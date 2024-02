Another End: In concorso a Berlino la storia d’amore eterno di Piero Messina

A l Festival di Berlino, il primo film italiano in concorso a mostrarsi è Another End di Piero Messina, già regista di L’attesa, con Gael Garcia Bernal, Renate Reisve e Bérénice Bejo. Una storia che mostra come l’amore può sopravvivere anche all’eternità.

Another End, il nuovo film di Piero Messina, sarà uno dei due titoli italiani in concorso alla 74ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Con protagonisti Gael Garcia Bernal, Renate Reisve, Bérénice Bejo e Olivia Williams, è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, in associazione con TF1, in associazione con Anton, in collaborazione con Number 9 Films e uscirà nelle sale italiane il 21 marzo distribuito da 01 Distribution. Le vendite internazionali del film Another End sono invece a cura di Newen Connect.

“È un onore essere invitato nella sezione ufficiale del Festival di Berlino e di questo ringrazio Carlo Chatrian”, ha dichiarato Piero Messina, tra i registi della serie tv L'Ora. “Another End è un storia d'amore. Sull’ amore che vive nelle parole, tra i pensieri, nei ricordi, ma che soprattutto vive e cresce in silenzio nei corpi. Di nascosto. Come un segreto del corpo".

Il regista Piero Messina.

La trama del film

Gli occhi svuotati di Sal (Gael Garcia Bernal) sembrano vivere solo di ricordi da quando ha perduto Zoe (Renate Reinsve), l’amore della sua vita. Ricordi, come frammenti di uno specchio infranto che non è possibile ricomporre. Sua sorella Ebe (Bérénice Bejo), che guarda al fratello con crescente preoccupazione, gli propone di affidarsi ad Another End (da qui il titolo del film), una nuova tecnologia, che promette di alleviare il dolore del distacco riportando in vita, per breve tempo, la coscienza di chi se n’è andato. È così che Sal ritrova Zoe ma nel corpo di un’altra donna. Un corpo sconosciuto in cui lui misteriosamente riconosce la moglie. Ciò che si era spezzato sembra improvvisamente ricomporsi.

Another End concede, infatti, a Sal del tempo per condividere ancora un po’ di vita con Zoe, per amarla di nuovo, per esserne amato, per riuscire a dirle infine addio. Ma è una gioia fragile, effimera, insidiosa e, arrivato al termine del programma, Sal non intende assistere docilmente alla dissoluzione del proprio amore, alla perdita definitiva della moglie. Forse l’amore sopravvive davvero e attraverso i corpi si promette eternità.

Another End: Le foto del film 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 PREV NEXT

Le note di regia

“Sono partito da un’immagine: due corpi, immobili, apparentemente estranei, che si guardano nel silenzio del risveglio”, ha spiegato Piero Messina nelle note di regia del film Another End. “Il peso di quell'immobilità e il mistero di quello sguardo contengono tutto ciò che volevo dire in questo film”.

“Il cortocircuito creato dalla tecnologia di Another End, che promette di separare il corpo dalla coscienza, mi ha fatto interrogare su ciò che in realtà ci lega alle persone che amiamo. Ciò che pensiamo di conoscere di loro, parole e ricordi, ma anche qualcosa di prima e che sopravvive in noi quando sembra che tutto sia finito. Qualcosa che col tempo si insinua silenziosamente nei nostri corpi e si lega alla loro presenza”.

“Abbandonare questa dimensione dell'esistenza è l'illusione pericolosa nella quale cadono i personaggi del mio film. Per me Another End è, soprattutto, una storia d'amore, colta nel momento della separazione, quando, paradossalmente, in assenza di una rottura, si forma un legame. Dell'amore che vive nelle parole ma soprattutto prospera e cresce nel silenzio, nascosto. Come uno dei segreti del corpo”.