ancora oggi è interessante da vedere, avvincente e spaventoso. Tuttavia, occorreva rivedere la prospettiva di Dan Gallagher, che dalla storia usciva pulito: culturalmente, siamo andato oltre al presupposto che l’uomo bianco al potere agisca sempre in maniera corretta”.

“Da questo punto di vista – ha specificato meglio Caplan – è cambiato in tutti noi il modo di vedere le cose. Il pubblico degli anni Ottanta ha visto la storia in maniera molto binaria: era tutta bianco contro nero, antagonista contro eroe. Rivedendola oggi, Alex non appare come una vera cattiva per cui è anche difficile non chiedersi cosa le stia succedendo o stupirsi di come Dan non abbia avuto chissà quali ripercussioni. Per capire meglio Alex e la sua salute mentale, ho voluto parlare con esperti di psicologia clinica: dovevamo andare oltre al considerarla solo una pazza e squilibrata. La sfida per me è stata quella di far capire come lei creda di fare la cosa giusta nel momento giusto”.

Attrazione fatale: Le foto della serie tv Alyssa Jirrels as Ellen Gallagher in Fatal Attraction season 1, episode 2, streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 1/29 L-R Joshua Jackson as Dan Gallagher, Amanda Peete as Beth Gallagher and Lizzy Caplan as Alex Forrest in Fatal Attraction season 1, episode 3 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 2/29 Lizzy Caplan as Alex Forrest and Joshua Jackson as Dan Gallagher in Fatal Attraction streaming on Paramount+ 2022. Photo credit: Monty Brinton/Paramount+ 3/29 4/29 Reno Wilson as Detective Earl Booker in and Toby Huss as Mike Gerard in Fatal Attraction episode 6, season 1 streaming on Paramount+, 2022. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 5/29 John Getz as Warren, Amanda Peet as Beth Gallagher and Joshua Jackson as Dan Gallagher in Fatal Attraction episode 6, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Hopper Stone/Paramount+ 6/29 Reno Wilson as Detective Earl Booker in Fatal Attraction episode 6, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 7/29 Lizzy Caplan as Alex Forrest in Fatal Attraction episode 6, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 8/29 Joshua Jackson as Dan Gallagher, Amanda Peet as Beth Gallagher and Vivien Lyra Blair as Young Ellen in Fatal Attraction episode 4, season 1 streaming on Paramount+, 2022. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 9/29 Toby Huss as Mike Gerard and Joshua Jackson as Dan Gallagher in Fatal Attraction episode 5, season 1 streaming on Paramount+, 2022. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 10/29 Lizzy Caplan as Alex Forrest in Fatal Attraction episode 3, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Monty Brinton/Paramount+ 11/29 Joshua Jackson as Dan Gallagher in Fatal Attraction episode 3, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 12/29 Toby Huss as Mike Gerard in Fatal Attraction episode 4, season 1 streaming on Paramount+, 2022. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 13/29 Joshua Jackson as Dan Gallagher in Fatal Attraction episode 3, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Monty Brinton/Paramount+ 14/29 Joshua Jackson as Dan Gallagher and Lizzy Caplan as Alex Forrest in Fatal Attraction episode 2, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 15/29 Lizzy Caplan as Alex Forrest in Fatal Attraction episode 3, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 16/29 Toby Huss as Mike Gerard in Fatal Attraction episode 2, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 17/29 Brian Goodman as Arthur Tomlinson in Fatal Attraction episode 2, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 18/29 Joshua Jackson as Dan Gallagher and Lizzy Caplan as Alex Forrest in Fatal Attraction episode 2, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 19/29 Alyssa Jirrels as Ellen Gallagher and Amanda Peet as Beth Gallagher in Fatal Attraction episode 2, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 20/29 Joshua Jackson as Dan Gallagher in Fatal Attraction episode 2, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 21/29 Joshua Jackson as Dan Gallagher and Wanda De Jesus as Marcella Leyva in Fatal Attraction episode 1, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 22/29 Amanda Peet as Beth Gallagher in Fatal Attraction episode 1, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 23/29 Joshua Jackson as Dan Gallagher and Toby Huss as Mike Gerard in Fatal Attraction episode 1, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 24/29 Lizzy Caplan as Alex Forest and Joshua Jackson as Dan Gallagher in Fatal Attraction episode 3, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 25/29 Lizzy Caplan as Alex Forest and Joshua Jackson as Dan Gallagher in Fatal Attraction episode 3, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Monty Brinton/Paramount+ 26/29 Joshua Jackson as Dan Gallagher and Lizzy Caplan as Alex Forrest in Fatal Attraction episode 2, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Monty Brinton/Paramount+ 27/29 Joshua Jackson as Dan Gallagher in Fatal Attraction episode 1, season 1 streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 28/29 Brian Goodman as Arthur Tomlinson, Joshua Jackson as Dan Gallagher and Amanda Peet as Beth Gallagher in Fatal Attraction episode 1, season 1, streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Michael Moriatis/Paramount+ 29/29 PREV NEXT