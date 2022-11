Atto di fede: Su Rai 1 un film da un’incredibile storia vera

R ai 1 trasmette il film Atto di fede, basato sulla vera storia del “miracolo di John”, una vicenda che ha scosso gli Stati Uniti e che ha riportato in primo piano il valore della preghiera e della fede in qualcosa di più grande di noi.

Rai 1 propone il 13 novembre il film Atto di fede, basato su una storia vera. Diretto da Roxann Dawson, Atto di fede racconta l'incredibile storia di Joyce Smith, una madre che non ha mai perso la fede lottando contro ogni probabilità. La storia di Joyce ha inizio quando John, il figlio adottivo, cade in un lago ghiacciato del Missouri e sembrano non esserci speranze di salvezza.

Mentre Joyce lotta tra la vita e la morte, Joyce rifiuta di arrendersi: con la sua fede, ispirerà coloro che la circondano a pregare per suo figlio. Contro ogni parere medico e analoghi casi clinici, Joyce non smetterà mai di credere che suo figlio possa riprendere a vivere: dopotutto, i miracoli esistono.





Il vero miracolo di John

Atto di fede, il film proposto da Rai 1, si basa sul libro The Impossible, scritto dalla vera Joyce Smith, e si prefigura come una storia in cui i protagonisti sono la fede e l'amore, che con la loro forza sono in grado di andare anche contro la stessa razionalità. Nel volume, la Smith ha ripercorso tutto ciò di cui è stata testimone dopo che il figlio John rimase sotto il ghiaccio per 15 minuti e senza ossigeno.

Nel momento in cui fu soccorso, John era senza battito al polso: portato di corsa al pronto soccorso, fu oggetto di altri 45 minuti di rianimazione che però non diedero alcun risultato. Creduto morto, ricominciò a dare segni di vita dopo che la madre invocò lo Spirito Santo. Il caso fu talmente anomalo che John non riportò alcun danno e nella cartella clinica del giovane venne scritto: "Paziente deceduto, riportato in vita dalle preghiere della madre".

Quello che venne chiamato da tutti come "il miracolo di John" fece da catalizzatore per un'altra serie di miracoli che seguirono. Ha sottolineato a proposito il produttore DeVon Franklin: "Quando sei sott'acqua per un certo lasso di tempo senza ossigeno, le possibilità di recupero medico sono pari a zero. John, invece, non ha riportato alcun danno: cervello, polmoni e occhi, sembrano non aver vissuto mai nessun trauma. La sua guarigione è a tutti gli effetti un miracolo”.

“Se ci pensiamo, anche prima che Joyce pregasse per John, miracolosi furono già i soccorsi di pompieri e soccorritori giunti immediatamente sul posto. Il lago di St. Louis è enorme e trovare qualcuno è come cercare un ago nel pagliaio. Nessuno era a conoscenza di dove fosse esattamente John, eppure il pompiere Tommy Shine sentì una voce che lo guidò: in un primo momento, si convinse che era quella del suo capo ma scoprì poco dopo che a parlare fu qualcun altro di molto più in alto. Il dottor Sutterer, padre di un amico di John e primo medico a occuparsi del ragazzo, passò poi 45 minuti a cercare di portarlo in vita, un tempo insolitamente lungo, e lo stesso dottor Garrett, un rinomato specialista mondiale, si affidò a Dio per salvarlo".

"Oltre al miracolo in sé, mi ha colpito altro", ha proseguito Franklin. "Per me è stata molto commovente il modo in cui l'intera comunità si riunì a sostegno di John con le sue preghiere. Tutti contribuirono a dare vita a una storia di moderna resurrezione. Dio fa miracoli tutti i giorni ma a volte siamo così concentrati nelle nostre cose quotidiane da non accorgerci di nulla. la storia di John Smith, Joyce Smith e del pastore Jason ricorderà per sempre alla gente che i miracoli accadono ancora grazie al potere della preghiera".

