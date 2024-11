A rriva su Rai 4 il film Anna, il ritratto di una giovane donna che, come una matrioska, nasconde diverse identità. A dirigerlo è Luc Besson, maestro del thriller al femminile.

Rai 4 propone sabato 9 novembre il film Anna. Firmato da Luc Besson, è la storia di Anna, una bellissima ragazza di 24 anni sulla cui identità non ci sono certezze. Potrebbe essere una top model o una letale assassina, una poliziotta corrotta o una temibile giocatrice di scacchi. Chiunque sia, sa però come giocare la sua partita, prendere in mano il suo destino e far scacco matto alla vita.

La trama del film Anna

Diretto e sceneggiato da Luc Besson, il film di Rai 4 Anna racconta la storia di Anna Poliatova, una giovane strappata da uno squallido mercato di strada russo per essere trasformata in una delle migliori modelle di Parigi. Ma, come una matrioska, la misteriosa Anna racchiude molte personalità dentro di sé in grado di trasformarla nella più letale dei killer e garantirle la sopravvivenza.

Nonostante si dimostri come una pedina feroce nello spietato mondo delle spie della Guerra Fredda, Anna finirà per infrangere ogni regola pur di controllare il proprio destino e seguire la sua strada.

Il poster italiano del film Anna.

Un personaggio femminile multisfaccettato

Anna, proposto da Rai 4, è un teso film d'azione al femminile, che segue la scia di titoli come Nikita, Léon e Lucy. A differenza dei titoli sempre diretti da Besson che l'hanno preceduto, Anna si svolge su una scala più epica e globale, collocando la protagonista letteralmente al centro delle tensioni tra le due superpotenze del mondo.

Mentre si muove magneticamente tra la vita di strada e quella delle passerelle dell'alta moda, tra il KGB e la Cia, tra due amanti appartenenti a sessi opposti, tra la lealtà verso i suoi mentori e la devozione ai suoi sogni più intimi, Anna persegue un solo obiettivo: il desiderio di essere veramente libera. Ha raccontato a proposito il regista: "Penso che ognuno dei miei film rifletta i miei pensieri e i miei sentimenti, che vengono così dati in pasto al pubblico. Anna, come tutti i miei lavori, è l'istantanea di un momento. Uno dei temi forti che affronta come argomento, secondo il mio punto di vista, la fiducia che riponiamo nel mondo che ci circonda. Nel 2019, penso di poter dire di aver perso fiducia nella società circostante".

"La trama - ha continuato Besson - intreccia azione, sentimenti e thriller, rivelandosi un puzzle molto elaborato. Del resto, Anna riflette la vita in tutto e per tutto: chiunque di noi sa come la vita possa essere un minuto felice e l'istante dopo tempestosa o sofferta. In Anna c'è molta azione ma voglio che il pubblico sia cambiato dalla visione, che si prepari a ciò".

Luc Besson, il regista del film Anna.

I personaggi principali

Protagonista del film di Rai 4 Anna nei panni dell'eponima assassina è Sasha Luss, quasi esordiente in cui Besson ha intravisto sia l'innocenza e la vulnerabilità giusta per il personaggio sia la forza necessaria per sembrare una macchina da guerra: da un lato seducente e pericolosa come ogni classica femme fatale che si rispetti, Anna è una donna estremamente moderna che rifiuta il controllo e il possesso altrui. Di origine russa, Luss è stata modella per Chanel, Dior e Lagerfeld, e ha mostrato le sue doti recitative per la prima volta con un piccolo ruolo in Valerian e la città dei Mille Pianeti, dello stesso Besson.

Recitare nei panni di Anna, tuttavia, le ha richiesto un intenso anno di preparazione fisica ma anche psicologica. Ha sottolineato la Luss: "Mi sono legata subito al personaggio. Anna sembra dura e gelida ma il suo percorso è molto sofferto. Al di là del suo addestramento come killer, è una donna sola, che è arrabbiata con la vita e lotta per una sorta di libertà quasi impossibile nel nostro mondo. Ha vissuto molte vite ma non è riuscita mai a essere ciò che voleva realmente lei".

Reclutata da un agente del KGB che intravede le sue potenzialità e abilità, Anna si ritrova come mentore Olga, una veterana dell'agenzia spionistica russa che in un primo momento crede che fallirà al primo incarico. Sebbene sia spietata, Olga ha una sorta di istinto materno che finirà per farle creare uno speciale rapporto con la sua allieva, formando una squadra infallibile e mostrandole ciò che è destinata a diventare qualora continuasse su quel percorso. A interpretare Olga è Helen Mirren, premio Oscar per The Queen.

Ha dichiarato Mirren: "Besson crea sempre personaggi femminili molto potenti. Anna e Olga sono due donne coraggiose che hanno trovato il modo di affermarsi in un mondo che non le offrirebbe neanche un centesimo. Simili più di quanto si pensi, Anna e Olga sono in grado di tirare fuori il meglio e il peggio l'una dell'altra. All'inizio, Olga è molto scettica: vede che Anna è bella e che sa muoversi come spia ma non crede che abbia le qualità giuste per trasformarsi in una letale assassina. Dovrà invece ricredersi. Per il ruolo, mi sono ispirata a due donne dall'arguta intelligenza: la scrittrice francese Marguerite Duras e la scrittrice e filosofa russa Ayn Rand. Ma non dimentichiamo che poi nelle mie vene scorre sangue russo: il mio vero nome è Helen Mironoff!".

Il cast principale di Anna è poi completato da Luke Evans (è Alex Tchenkov, l'agente del KGB che recluta Anna), da Cillian Murphy (è Lenny Miller, agente della CIA) e dalla modella tedesca ma di origine siberiana Lera Abova (è la modella francese Maude, per cui batte il cuore di Anna).

