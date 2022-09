Amsterdam: La storia di tre grandi amici nel nuovo film con Margot Robbie

Amsterdam, l’atteso film di David O. Russell, racconta un’intensa storia di amicizia sullo sfondo di uno dei complotti più segreti della storia americana. Con Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington.

Amsterdam è il nuovo film del pluripremiato regista David O. Russell che arriverà nelle sale italiane dal 27 ottobre, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Si tratta di un crime originale su tre grandi amici che si trovano al centro di uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana.

Mischiando brillantemente la realtà con la finzione, Amsterdam è un film che ha un cast spaventoso: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Zoe Saldaña, Rami Malek e Roberto De Niro.

In anteprima, al Festival di Roma 2022.

Cosa racconta Amsterdam

La trama del film Amsterdam, scritto e diretto da David O. Russell, è particolarmente complessa e dettagliata. Il dottor Burt Berendsen (Christian Bale) e l’avvocato Harold Woodman (John David Washington) hanno i loro uffici nei quartieri alti di New York, un un’epoca in cui sta per accadere qualcosa di molto grande. Siamo nel 1933 e i due, con un loro passato alle spalle, si credono in grado di gestire qualsiasi tipo di problema, soprattutto se riguarda gente meno fortunata o con pochi soldi. Outsider, Burt e Harold sono anche i migliori amici l’uno dell’altro.

L’ambiente dell’ufficio di Burt è molto divertente perché popolato da personaggi singolari, come Shirley (Bonnie Hellman) e Morty (Max Perlich). Ed è qui che Burt inventa medicine che arriveranno sugli scaffali ottant’anni dopo ma di cui tutti hanno bisogno per affrontare le giornate. Quando Harold lo invita a incontrarlo a un certo indirizzo, Burt non ha dubbi: prende la sua borsa e si presente sul posto, felice di rivedere il vecchio amico.

Harold ha bisogno di “aiuto” ma nota che Burt ha dei fiori in mano per un appuntamento a cena con la sua ex moglie, Beatrice (Andrea Riseborough). “Possibile che l’amico non sia mai riuscito ad andare oltre? Cosa fare per aiutarlo?”, si chiede Harold quando dalla scala arriva la sorprendente Elizabeth Meekins (Taylor Swift), la figlia del grande Bill (Ed Begley Jr.), il generale che ha fatto conoscere in circostanze insolite i due amici. A necessitare dell’intervento di Burt è proprio il generale e il medico è felice di presentarsi al suo cospetto.

Ma l’incontro non è quello che Burt si immaginava. Meekins è dentro a una bara e Milton (Chris Rock), il fidato collaboratore di Harold, rivela che la figlia vorrebbe che eseguisse l’autopsia. La ragazza crede che il padre sia morto in circostanze misteriose e si è rivolta a loro perché nessuno della sua stessa famiglia nutre gli stessi sospetti. Ed è così che per Burt e Harold inizia la più grande avventura che abbiano mai affrontato insieme.

Il succedersi degli eventi in quella che sarà una lunga notte permette anche di tornare a quando Burt e Harold si sono conosciuti e a quando, insieme alla formidabile Valerie Voze (Margot Robbie), hanno vissuto il momento più felice della loro vita nella Amsterdam del primo dopoguerra. Valerie, indomita e misteriosa, era la terza componente di un triumvirato che si era giurato di prendersi cura sempre l’uno dell’altro.

E ora Burt e Harold si riuniranno inaspettatamente a Valerie. Insieme i tre si sono imbattuti in spie internazionali e bird watchers, come Paul Canterbury (Mike Meyers) e Henry Norcross (Michael Shannon), ma anche nel più grande e rispettato generale della storia, Gilbert Dillenbeck (Robert De Niro), coinvolto nella cospirazione che i tre eroi saranno chiamati a risolvere per salvarsi.

Il poster del film Amsterdam.

Una storia di amicizia

Amsterdam è un film che racconta una storia molto personale per il regista David O. Russell. “L’amicizia e l’amore sono le fondamenta del film”, ha dichiarato. “Per me, la cosa più importante è il legame che lega i personaggi. L’amicizia tra Harold e Burt è particolarmente importante. Il patto che fanno per prendersi cura l’uno dell’altro, esteso poi a Valerie, è il pilastro della storia”.

Harold, Valerie e Burt sono dunque al centro di un’amicizia solida e vera. Un po’ come quella che da anni lega il regista David O. Russell e l’attore Christian Bale, che si ritrovano sul set per la terza volta dopo American Hustle e The Fighter (film che è valso a Bale un Oscar come miglior attore non protagonista). “Erano anni che con David parlavamo del progetto”, ha ricordato Bale. “Ci siamo incontrati varie volte e ogni volta aggiungevamo stimoli, letture e ispirazioni diverse per la storia ma quello che rimaneva costante era la grande amicizia al centro della storia”, gli ha fatto eco Russell.

