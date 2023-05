Anna Nicole Smith: La vera storia raccontata da un film Netflix

L a vera storia di Anna Nicole Smith è molto più complessa di quello che sembra e un film targato Netflix prova a gettare nuova luce sulla sua leggendaria figura. Con l’ausilio di materiale video e audio inediti, comprese le registrazioni di alcune telefonate e le interviste ad alcune delle persone che più le volevano bene.

Netflix propone dal 16 maggio il film Anna Nicole Smith: La vera storia. Diretto dalla regista Ursula Macfarlane e prodotto da Alexandra Lacey, approfondisce in maniera coraggiosa e umanizzante la vita, la morte e i segreti di Vickie Lynn Hogan, la famosa modella e attrice Anna Nicole Smith.

Dalla prima comparsa su Playboy nel 1992, la vertiginosa ascesa alla fama di Anna Nicole Smith rappresenta la quintessenza del sogno americano, fino alla tragica battuta d'arresto con la sua prematura scomparsa nel 2007. Con filmati inediti, video amatoriali e interviste con personaggi chiave che fino a oggi non si erano espressi in pubblico, il film Netflix Anna Nicole Smith: La vera storia svela nuovi dettagli sulla storia della bionda esplosiva che quasi nessuno conosceva davvero.

Il mito di Anna Nicole

Adorata, celebrata, disprezzata e criticata: tutto questa era Anna Nicole Smith, di cui il film Netflix racconta la vera storia. Smith fatto carriera grazie al suo sex appeal facendo appello alla sua immagine di bomba mozzafiato ma era anche nota per essere, lontano dai riflettori, era nota per la sua intelligenza, generosità e complessità. Icona della cultura pop più discussa degli anni Novanta, Anna Nicole Smith era conosciuta da tutti ma in pochissimi avevano consapevolezza di chi era realmente. Morta nel 2007, la sua figura ha ancora un fortissimo impatto.

“Voglio che il pubblico capisca che Anna Nicole era una donna dalla personalità complessa”, ha sottolineato la regista Ursula Macfarlane. “Desiderava prima di tutto essere una buona madre ma la sua esuberanza faceva sì che volesse vivere la sua vita in piena libertà e alle sue condizioni. La sua storia, in fondo, è anche un ammonimento su come il sogno americano possa finire con l’inghiottire qualcuno per poi risputarlo fuori, offuscando anche la stessa percezione che quel qualcuno ha di sé e facendogli perdere di vista la sua vera identità”.

Il poster originale del film Netflix Anna Nicole Smith: La vera storia.

Materiali e interviste inedite

Con immagini mai viste prima, filmati amatoriali e interviste inedite, il film Netflix Anna Nicole Smith: La vera storia tenta di entrare nell’animo della modella e attrice partendo dalla sua infanzia fino alle difficoltà che ha affrontato nel gestire quella fama che aveva sempre desiderato.

“Molti libri e film hanno in precedenza stravolto la figura di Anna Nicole e la narrazione della sua triste parabola”, ha aggiunto Macfarlane. “Mi ritengo fortunata ad aver avuto accesso a una vasta gamma di materiali che la riguardano, comprese alcune conversazioni telefoniche. Sento come se stessi raccontando la sua storia con le sue stesse parole. E con il contributo di tutti coloro che nella vita di tutti i giorni la conoscevano veramente. Nel mio piccolo, ho provato ad avvicinarmi alla sua verità e a quello che ha vissuto”.

Una delle interviste fondamentali per conoscere la vera storia di Anna Nicole Smith, nata Vickie Lynn Hogan, è nel film Netflix quella di Missy, una delle sue più vecchie amiche. Le informazioni che Missy fornisce sono chiarificatrici di chi fosse Vickie prima di diventare quel volto a tutti familiare e di cosa rappresentasse per coloro che le volevano bene.

