P reparatevi a vivere un Natale da sogno: in Appuntamento a Natale, Christina Milian attraversa New York alla ricerca dell'amore, sulle note irresistibili dei Pentatonix.

Netflix propone dal 6 novembre il film Appuntamento a Natale. Diretto da Rusty Cundieff, il film Netflix Appuntamento a Natale è una commedia sentimentale con al centro Layla, un’inguaribile romantica che, nel tentativo di incontrare l’uomo dei sogni, attraversa new York per accaparrarsi un introvabile biglietto per il concerto di Natale dei Pentatonix.

Il Natale arriva in anticipo quest'anno su Netflix affidandosi al volto di Christina Milian, interprete e produttrice di un film che promette di portare gioia al mondo, in puro stile Pentatonix.

La trama del film

Alla ricerca di una storia d'amore da fiaba con l'uomo dei suoi sogni, Layla (Milian) deve correre per tutta New York per mettere le mani sul biglietto più desiderato del momento: il concerto di Natale della vigilia dei Pentatonix, già tutto esaurito. Al concerto, spera di riconnettersi con l'affascinante James (Kofi Siriboe), un interesse amoroso così irresistibile che è l'unico regalo che Layla desidera sotto l'albero per Natale.

Milian descrive il film Netflix Appuntamento a Natale come una “caccia al tesoro per l'amore”, mentre Layla attraversa la Grande Mela accompagnata da un alleato inaspettato, il concierge professionista Teddy (Devale Ellis). “C'è un’atmosfera di magia, amore e impevisto che attraversa tutta la storia”, ha dichiarato l’attrice. “Non sai mai chi incontreranno o cosa accadrà dopo”.

Qualunque siano le sorprese natalizie in arrivo, Layla farà di tutto per realizzare i suoi sogni. Milian descrive il personaggio come una donna determinata: “Layla è una ragazza che sa cosa vuole. Ha la testa sulle spalle e, quando sa cosa desidera, non si ferma finché non lo ottiene. Niente può impedirle di muoversi!”.

Teddy, dal cuore grande, è pronto ad aiutare Layla lungo il suo cammino. È un personaggio definito dal suo altruismo e dalla sua dedizione. “Vedrai i sacrifici che fa per sua madre. È disposto a fare qualsiasi cosa per suo cugino. Ma soprattutto, è disposto a fare qualsiasi cosa per Layla, perché prende il suo lavoro seriamente”, ha sottolineato Ellis. “Ed è anche un bravo cuoco!”.

Il poster originale del film Netflix Appuntamento a Natale.

I Pentatonix

Motore del film Netflix Appuntamento a Natale sono il gruppo dei Pentatonix, che accompagnano la vicenda di Layla con le loro musiche. “C'è la loro grande musica. Ascoltandoli, non si può fare a meno di ballare e cantare”, ha dichiarato l’attore Devale Ellis. “È stato fantastico per me far parte di qualcosa di così importante: lavorare con Christina e i Pentatonix è stato incredibile.”

Christina Milian non può essere che d'accordo. “Sono così talentuosi. Amo ciò che aggiungono al film. Anche nelle scene in cui parlano, cantano”, ha scherzato l’attrice. “Tutti amano ascoltarli a Natale. Creare un intero film attorno al loro straordinario talento, con l'amore e il Natale come cornice, è stata la ciliegina sulla torta”.

