Amore, facciamo scambio? – Le vie dell’amore sono infinite

C ielo propone il film Amore, facciamo scambio? con due coppie intente a praticare lo scambismo in maniera libera e sincera. Fino a quando, in piena confusione, perderanno di vista chi sono realmente.

Per il ciclo Voulez voucher avec moi, la sera del 16 giugno Cielo trasmette il film Amore, facciamo scambio?. Diretto da Anthony Cordier e interpretato dagli attori Marina Foise, Roschdy Zem, Elodie Bouchez e Nicolas Duvauchelle, racconta la storia di quattro trentenni trentenni che si incontrano e si innamorano l’uno del partener dell’altro. Totalmente coinvolti, dormono insieme e trascorrono le loro giornate in armonia, senza regole e senza bugie sullo sfondo. La loro passione condivisa, tuttavia, diventa presto una dipendenza. I quattro perdono di vista chi sono e lottano per sfuggire alla confusione.

L’amore tra adulti

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2010, il film Cielo Amore, facciamo scambio? comincia con Rachel (Marina Fois) che lavora in una gioielleria. Quando incontra Vincent (Nicolas Duvauchelle), è subito sedotta dalla sua franchezza e decide allora di organizzare una cena con i loro rispettivi coniugi, Franck (Roschdy Zem) e Teri 8elodie Bouchez). Le due coppie hanno appena il tempo di stringere amicizia prima che si innamorino. Senza volerlo, i nuovi amanti diventano inseparabili e cedono alla passione, mantenendo il segreto con i loro figli e lasciando che la vita continui in apparenza come prima. Tuttavia, ciò che li lega l’uno all’altro è così forte che inizia a crearsi confusione: i sentimenti generano caos e i fattori in gioco diventano ogni giorno sempre più crudeli.

“Nella vita, anche se sei molto felice, speri sempre che accada qualcosa… che ci sia un diversivo”: sono queste le parole che aprono il film Cielo Amore, facciamo scambio? e che sottolineano come, anche quando tutto va molto bene e non manca nulla alle nostre esistenze, c’è sempre qualcosa di imprevedibile dietro l’angolo. E questo qualcosa è, come spesso accade, l’amore, quel sentimento che da adulti diventa sempre più un’utopia, almeno secondo il regista Anthony Cordier. “Questo è un film che parla di amore tra adulti. Quando sei adolescente, si può usare l’amore per acquisire libertà. Ma da adulti?”.

Il poster originale del film Cielo Amore, facciamo scambio?.

Lo scambio di coppia

Il film Cielo Amore, facciamo scambio? esplora solo apparentemente il tema dello scambismo. “Lo scambio di coppia in realtà non è mai stato il tema principale del mio film”, ha commentato Anthony Cordier. “Non mi interessava addentrarmi dentro quelle dinamiche. Sono stato molto attento a non dipingere i quattro protagonisti come dissoluti: sono semmai giovani adulti che hanno raggiunto quel punto della loro vita in cui non hanno voglia di spendere energie nel mentire a loro stessi. In poche parole, testano fino a che punto possono spingersi rimanendo sinceri”.

“Sono ovviamente euforici per le loro nuove attività sessuali ma hanno uno slancio che va al di là del letto e che rimette in discussione le loro identità e i ruoli. Prima di scambiarsi i partner, si scambiano vestiti, libri e/o accessori. Metaforicamente fanno tutti come Franck: lui patica il feng-shui e sposta i mobili per permettere all’energia di fluire meglio… e in un certo senso le persone si scambiano di posto come se fossero mobili”. Ed è ciò che trasforma il film Cielo Amore, facciamo scambio? in una riflessione sulla precarietà della vita moderna, in cui tutti noi tendiamo a sentirci fuori posto.

1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 PREV NEXT