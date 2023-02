At Midnight: Innamorarsi in Messico nel film Paramount+ per San Valentino

P er la festa degli innamorati, Paramount+ punta sul film At Midnight, una commedia sentimentale ambientata in Messico che gioca sulle differenze culturali e il mondo del cinema. Protagonisti gli attori Diego Boneta e Monica Barbaro.

Il film di San Valentino su cui punta Paramount+ è la commedia romantica At Midnight, disponibile dal 10 febbraio. Diretto da Johan Feingold e interpretato da Diego Boneta e Monica Barbaro, il film Paramount+ At Midnight è incentrato su Alejandro (Diego Boneta), un ambizioso direttore d'albergo, e Sophie (Monica Barbaro), una star del cinema che si muove con scaltrezza nelle dinamiche di Hollywood.

Una commedia romantica in Messico

At Midnight, film original Paramount+ scritto dallo stesso Feingold, racconta la storia tra il direttore d’albergo Alejandro e l’attrice Sophie.

Alejandro è concentrato sull'apertura del suo hotel boutique. Sophie cerca, invece, di concentrarsi sulle riprese del suo nuovo film di supereroi Super Society 3, nella speranza di ottenere un proprio spinoff, ma scopre che il suo co-protagonista (e fidanzato!) Adam (Anders Holm) la tradisce.

Il destino colpisce quando le riprese li portano tutti nell'hotel di Alejandro in Messico. Nonostante le loro vite radicalmente diverse, Alejandro e Sophie iniziano a incontrarsi segretamente a mezzanotte…

“At Midnight è una storia d’amore proibita tra due persone che sono entrambe orientate alla carriera e che cercano di destreggiarsi allo stesso tempo nelle questioni sentimentali”, ha dichiarato il regista e sceneggiatore Johan Feingold. “Ho amato sin da subito la storia e il modo in cui in maniera divertente rende omaggio a Hollywood con la sua idea del film nel film. In più, mi ha permesso di girare in Messico e mostrare un’altra faccia del paese, lontano dalle atmosfere a cui ci hanno abituato ultimamente tutte le storie di narcotrafficanti”.

“Sono cresciuto nel mito di Steven Spielberg, Nora Ephron e Nancy Meyers. Ma anche dei più classici Billy Wilder e Frank Capra. Motivo per cui per At Midgnight, il film Paramount+, mi sono ispirato alla Hollywood dei tempi d’oro”.

Il regista Johan Feingold con gli attori Monica Barbaro e Diego Boneta.

I due protagonisti

Uno dei motivi per cui il film Paramount+ At Midnight è perfetto per San Valentino è l’incredibile chimica tra i due protagonisti, Diego Boneta e Monica Barbaro.

“At Midnight è il mio secondo progetto da produttore, dopo la serie tv su Luis Miguel”, ha dichiarato Diego Boneta. “Quando alla Paramount mi hanno chiesto a cosa volessi lavorare come produttore dopo la serie, sono andato letteralmente nel panico. Sapendo di mentire, ho detto che avevo pensato a una commedia romantica in stile Notting Hill, ambientata in Messico. E quella che era una bugia si è trasformata per davvero in una storia d’amore biculturale tra un’attrice di Hollywood e un ragazzo che vive in Messico. Da messicano, ero stanco di tutto ciò che solitamente viene mostrato sullo schermo: non siamo solo narcotrafficanti o criminale. Il Messico è molto di più”.

Monica Barbaro interpreta nel film Paramount+ At Midnight l’attrice Sophie Wilder, star di blockbuster che si ritrova a rimettere in discussione le sue scelte sentimentali. “Ho sempre pensato che le commedie romantiche fossero come una sorta di rito di passaggio per un attore”, ha dichiarato la star di Top Gun: Maverick. “Prima o poi, avrei dovuto farne una, anche perché sono cresciuta guardando le commedie romantiche! Dopo aver recitato in progetti tra loro molto diversi, è stato bello per un mese e mezzo concedersi un mondo di amore e risate che fa pensare molto a Vacanze romane”.

At Midnight: Le foto del film 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 PREV NEXT