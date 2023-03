Babbo bastardo: Intervista video esclusiva ad Antonio Losito

P er festeggiare la Festa del Papà in maniera insolita, RaiPlay Sound ci offre il podcast Babbo bastardo, curato da Antonio Losito. Esperto di comicità ma anche di tirannia, Losito ci racconta il suo nuovo lavoro in un’intervista video esclusiva.

Babbo bastardo non è solo un film cult con Billy Bob Thornton ma anche un podcast che RaiPlay Sound propone dal 19 marzo sotto la guida, satirica ma attendibile e completa di Antonio Losito. Per celebrare la Festa del Papà nella maniera più insolita e originale, potete tuffarvi all’interno di quattro storie (suddivise in otto episodi) che svelano al mondo aneddoti, curiosità e atrocità che si celano dietro ai complessi rapporti tra padre e figlio. I figli in questione sono quattro, uno più famoso dell’altro: Miguel Bosé, Pier Paolo Pasolini, André Agassi e Michael Jackson. Quattro numeri uno mondiali accomunati dall’avere avuto un babbo bastardo, come sottolinea il titolo del podcast di Antonio Losito.

Con la sua tecnica di narrazione satirica ma non superficiale, Antonio Losito ci racconta nel podcast la storia di ogni babbo bastardo svelando aspetti inediti scovato con accurate ricerche, tra libri di storia che divora ed estratti audio provenienti dalle Teche Rai e riportati in luce con un lavoro certosino. Scopriremo così come il padre di Miguel Bosé non esitasse a far prendere al figlio la malaria pur di renderlo uomo o come quello di André Agassi non si sia mai pentito delle atrocità commesse sul suo ragazzo pur di trasformarlo in un campione del tennis.

Sì, perché ogni babbo bastardo è più bastardo degli altri. È difficile ad esempio fare una classifica su chi sia il più spregevole, vessatore, violento e umiliatore. Ai figli di Luis Miguel Dominguin, Carlo Alberto Pasolini, Mike Agassi e Joe Jackson è toccato resistere, sopportare e appellarsi alla loro resilienza per divenire coloro che sono diventati. Come schiavi, hanno dovuto sottoporsi alla tirannia di chi invece avrebbe dovuto proteggerli dalle brutture del mondo esterno.

E di tiranni Antonio Losito, autore del podcast Babbo bastardo, se ne intende. Autore televisivo tra i più validi in circolazione (da Zelig a Una pezza di Lundini), Losito è anche autore del podcast Tyranny (tra i più ascoltati in Italia nel 2021) e del libro Diventa un tiranno, pubblicato da Rizzoli, un manuale di self-help e carrellata satirica irresistibile. È grazie a lui che possiamo ridere a crepapelle di vizi e orrori e nel frattempo riflettere anche sulle nostre vite passate, presenti e future.

Antonio Losito.

Intervista video ad Antonio Losito

Lasciamo però che a raccontarci di Babbo bastardo, il podcast disponibile su RaiPlay Sound dal 19 marzo, sia proprio Antonio Losito, nella videointervista che segue.