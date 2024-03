Su Netflix, l’arte del furto e dell’amore al centro di nuovo film romantico turco

A rriva su Netflix Art of Love, il film d’azione e d’amore con protagonisti due star delle dizi. Al centro, il racconto di un’agente dell’Interpol che scopre come dietro a un famigerato ladro di opere si nasconde l’amore della sua vita.

Art of Love è il film turco proposto da Netflix dal 14 marzo con la regia di Recai Karagöz. Film che mescola romanticismo e azione, Art of Love porta su Netflix la storia di Alin e Güney, che in un gioco del gatto col topo finiscono inevitabilmente per cedere all’amore.

Alin è un’agente dell’Unità furti d’arte dell’Interpol da tempo sulle tracce di un ladro che ruba preziosi dipinti da musei ad alta sicurezza in tutto il mondo. Chiunque sia il ladro, non è motivato dal denaro. Dopo anni a caccia di questo ladro gentiluomo, Alin riesce finalmente a capire dove sarà il suo prossimo colpo e rimane scioccata quando scopre di chi si tratta. È la persona di cui lei era innamorata in passato, un uomo d’affari miliardario di nome Güney che era scomparso all’improvviso proprio quando stavano per sposarsi. Ora dovrà affrontarlo di nuovo e coglierlo con le mani nel sacco. E così inizia una storia ricca d’azione, avventura, intrighi e passione.

I due protagonisti

Alin e Güney, i due protagonisti del film Netflix The Art of Love, hanno il volto degli attori Esra Bilgiç e Birkan Sokullu, già interprete dell’amata dizi Miracle of Love in cui interpretava il ruolo del protagonista, un uomo che pur avendo vissuto cent’anni non era mai invecchiato di un solo giorno e deciso a porre fine alla sua vita.

Nata il 14 ottobre 1992, Esra Bilgiç ha iniziato a recitare in teatro quando aveva solo otto anni e ha guadagnato il suo primo ruolo in una dizi nel 2014, rivestendo i panni di Halime Hatun in Resurrection: Ertugrula, ambientata sullo sfondo dell’impero ottomano. Con una laurea in Relazioni internazionali conseguita all’università di Bilkent, è stata sposata per due anni, dal 2017 al 2019, con il calciatore Gökhan Töre.

Birkan Sokullu è, invece, nato il 6 ottobre 1985 a Istanbul. Considerato come uno degli attori più belli del suo Paese, si è laureato in Radio e Televisione all’Università di Malpete e, per via del suo fisico (è alto 187 cm) è arrivato terzo al concorso di bellezza Best of Model Turkey. Ha raggiunto la notorietà grazie al personaggio di Kerim Cevher nella dizi Flames of Desire e ha preso parte alla serie tv Netflix L’Impero Ottomano.

I luoghi delle riprese

Le riprese del film Netflix Art of Love si sono svolte soprattutto a Istanbul. Tuttavia, per una settimana il set si è trasferito a Praga, la capitale della Repubblica Ceca, scegliendo come punto di riferimento alcuni dei monumenti più importanti della città.

Tra le aree scelte, c’è ovviamente il castello della città, già al centro di molte sequenze della serie tv Intervista con il vampiro, e la via Thunovska con la scalinata che porta verso l’edificio. In più, alcune scene sono state realizzate sul Ponte Carlo, visto l’ultima volta al cinema in Spider-Man: Far from Home.

The Art of Love ha avuto riprese anche in piazza Jan Palach e nei pressi dell’Hotel Klarov, dall’altra parte del ponte Manes. Si sono usati, infine, anche la vicina via Siroka e l’area del Palazzo della Banca, dove la Marvel aveva girato The Falcon and the Winter Soldier.

