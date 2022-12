Ardente pazienza: Un film Netflix racconta il vero postino di Neruda

A rdente pazienza è il film che propone Netflix dal 7 dicembre. E gli spettatori più attenti avranno una sorta di déjà-vu: prende infatti spunto dallo stesso romanzo su cui si basava Il postino, l’ultimo film di Massimo Troisi.

Netflix rende disponibile dal 7 dicembre il film Ardente pazienza, una storia romantica che coniuga fantasia con la realtà e, in particolar modo, con la figura dello scrittore e poeta Pablo Neruda. Diretto da Rodrigo Sepulveda, Ardente pazienza racconta le vicende di Mario, un giovane pescatore che sogna di fare il poeta.

Quando diventa il postino dello scrittore Pablo Neruda, Mario si ritrova immerso in un mondo di metafore e versi che lo aiuteranno a realizzare non solo il suo desiderio di diventare scrittore ma anche quello di conquistare Beatriz, la donna dei suoi sogni.

Prima produzione Netflix realizzata in Cile, il film Ardente pazienza ha tra i suoi produttori l’affermato cineasta Pablo Larrain.

Ancor prima del postino Massimo Troisi

Il titolo del film Netflix, Ardente pazienza, fa riferimento al verso di Arthur Rimbaud citato Neruda nel discorso fatto dopo il ricevimento del premio Nobel: “E all’aurora, armati di una ardente pazienza, entreremo nelle splendide città”. Da ciò, Antonio Skarmeta ha ricavato una sceneggiatura, l’ha diretta e dopo l’ha trasformata in un romanzo di successo intitolato proprio Ardente pazienza. Da quel romanzo, nel 1994 il regista Michael Radford ha anche tratto spunto per dirigere Il postino, ultimo film interpretato da Massimo Troisi.

A distanza di quasi tre decenni da allora, il film Netflix Ardente pazienza riporta la storia sullo schermo, rivendicando la sua collocazione geografica e storica e recuperando il contesto politico del testo. E quella che ne è venuta fuori è la storia di un giovane alla ricerca del suo destino ma anche la storia di un amore, quella di un poeta e della sua gloria, e di una nazione in transizione.

Gli attori Andrew Bargsted, Vivianne Dietz e Claudio Arredondo prendono dunque il posto di Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta e Philippe Noiret, che hanno contribuito a rendere Il postino di Michael Radford uno dei film italiani più apprezzati al mondo.

L’amore per la poesia e la scrittura

“Volevamo riportare la storia là dove originariamente era nata, sull’Isla Negra”, ha commentato il regista Rodrigo Sepulveda. “Volevo che si sentisse la forza dell’oceano Pacifico cileno. E mi sono preso la libertà di raccontare la storia di due giovani che, al di là del tempo storico in cui vivono, si comportano e pensano come se vivessero nel 2022. Tuttavia, il mio interesse principale era quello di restituire un’epoca come quella del 1969 in Cile: un’epoca piena di forza ed energia politica, alla vigilia della presidenza di Salvador Allende”.

L’amore tra i protagonisti Mario e Beatriz nel film Netflix Ardente pazienza ha il suo cupido nella scrittura e nella poesia. “E non è tanto diverso da quello che accade tra i giovani di oggi”, ha aggiunto il regista. “Seppur in forma diversa e con una grammatica tutta da decifrare, ancora oggi ci si scrive. Lo si fa su WhatsApp o su Instagram ma è rimasta intatta la purezza e la bontà del gesto".