Il poster del film di Rai 1 Atto di fede.

Una regista speciale

A dirigere Atto di fede, film in prima visione su Rai 1, è Roxann Dawson, regista, attrice e produttrice statunitense. Nata nel 1958 a Los Angeles e laureatasi in Drammaturgia alla UC Berkeley, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del teatro come attrice, lavorando in diverse produzioni di Broadway. Ha diretto episodi di serie come Streghe, The O.C., e The Good Wife, tra le altre. Atto di fede segna il suo debutto nel lungometraggio.

"Ho individuato la giusta regista in Roxann Dawson dopo aver sentito la sua storia", ha sottolineato il produttore DeVon Franklin. "Come Joyce Smith, anche Roxann è una mamma adottiva e conosce dunque quali sentimenti entrino in gioco per amore dei figli adottati. Con il marito Eric, Roxann ha adottato una bambina in Cina dopo averla scovata in un orfanotrofio: all'epoca, la piccola Mia aveva le gambe ricurve e coperte di piaghe da decubito. Nessuno pensava di adottarla o si era mai preso cura di lei e per mangiare usava i piedi. Roxann ed Eric rimasero con lei per due settimane, dandole attenzione e sostegno. Dopo i 15 giorni insieme, Mia non aveva più le gambe storte e tutte le piaghe erano scomparse. Tutto ciò era accaduto grazie al potere dell'amore di una madre".

La regista Roxann Dawson, il cast del film di Rai 1 Atto di fede e la vera Joyce Smith.

I protagonisti principali

Protagonista principale del film di Rai 1 Atto di fede è Chrissy Metz, attrice nota per la serie This is Us al suo debutto in un film. Ha raccontato la Metz a proposito del suo ruolo: "Joyce è una mamma coraggiosa. Non perde mai la fede, non ha paura di sostenere la sua opinione ed espone con fierezza i suoi pensieri".

"Joyce è una donna molto forte che ha fiducia in ciò in cui crede e ama suo figlio con tutto il cuore", ha proseguito Metz. "Non ho figli ma ho un istinto materno: per tale ragione, riesco a capirla. Ho insegnato all'asilo, ho una grande famiglia alle spalle e posso identificarmi con il desiderio di proteggere i più piccoli e di mettere tutti gli altri prima di me. Joyce crede che qualcuno abbia creato John per uno scopo e si rifiuta di accettare ciò che dicono i medici. La sua fede è il suo dono più grande ed è come un raggio d'amore, di puro amore".

L'attore Josh Lucas, apprezzato in Tutta colpa dell'amore e A Beautiful Mind, riveste i panni di Brian Smith, il marito di Joyce. Brian ama così tanto suo figlio da non riuscire a stare nella sua stanza d'ospedale: non sopporta di vederlo in quelle condizioni ma, fortunatamente, a dare sostegno alla sua famiglia c'è il pastore Jason Noble. Impersonato da Topher Grace (noto per BlacKkKlansman), Jason con il suo umorismo è la vera spina dorsale degli Smith, rivelandosi una figura indispensabile a qualsiasi livello.

Il giovane John Smith ha invece il volto di Marcel Ruiz, attore con alle spalle esperienze nelle serie Snowfall e Giorno per giorno. Scoperto a Los Angeles dopo una serie di provini tenuti in tutti gli Stati Uniti, Ruiz ha così descritto il suo personaggio: "Il vero John Smith ha tramutato l'esperienza vissuta in qualcosa di positivo. Partendo dall'incidente al lago, ha rimodellato il suo futuro raccontando la storia per infondere coraggio agli altri".

Il cast principale di Atto di fede è poi completato dagli attori Mike Colter (è il pompiere Mike Colter, il primo soccorritore di John), Sam Trammell (è il dottor Sutterer) e Dennis Haysbert (è il dottor Garrett).

Atto di fede: Le foto del film 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 PREV NEXT