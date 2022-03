Animali fantastici: I segreti di Silente, il terzo film dalla saga di J.K. Rowling

A nimali fantastici, la saga creata da J.K. Rowling come prequel di Harry Potter, arriva al cinema con il film I segreti di Silente. Cosa accadrà in questo nuovo capitolo?

Animali fantastici – I segreti di Silente arriverà al cinema il 13 aprile, distribuito da Warner Bros. Si tratta del terzo film della saga Animali fantastici, creata da J.K. Rowling e considerata a tutti gli effetti il prequel di Harry Potter. La narrazione procede dal punto in cui si era fermata in Animali fantastici – I crimini di Grindewald.

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

La gioventù di Silente

Diretto da David Yates, il film Animali fantastici – I segreti di Silente è un’avventura magica che porta una squadra di improbabili eroi, guidata da Newt Scalamander, a una missione che potrebbe rappresentare la loro unica possibilità di salvare sia il mondo magico sia quello non magico. Ognuno ha un proprio ruolo da svolgere durante l’operazione segreta creata dalla mente magica del professore Albus Silente, interpretato dall’attore Jude Law.

Quella di Silente è una delle figure più venerate del mondo magico creato da J.K. Rowling e ha attirato l’attenzione di tutti i fan della saga sin da quando ha fatto la sua comparsa una ventina di anni fa. Tuttavia, l’amato mago dei libri e dei film di Harry Potter ha una storia intrigante, tutta sua, che viene svelata per la prima volta in questo terzo film della saga Animali fantastici.

“Silente è una figura fondamentale del mondo creato dalla scrittrice Rowling”, ha affermato il regista David Yates. “Nei libri e nei film di Harry Potter, è affascinante, sempre ben informato e onnisciente. Una delle cose che mi ha attratto di Animali fantastici – I segreti di Silente è stata la possibilità di vedere in azione il giovane Silente, in un periodo formativo che alla fine definirà i contorni dell’essere umano che diventerà. Scoprirete qual era il suo legame con il giovane Gellert Grindewald e quali sono state le cause che hanno cominciato a incrinarlo”.

Jude Law in Animali fantastici - I segreti di Silente.

L’amicizia tra Silente e Grindelwald

“Animali fantastici – I segreti di Silente è prima di tutto un film che parla di lealtà”, ha sottolineato il produttore David Heyman. “Di lealtà e di capacità di correggere gli errori del passato e andare avanti. Credo che sia una delle situazioni in cui tutti ci siamo ritrovati: chi non ha rimpianti?”.

Silente è l’unico mago che può contrastare le ambizioni di Grindelwald, portato sullo schermo dall’attore Mads Mikkelsen (subentrato, non senza polemiche, a Johnny Depp). Ritornato dall’ombra, Grindewald è pronto a mettere in atto il suo piano per prendere il controllo del mondo magico e dichiarare guerra ai Babbani con metodi ancora più pericolosi e distorcenti.

Tuttavia, Silente è come frenato dal rapporto che un tempo avevano basato sulla passione e sulle credenze condivise giovanili. Anche se le loro vite hanno preso strade diverse, Silente si sente ancora legato all’ex amico, a cui un tempo aveva confidato le sue convinzioni, sbagliate, sui Babbani.

Mads Mikkelsen in Animali fantastici - I segreti di Silente.

Il legame di Silente con Newt Scalamander

Da sempre maestro di scacchi, Silente formula un piano che coinvolge il suo amico ed ex studente, Newt Scalamander, chiamato a unire le forze con una piccola banda di maghi, streghe e un coraggioso Babbano. “Il gruppo che mette insieme è un po’ come l’esercito di Silente”, ha evidenziato il produttore Heyman. “Ognuno di loro è in qualche modo un outsider, altro tema affrontato nei suoi libri da J.K. Rowling”. Newt è portato in scena dall’attore Eddie Redmayne.

In Animali fantastici – I segreti di Silente non è la prima volta che Silente si avvale dell’aiuto di Newt: era già accaduto in passato che lo reclutasse per affidargli un compito ma la loro relazione è cambiata, si è evoluta.

Legati inizialmente da un rapporto maestro/allievo, Newt era in un primo momento una sorta di burattino che obbediva ciecamente a Silente, anche senza conoscere la verità. È solo in Animali fantastici – I crimini di Grindelwald che Newt ha affrontato Silente aprendo degli spiragli nel loro rapporto, un po’ più sincero anche se non del tutto.

Eddie Redmayne in Animali fantastici - I segreti di Silente.

L’esercito di Silente contro quello di Grindelwald

L’esercito di Silente nel film Animali fantastici – I segreti di Silente non è composto solo da Newt. Ad affiancare Salamander sono alcuni dei volti più familiari della saga: suo fratello Theseus (Callum Turner), la paziente assistente Bunty (Victoria Yates), Yusuf Kama (William Nadylam) e il fornaio babbano Jacob Kowalski (Dan Fogler).

Ma c’è anche un volto totalmente nuovo, anche se intravista per poco nel secondo film della serie, la strega Eulalie “Lally” Hicks. Impersonata dall’attrice Jessica Williams, Lally è un’affascinante professoressa di incantesimi alla Scuola di Magia e Stregoneria di Ilvermorny. È Lally che convince il riluttante Jacob ad avventurarsi di nuovo nel mondo dei maghi.

Sei tra maghi, streghe e babbani, sulla carta nulla possono contro Grindelwald e il suo entourage, che ora include anche Queenie Goldstein, il grande amore di Jacob con il volto di Alison Sudol. Un’altra persona che gravita intorno a Grindelwald è un giovane noto come Credence. Nuovamente interpretato da Ezra Miller, Credence nasconde un nome e un’identità di peso: è Aurelius Silente, fratello di Albus, una pedina e un legame che Grindelwald saprà come usare a suo vantaggio.

