Argonuts – Missione Olimpo: Il trailer italiano in anteprima, con le voci della Space Family e dei Mc Brothers

È in arrivo al cinema il film d’animazione Argonuts – Missione Olimpo, un’occasione per tuffarsi con divertimento nel mondo dell’antica Grecia, riscoprendone (senza mai annoiarsi) arte, storia e letteratura. TheWom.it vi presenta il trailer italiano in esclusiva.

Esce il 9 febbraio, distribuito da Notorious Pictures, il film d’animazione Argonuts – Missione Olimpo. Si tratta di un film moto originale che vede alla regia David Alaux, reduce dal successo planetario di Vita da Giungla.

I doppiatori italiani di Argonuts – Missione Olimpo sono la Space family composta da Valentino Bisegna (popolare creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco, uniti non solo sui social ma anche nella vita, e i Mc Brothers formati da Chiara e Mattia Fabiano, giovanissimi doppiatori di successo.

Il poster italiano del film Argonuts - Missione Olimpo.

La trama del film Argonuts – Missione Olimpo

Il film Argonuts: Missione Olimpo è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con l’avventurosa e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il viaggio i due amici affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio Poseidone.

A dare le voci agli esilaranti personaggi di questo viaggio mitico sono due celebri coppie.

La prima, la Space Family, è composta dai due giovani genitori Valentino Bisegna (popolare creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e TikToker), che all’inizio del 2021 si sono uniti in questo duo di successo sia nella vita che nel lavoro e che oggi, dopo la nascita del loro primo figlio, sono diventati un punto di riferimento sul web per i giovani genitori con cui condividono quotidianamente emozioni e paure legate alla genitorialità.

La seconda coppia, invece, è composta dai fratelli Chiara e Mattia Fabiano – i Mc Brothers – doppiatori professionisti che, nonostante la giovanissima età, sono tra le voci più riconosciute nel panorama del doppiaggio italiano per aver prestato la voce alla serie Netflix Stranger Things, divenuta un vero e proprio fenomeno. Chiara, infatti, è la doppiatrice di Undici (il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown), mentre Mattia è la voce di Dustin Henderson (Gaten Matarazzo).

Il trailer italiano

In un clima che coniuga comicità, avventura, storia, letteratura e storia dell’arte, il film Argonuts – Missione Olimpo è figlio di una tradizione che possiamo definire bimillenaria. I viaggi nel Mediterraneo con al centro coraggiosi protagonisti fanno parte della classicità greca che, aneddoto che vi stupirà, aveva anche l’abitudine di sostituire gli animali ai personaggi umani. Basti pensare che la Batracomomiomachia è un poemetto di 303 versi che riscrive in chiave giocosa l’Iliade di Omero, mettendo rane contro topi!

E furono gli stessi Greci a inventare la parodia, l’imitazione comica di stili più “seri” come l’epica e la tragedia. Ecco perché il film Argonuts – Missione Olimpo rappresenta un’occasione unica per rivisitare con divertimento il mondo classico, quel mondo che ancora cattura l’immaginazione di grandi e piccini: il linguaggio è moderno, i personaggi inclusivi e la storia già nota ma con qualche licenza che non deluderà!

TheWom.it vi offre oggi in esclusiva il trailer del film, in sala dal 9 febbraio.