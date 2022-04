Anatomia di uno scandalo: Un’accusa di violenza sessuale sconvolge la serie tv Netflix

A natomia di uno scandalo, la nuova serie tv Netflix, racconta come la vita perfetta di una coppia di privilegiati venga sconvolta da un’accusa tanto terribile quanto infamante qualora infondata.

Dal 15 aprile Netflix rende disponibile la serie tv Anatomia di uno scandalo. Composta da sei episodi, la serie tv mostra come un’accusa che piove su un ministro dia vita in pochissimo tempo in uno scandalo senza precedenti, in grado di minare la vita pubblica e privata dell’uomo.

Con la verità in bilico tra giustizio e privilegio, Anatomia di uno scandalo è un thriller psicologico e legal drama coinvolgente, in grado di tenere incollati fino all’ultimo secondo. Protagonisti ne sono gli attori Rupert Friend e Sienna Miller.

Da un bestseller

Dietro alla serie tv Netflix Anatomia di uno scandalo si cela il produttore David E Kelley, il genio creativo di serie come Big Little Lies e The Undoing. Basata su un bestseller pubblicato da Sarah Vaughan nel 2018, Anatomia di uno scandalo racconta la storia di Sophie Whitehouse, donna laureata a Oxford e madre di famiglia, la cui esistenza viene sconvolta quando il marito, il politico James, viene accusato di aggressione sessuale nei confronti di una sua aiutante.

Improvvisamente, il matrimonio dei Whitehouse, all’apparenza perfetto, comincia a sgretolarsi e a essere rimesso in discussione. E, mentre James affronta il processo, Sophie inizia a porsi mille domande sull’uomo che ama e ha sposato.

“Ero una grande fan del libro e, soprattutto, del personaggio che sono chiamata a interpretare, Sophie”, ha raccontato l’attrice Sienna Miller. “Sophie passa dal proteggere la sua vita perfetta, rifiutandosi di vedere la realtà che ha di fronte, al sacrificare ogni cosa in nome della verità. Si ritroverà dunque ad affrontare le conseguenze delle decisioni che ha preso durante il corso di una vita di privilegi e benessere. Amo il suo coraggio e chi dimostrerà di essere”.

Rupert Friend e Sienna Miller in Anatomia di uno scandalo.

In nome della giustizia

James Whitehouse, il marito della protagonista della serie tv Netflix Anatomia di uno scandalo, è un ambizioso sottosegretario che opera all’interno di un governo conservatore. Uomo tutto d’un pezzo interpretato da Rupert Friend, James ammette di avere una relazione con la sua aiutante, Olivia Lytton (Naomi Scott). Ma afferma con veemenza la sua innocenza quando questa lo accusa di averla violentata in un ascensore della House of Commons.

Sophie rimane al fianco del marito a far fronte allo scandalo. Tuttavia, a credere che James sia colpevole è l’avvocato dell’accusa, Kate Woodcroft (Michelle Dockery, amato volto di Downton Abbey).

“Kate è una persona brillante, determinata ma abbastanza imperscrutabile”, ha sottolineato Dockery. “La sua missione è combattere per conto di chiunque sia stato sessualmente molestato e assicurare il colpevole alla giustizia. Nel caso di James Witehouse è fermamente convinta che, indipendentemente dal potere che esercita come politico, l’uomo non debba farla franca di fronte alla legge. È, dunque, determinata a risalire alla verità su quanto accaduto in quell’ascensore”.

Mentre la serie tv si divide tra l’oggi dell’accusa e l’ieri in cui Sophie conosceva James a Oxford, vengono alla luce diversi segreti del passato.

Michelle Dockery in Anatomia di uno scandalo.

UNA VICENDA POLARIZZANTE

Quella della serie tv Netflix Anatomia di uno scandalo è una “storia polarizzante”, per usare le parole di Sienna Miller, attrice candidata a un Bafta per il ruolo di Tippi Hendren nel film tv The Girl. “Spero che la serie scateni discussioni per i vari temi che mette sul tavolo, dalla violenza sulle donne al trattamento sensazionalistico di certe notizie”, ha evidenziato. “Vivo sotto i riflettori da una vita e i giornali scandalistici mi hanno spesso resa protagonista delle loro copertine o notizie. Interpretare Sophie è stato quasi catartico”.

“Ero felice di interpretare qualcuno che sperimenta esperienze simili alle mie ma che reagisce in maniera diversa”, ha continuato Miller. “Ho trovato interessante mostrare la reazione di una persona razionale come Sophie di fronte a un comportamento terribile”.

Per Rupert Friend, star della serie tv Homeland, è stata invece un’esperienza non proprio divertente dover impersonare un uomo accusato di stupro. Ha rifiutato la parte per ben due volte ma ha finito con il capitolare. “Penso che nessuno vorrebbe oggi interpretare il ruolo di un presunto stupratore”, ha confessato l’attore, che presto vedremo anche in Obi-Wan Kenobi, attesa serie di Disney+.

“Solo dopo aver parlato con il regista ho detto sì alla parte di James. Mi ha spiegato che la serie non si sarebbe concentrata solo sulle sfumature del consenso. Dietro ci sarebbe stato uno scandalo, forse maggiore, legato intorno a temi come la classe sociale, il diritto e il clientelismo. Il mio James viene da un mondo di privilegi. Fa parte di un’élite che non accetta la colpevolezza delle proprie azioni. Non pensa mai di poter fare del male, per non parlare poi del reato di cui è accusato”.

Naomi Scott in Anatomia di uno scandalo.

I personaggi principali

Diversi sono i personaggi che popolano Anatomia di uno scandalo, la serie tv proposta da Netflix a partire dal 15 aprile. Conosciamoli da vicino.

James Whitehouse (Rupert Friend)

Star in ascesa della politica, James era a Oxford con il Primo Ministro. Entrambi appartenevano a un club esclusivo riservato a soli uomini.

Sophie Whitehouse (Sienna Miller)

Sophie è madre di due splendide creature. È felicemente sposata con James e non ha dubbi sul matrimonio fino a quando sulla testa del marito non piomba l’accusa di un grave reato.

Olivia Lytton (Naomi Scott)

Talentuosa aiutante politica, Olivia si innamora di James. Tuttavia, afferma che l’uomo l’ha aggredita sessualmente una settimana dopo aver chiuso la loro relazione.

Kate Woodcroft (Michell Dockery)

Avvocato dell’accusa, Kate affronta quello che è il caso più grande della sua carriera. Assicurare James alla giustizia diventerà per lei una missione.

Tom Southern (Geoffrey Streatfeild)

James ha messo in standby la sua carica di parlamentare sulla scia dell’accusa di stupro. Ma Tom, Primo Ministro, non smette mai di essere fedele a colui che è il suo vecchio e caro amico di università.

Chris Clarke (Joshua McGuire)

Consigliere del Primo Ministro, Chris esorta il suo superiore a tagliare i ponti con James dopo l’accusa di violenza sessuale. Non capisce però perché Tom si ostini a continuare a proteggerlo.

Angela Reagan (Josette Simon)

Avvocato della difesa, Angela sa quanto è difficile ottenere una condanna per stupro. Ecco perché è fiduciosa di vincere la causa.

