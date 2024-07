Annem: Il commovente rapporto tra una madre e una figlia nel film di Canale 5

I n prima visione tv, il film di Canale 5 Annem racconta l’emozionante storia di una madre e una figlia che, dopo anni di incomprensione, recuperano il loro rapporto.

Canale 5 propone in prima visione tv la sera del 26 luglio il film Annem. Diretto da Mustafa Kotan, il film di Canale 5 Annem racconta la storia di Nazlı (Özge Gürel), una giovane donna che si vergogna di sua madre Ayse (Sumru Yavrucuk) e che vuole lasciare la sua famiglia il prima possibile. Per questo inizia un corso di studi che la porta lontano dal suo paese natale. Sua madre, invece, è altruista e cerca di fare di tutto per sua figlia, rendendo possibile anche l'impossibile. Dopo molti anni, però, Nazlı desidera tornare al villaggio di sua madre...

Melodramma familiare, Annem è un film che ha tutti gli elementi che necessitano per fare presa su un pubblico come quello di Canale 5 alla ricerca di storie emozionanti: intrighi e segreti di famiglia, madri sofferenti, figli ingrati, malattie e matrimoni complicati. Ma un elemento si staglia su tutti: la maternità con l’importanza che ha nelle nostre vite. Con una protagonista da noi ben nota perché interprete di due dizi di successo: Cherry Season e Mr Wrong.

La trama del film

Una madre che è capace di sacrificare tutta la sua vita per sua figlia e una figlia che si vergogna di sua madre e vuole allontanarsi da lei: sono due donne tra loro molto diverse le due protagoniste del film di Canale 5 Annem, parola che in turco vuol dire “madre”.

Nazlı, una ragazza giovane e ribelle che ha raggiunto l'età universitaria, si vergogna continuamente di sua madre e arriva persino a non volerla accettarla come tale, vergognandosene. Sua madre Ayse, pur essendo consapevole di tutto ciò, fa ogni sacrificio possibile per sua figlia, disposta a dare tutta la sua vita se necessario e a fare l'impossibile per far sì che i suoi sogni si realizzano. Nell’ottica comune, si direbbe che è una donna di paese, tanto semplice quanto dotata di buoni sentimenti.

I genitori di Nazlı litigano continuamente. Sua madre vuole che Nazlı studi e raggiunga una buona posizione, ma suo padre si oppone a tutto ciò ricorrendo anche alla violenza. Nazlı, non potendo più sopportare la situazione, decide di tentare l'esame di ammissione all'università e lo supera.

Ed è così che si allontana dalla madre madre e dal suo villaggio per frequentare l'università e trasferirsi nella grande città. Dopo un lungo periodo, torna però da dove è partita. E il suo ritorno farà emergere molte verità che Nazlı aveva fino a quel momento ignorato.

Il poster del film di Canale 5 Annem.

Una madre e una figlia

Il film di Canale 5 Annem presenta le vicissitudini del legame tra una madre e una figlia. La storia mostra la lotta di una madre, che si è sposata in giovane età e ha avuto due aborti, per affermarsi attraverso la figlia.

Dopo la nascita della sua bambina, la madre ha riversato tutta la sua energia vitale sulla figlia, desiderando che quest'ultima realizzi tutto ciò che lei non è riuscita a fare nella sua vita. Vuole che sua figlia studi, faccia un buon matrimonio e abbia sempre una casa a cui tornare. La madre cerca di crescere la figlia in una campana di vetro, mentre la bambina lotta per la propria indipendenza. Ciò porta la figlia a provare rabbia verso la madre di tanto in tanto e, alla fine, per realizzare il suo sogno universitario, si trasferisce a Istanbul e crea una vita propria.

Durante questo periodo, Nazlı ha un rapporto distante con sua madre, ma la nascita e la morte del suo bambino riaprono i conflitti con lei. La frase "Non puoi proteggermi sempre" interrompe la loro comunicazione per lungo tempo, fino a quando Nazlı non si ammala gravemente. Dopo anni passati a cercare di andare via e non tornare mai più, torna a casa. È l'ultima occasione per far emergere tutto ciò che è rimasto sepolto.

I genitori sono il primo legame di un bambino con la vita. Attraverso di loro, il bambino impara ad amare, a essere amato e a creare legami. Nazlı, cresciuta con un padre freddo e alcolizzato e una madre dipendente e sacrificata, ha come unico obiettivo allontanarsi dalle sue radici e salvarsi. Tuttavia, ovunque vada, le sue esperienze e mancanze la seguiranno, e la vita continuerà a riproporle le stesse sfide. Quando Nazlı si rende conto che non può più fuggire, torna a casa e questa volta sarà molto diverso.

La straordinaria performance di Sumru Yavrucuk e la sincerità di Özge Gürel vi faranno riconsiderare più volte il vostro rapporto con i vostri genitori. Non dimenticate di prendere un fazzoletto mentre guardate il film.

Annem: Le foto del film 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT