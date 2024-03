A rthur the King è il film con Mark Wahlberg che ricostruisce la storia del randagio Arthur, un cane che nel 2014 decise di “adottare” il suo umano seguendolo, dopo un incontro casuale, nella sua impresa di 435 miglia.

Arthur the King è il nuovo film con protagonista l’attore Mark Wahlberg, tratto da un’incredibile storia vera. Diretto da Simon Cellan Jones e basato sull’omonimo libro di Mikael Lindnord, il film Arthur the King racconta di come, nel corso di dieci giorni e 435 miglia, si crei un legame indissolubile tra Michael Light, un professionista dell’avventura, e un combattivo cane randagio soprannominato Arthur.

Light, disperato per un’ultima possibilità di vincita, prova a convincere uno sponsor a sostenerlo e un team di atleti a prendere parte con lui al Campionato Mondiale di Adventure Racing nella Repubblica Dominicana. Quando poi la squadra durante la competizione viene spinta ai limiti estremi della resistenza, Arthur ridefinirà cosa significhino veramente vittoria, lealtà e amicizia.

Nel cast del film Arthur the King, figurano anche gli attori Simu Liu, Nathalie Emmanuel. Ali Suliman, Juliet Rylance e Paul Guilfoyle, oltre che il conduttore tv e alpinista Bear Grylls nei panni di se stesso.

Il rifiuto ad arrendersi

Michael è un atleta professionista tenace, concentrato su una sola cosa: vincere. Utilizza i risparmi di una vita della sua famiglia per un’ultima possibilità di vincere il Campionato Mondiale di Adventure Racing, una vittoria che gli è sfuggita per quasi 20 anni. Ora o mai più, è quello che si dice. Tuttavia, ancor prima di prodigarsi per concretizzare quella che è la sua ultima speranza, ha un incontro casuale con un cane ferito. Sente un brivido ma non può permettersi di distrarsi. Per vincere, deve mantenere la testa alla gara. Essendo un capitano di squadra esperto, lo sa meglio di chiunque altro. Ma il suo cuore la pensa diversamente. E anche il cane, che ha un istinto di sopravvivenza acuto come quello di Michael.

È questa a grandi linee la storia raccontata da Arthur the King, film che offre l’azione adrenalinica dell’adventure racing ad alto rischio insieme al viaggio emotivo straziante che vivono il protagonista, un atleta altamente disciplinato, e i suoi compagni di squadra. Mark Wahlberg interpreta Michael, il personaggio basato sul vero corridore Mikael Lindnord.

“Mi sento attratto dalle storie vere e dalle storie ispiratrici, e questa è probabilmente una delle produzioni più fisiche a cui ho mai preso parte”, ha detto Wahlberg, che è anche produttore del film. “Ma accetti la sfida quando senti che potrebbe essere una storia significativa. Questo è più di un film d’azione “.

Come Wahlberg, il regista Simon Cellan Jones è stato attratto dagli aspetti duali del film. “Mi è piaciuto che fosse una storia d’avventura emozionante – che viene bloccata da un cane”, ha detto Jones. “Inizia come un film sull’ossessione di vincere e poi ti mostra che ci sono altri modi per vincere. Si tratta anche di come un cane vede queste persone. Una creatura senza casa, indigente, molto malata e molto stanca, questo cane finisce per avere le stesse qualità dei corridori. La determinazione, il rifiuto di arrendersi, quello stesso tipo di ossessione dura e pazza di tenere il passo e arrivare fin dove devono”.

L’attore Mark Wahlberg sul set del film Arthur the King.

La vera storia di Arthur

Il film Arthur the King è ispirato alla vera storia dell’atleta Michael Lindnord. Con una carriera di 19 anni nello sport, Lindnord ha gareggiato per l’ultima volta nel 2015 ma rimane tuttora attivo nello sport. Incontrare il cane Arthur a metà di una gara nel 2014 ha introdotto Lindnord a un altro lato di se stesso. “Se fossi un cane, sarei Arthur e se Arthur fosse umano, sarei io”, dichiarava. “Non so cosa ho fatto nella mia vita per meritare l’amore incondizionato che Arthur ha dato a me e alla mia famiglia. Chiedevo ai miei amici, perché pensi che mi abbia seguito? Almeno 10 squadre erano già passate attraverso quella zona di transizione, più l’equipaggio, i media, tutti i locali. Perché scegliere di venire con me di tutte le persone?”.

Arthur aveva idee sue che cambiarono la vita di Lindnord. “Cose del genere non accadono a persone come me”, rifletteva. “Ho dato delle polpette a un cane e ora faccio parte di un grande film hollywoodiano. Non ero mai stato su un set prima, non avevo mai sognato di essere a Hollywood o di scrivere un libro. Non avevo mai sognato di incontrare un cane. L’unico sogno che avevo era una medaglia d’oro ai campionati del mondo. Quello era il mio obiettivo. Ma è cambiato. Lui mi ha cambiato”.

Grazie ai social media, il pubblico ha scoperto Arthur prima che la gara del 2014 fosse finita. Il gruppo di atleti partito con Lindnord era improvvisamente diventato una star. Gestire la conseguente copertura mediatica era un grande compito per Lindnord e sua moglie, Helena, in Svezia. Dall’esperienza, sono nati poi due libri e un documentario di 13 minuti, che ha catturato l’attenzione di Mark Wahlberg e il suo desiderio di trarne un film.

Il vero Arthur, adottato da Lindnord, è poi morto nel 2020 per via di un tumore alla schiena non operabile.

Arthur the King: Le foto del film

1/14



2/14



3/14



4/14



5/14



6/14



7/14



8/14



9/14



10/14



11/14



12/14



13/14



14/14



PREV

NEXT