Apollo 10 e mezzo: Su Netflix un film che fa rivivere con malinconia il sogno della Luna

A pollo 10 e mezzo è il film d’animazione che Netflix propone dal 1° aprile. È diretto da Richard Linklater e ripercorre la storia del primo viaggio sulla Luna in base a due prospettive che s’intersecano. Con nostalgia e una certa dose di rimpianto critico.

Richard Linklater, il regista americano di Prima dell’alba e Boyhood, ritorna con Apollo 10 e mezzo, film d’animazione proposto da Netflix il 1° aprile. Ispirandosi alla propria vita, Linklater offre un’istantanea della vita americana degli anni Sessanta, tra storia di formazione, analisi della società e avventura spaziale.

Lo fa raccontando del primo viaggio sulla Luna sulla base delle due differenti prospettive che, nell’estate del 1969, si intrecciano. Quella degli astronauti e della torre di controllo e quella di un bambino che vive a Houston, nel Texas, e che sogna di viaggiare nello spazio.

Stan, il bambino, ha dieci anni e vive vicino alla NASA. Tuttavia, come molte altre persone nel mondo, si appresta a vivere l’evento attraverso lo schermo di un televisore. La frenesia lo strapperà da una quotidiana monotonia e lascerà campo alla sua fantasia, facendogli sognare di essere addestrato segretamente per una missione segreta sulla Luna.

Un sogno a occhi aperti

Apollo 10 e mezzo, film Netflix, coniuga animazione semplice, espressione fluida e giocosa della memoria e dell’immaginazione, con riprese dal vivo in 3D e materiali di repertorio.

La magia e la meraviglia della prima missione della Nasa sulla Luna rivivono, a 53 anni di distanza dall’evento, attraverso gli occhi innocenti del decenne Stan. Vivere vicino alla Nasa a Houston, nel Texas, alimenta il suo sogno a occhi parti di essere reclutato dallo space camp dell’agenzia governativa.

Fantastica di essere stato scelto dagli scienziati Kranz e Bostick per una missione top secret, che non racconta nemmeno ai genitori o ai cinque fratelli più grandi. Sembra infatti che il veicolo spaziale lunare, per errore, sia stato costruito troppo piccolo e che si abbia per questo bisogno di un bambino della sua stazza per testarlo prima dell’autorizzazione della missione Apollo 11.

Un mondo diverso

Affidandosi ai ricordi personali del regista, il film Netflix Apollo 10 e mezzo segna il ritorno all’animazione di Richard Linklater a sedici anni di distanza da A Scanner Darkly e a venti da Waking Life. Con rimpianto e malinconia, fa tornare alla mente un mondo in cui tutto era nuovo e la speranza per un futuro migliore era letteralmente alle stelle. Un mondo fatto di lavoretti estivi, scatolette da mangiare, pianeti da colonizzare e visite ai parchi giochi vissute come eventi.

La corsa allo spazio imperversava nella cultura degli Stati Uniti, dall’architettura dei campi da gioco fino alle pubblicità delle concessionarie di automobili. Era un modo per distrarre la popolazione dalle proteste per i diritti civili e dalla guerra in Vietnam. Tutto in tv appariva lontano tranne la corsa alla conquista dello spazio, in grado di diffondere ottimismo ed eccitazione. E anche i film al cinema non erano da meno, con titoli come 2001: Odissea nello spazio e Il pianeta delle scimmie.

Il potere delle immagini

Per il piccolo Stan, il protagonista del film Netflix Apollo 10 e mezzo, è quasi un peccato che il padre sia un solitario impiegato e che la madre si destreggi tra la scuola di specializzazione e l’accudimento di una famiglia numerosa. Il padre, un uomo semplice ma premuroso, ha fatto trasferire tutta la famiglia dalla città alla periferia in espansione, all’ombra dei parchi di divertimento di Astrodome (in costruzione) e Astroworld, per una vita che uno Stan adulto ricorda con dettagli stravaganti e nostalgici, nonostante i pericoli che presenta.

Ed è la visita al parco giochi di AstroWorld che la famiglia di Stan fa il 20 luglio 1969 a rendere quasi faticoso seguire lo sbarco sulla Luna in televisione. Stan, per ironia del destino, si addormenta per la stanchezza ma un giorno potrà raccontare a tutti cosa ha visto perché “così funziona la memoria, ti crea ricordi anche quando non ne sei testimone diretto”.

