Anima gemella: L’amore oltre i confini della vita nella nuova serie tv di Canale 5

S ta per arrivare su Canale 5 la serie tv Anima gemella. Interpretata da Daniele Liotti e Chiara Mastalli, è una favola d’amore e di rinascita che mostra come l’amore vinca su tutto.

Parte l’11 ottobre su Canale 5 la nuova serie tv Anima gemella. Diretta da Francesco Micciché e realizzata da RTI ed Endemol Shine Italy, ha per protagonisti gli attori Daniele Liotti e Chiara Mastalli per una storia in quattro puntate nata dalla penna di Peter Exacoustos, Magda Mangano e Laura Nuti.

Cosa accade quando Carlo, medico vedovo e prossimo alle nozze con una collega, si imbatte in Nina, sedicente medium che vive di truffe e piccoli espedienti? È possibile che la defunta moglie di Carlo stia cercando di comunicare con la truffatrice? Sono queste le due domande a cui la serie tv di Canale 5 Anima gemella tenta di rispondere facendo incontrare inaspettatamente Carlo e Nina. Un incontro inatteso che ci farà scoprire il mistero per il quale la vita può continuare a sorprendere. Anche dopo la morte.

Completano il cast della serie tv di Canale 5 Anima gemella gli attori Alice Torriani, Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti, Stefano Santospago, Stefano Fregni, Lucia Ceracchi, Roberto Accornero e Anita Kravos. Con la partecipazione di Urbano Barberini, Stefania Rocca e Barbara Bouchet.

La trama della serie tv

Anima gemella, la nuova serie tv di Canale 5 ci porta a Torino, dentro la vita di Carlo Bontempi (Daniele Liotti), dentro il suo cuore spezzato. Quello di un medico di talento che non ha saputo salvare la moglie Adele (Valentina Corti), scomparsa dopo una malattia. Per Carlo è tempo però di lasciar andare, di superare quel dolore. Forse accanto ad una collega, una donna pronta ad accoglierlo.

Ma poi arriva Nina (Chiara Mastalli) e il puzzle dell’amore comincia a incasinarsi. Perché Nina è una truffatrice, una bugiarda che forse custodisce un terribile segreto che sembra svelarsi proprio per voce di Adele.

Eccoli, dunque, Carlo e Nina, due anime perdute in un labirinto con una sola uscita. Quella che sfida le regole della ragione. Perché, a volte, chi ci è stato accanto lascia che l’amore superi i confini della vita stessa. Lo fa per proteggerci, per fare luce su un mistero e perché, rischiarati dalla verità, si possa tornare ad essere felici.

La serie tv di Canale 5 Anima gemella ci propone una storia universale, una favola d'amore e di rinascita che ci racconta come l'amore di chi ci ha amato resti accanto a noi a proteggerci e faccia il tifo perché torniamo ad amare, fosse anche la persona più diversa da noi, se quella è però "l'anima gemella" che ci renderà felici.

"Leggendo questa storia, mi ha colpito la tridimensionalità del racconto", ha dichiarato Daniele Liotti a Tv Sorrisi e Canzoni. "C’è la storia d’amore, c’è la linea del giallo legata alla morte della moglie del protagonista e infine c’è l’aspetto del paranormale, rispetto a cui lo stesso Carlo, uomo di scienza, è scettico. Salvo poi ritrovarsi con tante sue certezze sbriciolate man mano dagli eventi".

