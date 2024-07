Andrea Arcangeli: Debutto da protagonista in un ambizioso film messicano

A rriverà nei cinema messicani a settembre il film Casi el Paraiso, un thriller drammatico tratto da un romanzo di Luis Spota, di cui il nostro Andrea Arcangeli è il protagonista.

Casi el Paraiso è il film italo-messicano che segna il debutto come protagonista di una pellicola internazionale del nostro Andrea Arcangeli. Già presente nello statunitense Omen – L’origine del presagio, Andrea Arcangeli veste in Casi el Paraiso, film tratto da uno dei romanzi più apprezzati dello scrittore, giornalista e sceneggiatore Luis Spota i panni di Ugo Conti che, appena giunto in Messico, ai giorni nostri, non sapeva di aver trovato il paradiso in terra: tutta l’alta società messicana cade infatti ai suoi piedi, subendone il fascino.

Presunto conte italiano e filantropo ecologista, stanco della sua amante ricca Liz Avrell (Katia Barberi), Ugo incontra su uno yacht ad Acapulco Teresa Rondia (Karol Sevilla), figlia di un segretario di Stato, Alonso (Miguel Rodarte) ossessionato dal potere e dal suo presunto passato aristocratico, che lo introduce nel mondo razzista, classista e corrotto della borghesia messicana. tuttavia, a una festa, mentre approfitta dei benefit ottenuti da Alonso, Ugo incontra Frida Becker (Esmeralda Pimentel), l’amore della sua vita e l’unica persona che conosce tutta la verità sull’oscuro passato che lo perseguita.

A parlarci indirettamente del film Casi el Paraiso era stato lo stesso Andrea Arcangeli in un’intervista esclusiva di qualche mese fa nello spiegarci perché stava per partire per il Guatemala: “Sono stato l’anno scorso in Messico a girare un film che uscirà prossimamente, Casi el Paraiso. Abbiamo lavorato quasi solo a Città del Messico, per cui avevo voglia di tornare in Centro America, anche con la scusa di riprendere a parlare lo spagnolo, una lingua che avevo imparato per quel set e che non volevo perdere”.

LEGGI ANCHE: ANDREA ARCANGELI, INTERVISTA ESCLUSIVA

Casi el Paraiso: Le foto del film 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 PREV NEXT

Come mentire oggi

Andrea Arcangeli sbarcherà nei cinema messicani dal prossimo 12 settembre con il film Casi el Paraiso, descritto come uno dei progetti più ambiziosi del cinema messicano. A trasporre il romanzo del 1956 di Luis Spota è il regista Édgar San Juan, interessato a mostrare come l’imbroglione Ugo Conti si avventuri e si affermi in un Messico segnato dalla corruzione politica, dal classismo e dal razzismo.

Il regista al suo esordio ha spiegato che tra i cambiamenti dal libro al film c'è stata la riduzione del contenuto sessuale e si è enfatizzato il ruolo che oggi hanno i social media e internet per mostrare come si può ingannare e mentire, temi centrali dell'opera dello scrittore.

"Adattare il romanzo è stato un grande lavoro, molto divertente e molto bello. Ma è stato anche molto importante poterci liberare del corsetto del maschilismo e dell'eteropatriarcato dell'epoca in cui è stato pubblicato portandolo al XXI secolo”, ha spiegato San Juan. “Questo è stato fondamentale, perché sebbene i personaggi femminili nel romanzo siano importanti, nell'adattamento al XXI secolo acquisiscono una rilevanza e una forza molto maggiore”.

Su questo aspetto, fa leva anche l’attrice Esmeralda Pimentel, secondo cui il suo personaggio, Frida Becker, contribuisce a rappresentare le donne che cercano il cambiamento, la decostruzione femminile e la resistenza sociale. " La cosa meravigliosa del mio personaggio è che è femminista, lavora e non ha un'agenda legata a un uomo", ha sottolineato l'attrice, convinta che l’interpretazione la aiuti a continuare la sua stessa lotta, dopo aver mostrato con orgoglio, sulla rivista Noir, le cicatrici dell’asportazione del seno, che ha effettuato dopo problemi di salute causati dalle sue protesi.

Il poster del film Casi el Paraiso.

"Chi conosce l'opera di Spota vedrà che ci sono tutti i personaggi: Alonso Rondia, sua figlia Teresa, Ugo Conti, Frida Becker, Liz Avrell… La premessa è fondamentalmente la stessa, ma stiamo giocando con il tempo. All'inizio ci chiedevamo come avrebbe funzionato l'impostura, come possiamo ingannare le persone del XXI secolo con internet, ma è proprio grazie a internet e ai social che possiamo ingannare le persone. Tutti credono a quello che scriviamo o a ciò che postiamo nei nostri profili Instagram o Twitter", ha aggiunto il regista.

Nel cast, troviamo anche l’attore Maurizio Lombardi, nei panni di Francesco de Astis, mentre il trailer del film è scandito dalle note di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, brano ormai cult. Girato tra Città del Messico, Acapulco, Bari e la Puglia, il film, un thriller drammatico, permette di riflettere sulla realtà che tutti viviamo.