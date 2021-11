A rcane è la nuova serie animata di Netflix ispirata al famoso videogioco League of Legends.

Si intitola Arcane, la nuova serie animata di Netflix, che esaudisce i desideri dei gamer più appassionati. Frutto della collaborazione tra la piattaforma streaming e Riot Games, Arcane porta in tv e su tutti i device un fenomeno da otto milioni di utenti al giorno. Stiamo parlando del famoso videogioco League of Legends.

La data d’uscita

Divisa in tre atti e realizzata dai creatori di League of Legends, Arcane sarà disponibile su Netflix a partire dal 7 novembre 2021. Per questa data la piattaforma ha deciso di svelare tre episodi che gli utenti potranno vedere anche su Twitch. Il secondo atto verrà invece messo a disposizione dal 13 novembre, mentre il terzo atto uscirà il 20 novembre.

La trama

Arcane è ambientato nel mondo di League of Legends e parla del delicato equilibrio tra la ricchissima città di Piltover contro i bassifondi di Zaun. Chiamata anche “la città del progresso”, è la patria di alcune fra le menti più brillanti di Runeterra. La creazione dell’Hextech, che consente a tutti di tenere sotto controllo l’energia magica, mette però a rischio questo equilibrio. Nonostante sia stata pensata con le storie dei dei campioni di League of Legends, Arcane è creata per essere un mondo complesso e a sé stante, con animazioni mozzafiato, misteri, momenti avvincenti e necessità di prendere decisioni morali.

Il cast

Nel cast di Arcane, la nuova serie animata Netflix, troviamo Hailee Steinfeld, Katie Leung, Kevin Alejandro, Jason Spisak, Ella Purnell, Toks Olagundoye, JB Blanc e Harry Lloyd. Dominique Bazay, direttore delle serie Netflix, ha spiegato: “League of Legends ha da sempre coinvolto un enorme fandom a livello globale, siamo entusiasti di poter produrre la prima serie televisiva incentrata su questo universo, la serie ‘Arcane’, sarà una corsa emozionante e visivamente spettacolare che terrà gli spettatori con il fiato sospeso”.

Mentre Shauna Spenley, Presidente di Global Entertainment Riot Games, ha aggiunto: “Arcane è una lettera d’amore per i nostri fan e giocatori, che da sempre ci chiedono nuove esperienze cinematografiche che esplorino più in profondità le ambientazioni e i campioni di League of Legends. Netflix, grazie alla sua incredibile forza e capillarità a livello globale, è in grado di realizzare contenuti di altissima qualità, ed è quindi il partner perfetto per portare a termine il nostro obiettivo, e portare ‘Arcane’ verso i giocatori di tutto il mondo”.

Le serie tv e i film in uscita a novembre su Netflix

Arcane non è l’unica serie animata in uscita su Netflix a novembre. Il 17 novembre arriverà sulla piattaforma Zerocalcare con Strappare lungo i bordi. Un viaggio nel mondo di questo talentuoso scrittore, fra passato e presente, con i personaggi che animano e caratterizzano il suo stile e l’inconfondibile humor. Sei puntate da 15 minuti l’una per un totale di 90 minuti.

“La storia orizzontale funziona come un film che poi è anche come funziona La profezia dell’armadillo – ha spiegato Zerocalcare -, ho proprio voluto seguire lo stesso tipo di procedura. All’inizio volevo una cosa più omogenea senza i microepisodi dentro agli episodi, poi mi sono reso conto che non ho ancora la dimestichezza necessaria con l’audiovisivo che mi consenta di ambire a così tanto. Quindi mi sono detto che forse era meglio rimanere nella mia comfort zone come avevo fatto con i fumetti: prima la profezia (una storia orizzontale tutta spezzettata) e poi Un polpo alla gola (che invece era proprio una storia unica). E qui uguale. Del resto l’esperimento di Rebibbia Quarantine, fatto di piccole unità, mi ha fatto capire che potevo gestire una serie tutta così”.

Per la seconda e terza stagione tornano inoltre due serie molto amate dal pubblico, come Tiger King e Narcos: Messico. Da non perdere la quinta stagione di Big Mouth, divertentissima serie animata, e la prima stagione di Cowboy Beebop, il western spaziale con un alto contenuto d'azione. Per quanto riguarda i film, il pubblico potrà godersi il musical di Lin-Manuel Miranda tick, tick…Boom! e la action comedy con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, Red Notice.

Per quanto riguarda i titoli da recuperare non possiamo non citare Piccole Donne, nella versione recente di Greta Gerwig, e Due Donne - Passing, film di genere drammatico tutto al femminile, che racconta le vicende di due donne afroamericane nella New York del 1929. Spazio inoltre ai documentari che raccontano la Storia, crimini, modernità e ci portano a scoprire nuove realtà.