Destinazione amore ci porta su Rai 1 in fondo al mare delle Hawaii

U n anello unico nel suo genere fa da sfondo al film Un amore in fondo al mare, proposto da Rai 1. Al centro della storia una ragazza che perde il prezioso gioiello e chiede a un sub di aiutarla nelle ricerche.

Destinazione amore, il ciclo di film romantici di Rai 1 del mercoledì sera, propone in prima visione tv Un amore in fondo al mare. Diretto da Maclain Nelson e interpretato, racconta la storia di Addie, una giovane che, mentre si prepara per il matrimonio della sorella, perde il prezioso anello della nonna nelle acque delle Hawaii. Assume allora il marinaio Jack per immergersi insieme a lei e tentare di ritrovarlo. Sarà così che Addie riscoprirà il suo amore per il mare e… non solo.

Protagonisti del film di Rai 1 Un amore in fondo al mare sono gli attori Hunter King e Beau Mirchoff. Hunter King è nota per aver interpretato il personaggio di Summer Newman nella soap opera Febbre d’amore (non più in onda in Italia ma ancora la più vista negli Stati Uniti) e per essere la sorella maggiore dell’attrice Joey King (The Kissing Booth). Beau Mirchoff è, invece, un attore canadese famoso per la sua interpretazione di Matty McKibben nella serie tv targata MTv Awkward.

La trama del film

Un amore in fondo al mare, il film di Rai 1, comincia con Addie (Hunter King) chiamata a far da damigella d’onore per il matrimonio della sorella alle Hawaii. Tuttavia, durante una sessione di paddleboard yoga, Addie perde il più caro cimelio di famiglia, l’anello di sua nonna, nelle acque dell’oceano. Non volendo accettare la sfortuna che le è capitata, Addie assume in istruttore subacqueo del posto, Jack (Beau Mirchoff) per andare insieme alla ricerca del tesoro perduto.

Vero e proprio lupo solitario, Jack si scontra presto con Addie e la sua insistenza ad accompagnarlo nelle immersioni, dal momento che anche lei è una sub qualificata e in passato sognava di far carriera nel mondo delle Scienze Marine.

Dopo aver raggiunto un accordo, Jack diventa una sorta di guida personale per Addie, facendole scoprire le gemme nascoste dell’isola. L’esplorazione di paesaggi sempre più pittoreschi e romantiche finirà per avvicinare i due e fare in modo che i loro sentimenti nascenti non si disperdano in mare.

Il poster originale dle film di Rai 1 Un amore in fondo al mare.

Dove è stato girato

Il film di Rai 1 Un amore in fondo al mare, di produzione Hallmark, è stato girato a Honolulu, alle Hawaii. Gli amanti dei tv movie sentimentali più attenti riconosceranno anche l’hotel che fa da sfondo alla vicenda: si tratta del Kahala Hotel & Resort, che ha già ospitato le avventure romantiche di Amore alle Hawaii.

“Girare alle Hawaii è stata una delle esperienze più belle della mia carriera di attrice”, ha commentato Hunter King. “Sono fortunata a essere entrata nella famiglia Hallmark: sin da piccola ne guardavo i film e ora ne sono io la protagonista. Non nego di essere stata vittima della sindrome dell’impostore quando mi hanno proposto il ruolo di Addie. E mi sono pure chiesta se in realtà non avrebbero preferito mia sorella… e invece volevano realmente me!”.

Nonostante le Hawaii siano delle isole relativamente piccole, negli ultimi anni hanno sempre dato maggior importanza all’industria cinematografica, creando nuovi posti di lavoro e generando nuove opportunità per le imprese locali. E, cosa non meno importante, guadagnando tanta pubblicità gratuita per le paradisiache location.

L’anello della nonna

Il film Un amore in fondo al mare in onda su Rai 1 ruota intorno a un gioiello che per la protagonista Addie ha molto più del suo valore affettivo: l’anello dell’amata nonna. Si tratta nella fattispecie di un gioiello unico nel suo genere: un anello in oro con una perla dei Mari del Sud. Il perché sia unico è facile da spiegare: per loro natura, non esistono due perle uguali. Ogni perla varia in colore, forma e sfumatura dall’altra. Costo? “Solo” 1.200 dollari!

Per ritrovare il gioiello, Addie assume Jack. Ma con sua grande sorpresa, Jack scova un altro monile sempre unico nel suo genere: un anello con una piccola tartaruga marina. Ispirandosi alle tartarughe marine che vagano per gli oceani, l’anello appartiene alla collezione Honu (la parola aborigena per indicare la tartaruga) e rappresenta la longevità e la gioia di un animale noto pe vivere fino a 150 anni. Le leggende hawaiane, inoltre, esaltano la tartaruga marina elevandola a status di “madre mitologica”, protettrice di tutti i bambini, e di guida per tutti i viaggiatori. Prezzo? Sui 680 dollari.

