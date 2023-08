Ascolta i fiori dimenticati: i drammi familiari della serie tv Prime Video con Sigourney Weaver

P arte su Prime Video la serie tv Ascolta i fiori dimenticati, tratta dall’omonimo romanzo di Holly Ringland. Sigourney Weaver interpreta una nonna che si assume sulle spalle la crescita della nipote di nove anni, che da adulta dovrà fare i conti con segreti e bugie.

Debutta su Prime Video il 4 agosto la serie tv original Ascolta i fiori dimenticati. Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland la serie tv Prime Video Ascolta i fiori dimenticati racconta in sette episodi la coinvolgente ed emozionante storia di Alice Hart.

Quando Alice, all’età di nove anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio, viene portata a vivere con la nonna June alla Thornfield Flower Farm, dove scopre che numerosi segreti si nascondono nel suo passato e in quello della sua famiglia.

Ambientato in Australia, con il suo paesaggio mozzafiato, e fiori e piante selvatiche autoctone che danno modo di esprimere l’inesprimibile, l’avvincente drama familiare attraversa i decenni. Mentre cresce dal suo complicato passato, il viaggio di Alice raggiunge il climax emotivo quando si ritrova a combattere per la sua vita contro l’uomo che ama.

In Ascolta i fiori dimenticati, nuova serie tv Prime Video, Sigourney Weaver interpreta June Hart, Asher Keddie è Sally Morgan, Leah Purcell è Twig North, Frankie Adams è Candy Blue e Alycia Debnam-Carey è Alice Hart.

Una nonna formidabile

Famosa per le sue avventure cinematografiche lontane dal pianeta Terra grazie a franchise come Alien e Avatar, Sigourney Weaver è pronta a tornare tra i comuni mortali con la serie tv Prime Video Ascolta i fiori dimenticati. L’azione si svolge tra i campi dell’Australia e ruota intorno a tre generazioni di una famiglia divisa, i cui oscuri segreti e le avvilenti bugie vengono lentamente svelati dopo che l’austera matriarca June (Weaver) accoglie in casa propria Alice, la nipotina di nove anni che non ha mai incontrato prima.

Quando la vediamo per la prima volta, Alice (Ayla Browne) vive un’esistenza idilliaca in campagna con la madre incinta Agnes (Tilda Cobham-Harvey) e il padre Clem (Charlie Vickers). Tuttavia, non tutto è come sembra in casa Hart e, dopo un fatale incendio, Alice ha il disperato bisogno di trovare un tetto sotto cui stare. È allora che in suo soccorso arriva la formidabile nonna June, allontanatasi da tempo da Clem e dalla sua famiglia. Ma non è la sola a volersi occupare della bambina: anche la bibliotecaria Sally (Asher Keddie), con alle spalle una travagliata vicenda famigliare, è desiderosa di adottarla.

“Non avevo mai interpretato un personaggio come June”, ha raccontato Sigourney Weaver. “È molto stratificato e ha diverse chiave di lettura, al pari di un mobile con tanti cassetti segreti. Ma è anche molto leale e feroce. June non desidera altro che proteggere la sua comunità, la sua fattoria di fiori è anche un rifugio per donne, dal mondo esterno e per farlo non esita a farsi carico di ogni problema sulle sue spalle”.

Il poster della serie tv Prime Video Ascolta i fiori dimenticati.

Da bambina a donna

Con una nonna che ai suoi occhi appare dura e spigolosa, Alice sa di poter contare sempre sul tocco di gentilezza di Twig (Leah Purcell), la compagna dal pollice verde di June, e sullo spirito fanciullesco di Candy (Frankie Adams), oltre che su tutte le donne della fattoria.

Pian piano, nella serie tv Prime Video Ascolta i fiori dimenticati, Alice cresce e diventa adulta (interpretata da Alycia Debnam-Carey). Ed è allora che emergono verità preoccupanti sulla sua storia familiare che tornano a perseguitarla quando si innamora dell’affascinante Dylan (Sebastian Zurita).

“Questa è la storia di una giovane ragazza dotata di grande immaginazione, che cresce con la lunga ombra del trauma proiettata sulla sua vita”, ha chiosato la scrittrice Holly Ringland.

