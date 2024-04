Una strana storia di sette e omicidi in una nuova serie tv Netflix

A rriva su Netflix la serie tv Anthracite, una produzione francese che racconta una storia verosimilmente accaduta nella Francia degli anni Novanta. Al centro del racconto, un giovane accusato di omicidio e un suicidio di massa.

Netflix propone dal 10 aprile la serie tv Anthracite. Di produzione francese, la serie tv Netflix Anthracite è composta da sei episodi che traggono spunto da una vicenda accaduta nel 1994 quando il suicidio di massa di una setta in un villaggio delle Alpi domina le testate dei giornali. Trent’anni dopo quella vicenda, l’omicidio di una donna uccisa nei rituali di quella strana comunità sconvolge il delicato equilibrio ristabilito dagli abitanti del posto.

Creata da Fanny Robert, la serie tv Netflix Anthracite è interpretata da Clément Penohat, Noémie Schmidt, Camille Lou, Nicolas Godart, Raphaël Ferret, Jean-Marc Barr, Stefano Cassetti, Kad Merad e Vincent Rottiers.

Un caso verosimile

Dopo l’assassinio da cui parte la serie tv Netflix Anthracite, tra gli abitanti del posto Jaro Gatsi (Clément Penohat, conosciuto anche con il nome di Hatik, con cui porta avanti la sua carriera da rapper) è il perfetto capro espiatorio: un giovane criminale arrivato nelle montagne per rimettere in sesto la propria vita e presto accusato dell'omicidio. Determinato a provare la propria innocenza, il ragazzo riceve l'aiuto inaspettato di Ida (Noémie Schmidt), un'eccentrica geek iperconnessa che sta cercando il padre scomparso. Ben presto, i due si rendono conto che il loro coinvolgimento nel caso non è fortuito e che le risposte che stanno cercando sono radicate nei segreti del loro passato…

Girata per lo più a Grenoble e dintorni, la serie tv Netflix Anthracite si basa su una sceneggiatura firmata da Maxime Berthemy e Fanny Robert con Sophie Lebarbier e Mehdi Ouahab. La regia è invece affidata a Julius Berg. “Il racconto gioca con i codici del cold case, del documentario e del true crime”, ha sottolineato Robert. “Si tratta di un progetto dai toni molto contrastanti”, ha aggiunto Berthemy. “È allo stesso tempo soleggiato e divertente ma si svolge in un contesto oscuro che fa molta paura. Come si evince dalla scelta dell’ambientazione: un villaggio innevato delle Alpi che per molto tempo ha vissuto delle sue miniere di antracite”.

La storia, frutto di immaginazione, trae spunto da fatti realmente accaduti e che Fanny Robert ha avuto modo di apprendere negli anni di gioventù, quando cresceva nell’area intorno al villaggio fittizio in cui è ambientata la vicenda. “Si tratta di luoghi mitici al centro di racconti da sempre a metà strada tra il vero e la leggenda. Nostro obiettivo è che il pubblico, nel vedere la serie, possa ridere, spaventarsi e commuoversi”.

Il personaggio di Ida, in particolar modo, è il simbolo di tutti coloro che si appassionano ai casi di cronaca nera. Fa infatti parte di una comunità di web sleuthing, ovvero di appassionati che investigano per risolvere casi la cui soluzione appare impossibile o intricata. Le ricerche che porterà avanti con Jaro si evolveranno anche grazie a frammenti di un documentario mai trasmesso sulla setta, realizzato dallo stesso padre della giovane, Solal (interpretato da Jean-Marc Barr).

Anthracite: Le foto della serie tv _JP10261.OR.nef 1/21 2/21 3/21 TRUECRIME01741.nef 4/21 5/21 _JP20364.OR.nef 6/21 TRUECRIME00852.nef 7/21 TRUECRIME00307.nef 8/21 TRUECRIME00343.nef 9/21 A_EP02_Unit_00121.nef 10/21 11/21 True Crime - Grabherr-613.cr3 12/21 True Crime - Grabherr-406.cr3 13/21 14/21 TRUECRIME01454.nef 15/21 TRUECRIME00784.nef 16/21 17/21 True Crime - Grabherr-242.cr3 18/21 True Crime - Grabherr-406.cr3 19/21 20/21 21/21 PREV NEXT