Christian Bale e il regista David O. Russell sul set di Amsterdam.

Fatti e personaggi reali

Nel film Amsterdam, Russell ha intrecciato i suoi personaggi di fantasia con eventi concreti della storia americana, soprattutto di un momento considerato spartiacque in cui il mondo intero avrebbe potuto prendere una via sbagliata o rimanere dalla parte giusta. Proprio per tale ragione, alcuni dei personaggi sono ispirati a figure realmente esistite. Come, ad esempio, il generale Gil Dillenbeck, basato sulla figura di Smedley Butler, le cui azioni hanno contribuito a cambiare il corso della storia.

Il personaggio di Valerie Voze è invece ispirato da diverse artiste del periodo mentre per il 369° reggimento di New York, a cui Burt e Harold appartengono, Russell si è basato sull’Harlem Hell Fighters Regiment, un reggimento di soldati neri e portoricani inviati in Francia per difendere il loro Paese. La loro storia è particolare perché furono costretti a prestare servizio nell’esercito francese quando i loro concittadini americani si rifiutarono di lavorare a fianco di soldati non bianchi.

Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington in Amsterdam.

I personaggi principali

Come spesso capita nei film di David O. Russell, diversi sono i personaggi che animano Amsterdam. Scopriamo i più importanti.

Burt Berendsen (Christian Bale)

Sposato con Beatrice Vandenheuvel (Andrea Riseborough), è stato incoraggiato dalla facoltosa famiglia di lei ad arruolarsi. Per metà ebreo e per metà cattolico, ha poi seguito la tradizione medica di famiglia e vive con la moglie una relazione disfunzionale: vivono in residenze separate ed entrambi vogliono cose diverse dalla vita.

“Burt è un medico che soffre per le ferite e il trauma della guerra. Prende diverse pillole per alleviare i diversi dolori che ha ma, nonostante l’inferno passato, rimane un ottimista. È un veterano che è rimasto deluso da come è stato trattato al suo ritorno dalla guerra”, ha aggiunto Christian Bale, protagonista del film Amsterdam.

Harold Woodman (John David Washinton)

Avvocato, Harold è rimasto ferito mentre prestava servizio in guerra. Al suo rientro a New York, si è messo al servizio di tutti coloro che non potevano difendersi da soli. Mentre Burt appare più vulnerabile, Harold è come una roccia.

“Quando ho accettato il ruolo, ho cominciato a pensare come ha potuto vivere un afroamericano quel periodo. Avevo più familiarità con la Seconda guerra mondiale ma non con la prima: ecco perché è stato interessante capire come fosse combattere per il proprio Paese nel 1918”, ha evidenziato Washington.

Valerie Voze (Margot Robbie)

Valerie, artista ed ereditiera, ha fatto amicizia con Burt e Harold mentre prestava servizio come infermiera in un ospedale belga. Ed è stata lei, paladina dell’arte, dell’amore e della bellezza, a portare i due ad Amsterdam, cambiando loro le esistenze. È stata Valerie a permette di riprendersi dalle ferite della guerra e a far riscoprire loro la felicità.

Meekins era un amico di famiglia dei Voze. Motivo per cui è Valerie a raccomandare a Liz di contattare Burt e Harold.

Gil Dillenback (Robert De Niro)

È il generale più decorato della storia degli Stati Uniti. È stato il comandante del 369° reggimento di New York, dove Burt e Harold hanno prestato servizio. Amico del generale Bill Meekins, accetta di parlare all’annuale raduno di veterani nella speranza di scoprire cosa c’è dietro la sua morte.

Tom Voze (Rami Malek)

È il fratello di Valerie. Con l’eccentrica moglie Libby, impersonata da Anya Taylor-Joy, ha avuto un ruolo decisivo nel passato di Valerie.

Paul Canterbury e Henry Norcross (Mike Meyers e Michael Shannon)

Spie sotto copertura, sono i due misteriosi amici di Valerie ad Amsterdam. E saranno sempre disponibili ad aiutare lei, Burt e Harold tutte le volte che ne avranno bisogno in futuro.

Milton King (Chris Rock)

Ha combattuto in guerra con Burt e Harold. Tornato a New York, lavora per Harold e ritrova Burt dopo la morte di Meekins.

Irma St. Clair (Zoe Saldaña)

È un’infermiera, dura e forte, di New York che aiuta Burt nello svelare il mistero dietro alla morte di Meekins. Ma è anche colei che lo guiderà in materia di amore. Irma si legherà infatti a lui: entrambi con il cuore infranto, diventerà una sorta di faro per Burt.

Amsterdam: le foto del film 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT