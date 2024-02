Antonia e la sua endometriosi: Una clip in anteprima della serie tv Prime Video

C hiara Martegiani è la protagonista di una clip in anteprima della serie tv Prime Video Antonia, da lei ideata, scritta e interpretata, incentrata sul percorso di scoperta di sé di una donna che scopre di avere l’endometriosi.

Arriva su Prime Video dal 4 marzo Antonia, la serie tv dramedy con Chiara Martegiani e Valerio Mastrandrea con protagonista una donna che scopre di avere l’endometriosi e inizia uno strano percorso alla scoperta di sé. Ideata da Chiara Martegiani e diretta da Chiara Malta, la serie tv Prime Video Antonia è stata scritta da Elisa Capperi, Carlotta Corradi e la stessa Chiara Martegiani, con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea.

Prodotta da Fidelio e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) in collaborazione con Prime Video e Rai Fiction, la serie tv Antonia ha nel cast, oltre a Martegiani e Mastandrea (coppia anche nella vita reale), gli attori Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli.

Il poster della serie tv Prime Video Antonia.

La trama

Antonia, in anteprima su Prime Video, è un’ironica serie tv dramedy in sei episodi che ruota intorno a una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Dopo aver lasciato la sua famiglia poco più che adolescente, Antonia (Martegiani) ha trovato una sorta di equilibrio a Roma, una giungla urbana ed emotiva perfetta per integrarsi senza dover fornire troppe spiegazioni.

Ma al suo trentatreesimo compleanno, il suo piano di difesa fallisce: litiga con tutti, viene licenziata e finisce in ospedale, dove scopre di avere l'endometriosi, malattia cronica che, senza che Antonia se ne rendesse conto, ha influenzato tutta la sua vita. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà però un’occasione per conoscersi e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi della sua vita.

La clip in anteprima

“La trama è ispirata alla mia storia personale”, ha raccontato Chiara Marchegiani a Tv Sorrisi e Canzoni. “Otto anni fa un ginecologo poco preparato mi disse: ‘Lei ha l’endometriosi, si sbrighi a fare figli’, dandomi un volantino. Rimasi di sasso. Oggi per fortuna se ne parla di più”.

“Nelle sue sgangherate sedute di psicoterapia, durante le quali rivede e ricostruisce il suo passato, Antonia apprende qualcosa… e alla fine ci sorprenderà”. Vediamo insieme in anteprima una clip della serie tv Prime Video Antonia, in cui la protagonista si confronta proprio con l’ipotesi di sottoporsi alla psicoterapia, chiedendosi se per lei è possibile “rimanere pollo anziché diventare gallina”…